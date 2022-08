Challenger Cordenons, Liberec e Lexington: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Cordenons (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Cordenons Giacomo Dambrosi Giacomo Dambrosi 6 6 Oscar Jose Gutierrez [9] Oscar Jose Gutierrez [9] 4 3 Vincitore: Dambrosi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Dambrosi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 O. Jose Gutierrez 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 G. Dambrosi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 O. Jose Gutierrez 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-2 → 4-2 G. Dambrosi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 O. Jose Gutierrez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Dambrosi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 O. Jose Gutierrez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 G. Dambrosi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Jose Gutierrez 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 G. Dambrosi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 O. Jose Gutierrez 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Dambrosi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 O. Jose Gutierrez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 G. Dambrosi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 O. Jose Gutierrez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 G. Dambrosi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 O. Jose Gutierrez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Dambrosi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

1. [WC] Giacomo Dambrosivs [9] Oscar Jose Gutierrez

2. [1] Mattia Bellucci vs [12] Matias Zukas



ATP Cordenons Mattia Bellucci [1] Mattia Bellucci [1] 6 6 Matias Zukas [12] Matias Zukas [12] 4 2 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 M. Zukas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 M. Zukas 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Zukas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Zukas 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 M. Zukas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Zukas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Zukas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Zukas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 M. Zukas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Jesper De Jong vs Andrea Collarini (non prima ore: 15:00)



ATP Cordenons Jesper De Jong Jesper De Jong 0 0 Andrea Collarini Andrea Collarini 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. [WC] Gianmarco Ferrari vs [2] Juan Manuel Cerundolo (non prima ore: 17:30)



5. Riccardo Bonadio vs [7] Alexandre Muller (non prima ore: 19:30)



Serena 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Joao Domingues vs [Alt] Enrico Dalla Valle



ATP Cordenons Joao Domingues [2] Joao Domingues [2] 6 6 Enrico Dalla Valle Enrico Dalla Valle 1 2 Vincitore: Domingues Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Domingues 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 E. Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Domingues 15-0 30-0 2-1 → 3-1 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Domingues 15-0 30-0 5-1 → 6-1 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Domingues 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 E. Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Domingues 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Dalla Valle 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Domingues 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [4] Viktor Durasovic vs [10] Samuel Vincent Ruggeri



ATP Cordenons Viktor Durasovic [4] Viktor Durasovic [4] 6 6 Samuel Vincent Ruggeri [10] Samuel Vincent Ruggeri [10] 3 1 Vincitore: Durasovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Vincent Ruggeri 0-15 0-30 0-40 df 5-1 → 6-1 V. Durasovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 S. Vincent Ruggeri 0-15 df 0-30 15-40 3-1 → 4-1 V. Durasovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Vincent Ruggeri 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 V. Durasovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Vincent Ruggeri 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Durasovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 V. Durasovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 S. Vincent Ruggeri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 V. Durasovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Vincent Ruggeri 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Durasovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Vincent Ruggeri 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Durasovic 15-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [5] Flavio Cobolli vs Matteo Arnaldi (non prima ore: 16:30)



Serena 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Nicolas Moreno De Alboran vs [8] Andrey Chepelev



ATP Cordenons Nicolas Moreno De Alboran [3] Nicolas Moreno De Alboran [3] 6 6 Andrey Chepelev [8] Andrey Chepelev [8] 0 2 Vincitore: Moreno De Alboran Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-2 → 6-2 A. Chepelev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-2 → 5-2 N. Moreno De Alboran 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 4-2 A. Chepelev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Chepelev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Chepelev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 A. Chepelev 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-0 → 4-0 A. Chepelev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Chepelev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [5] Marius Copil vs [7] Kimmer Coppejans



ATP Cordenons Marius Copil [5] Marius Copil [5] 2 2 Kimmer Coppejans [7] Kimmer Coppejans [7] 6 6 Vincitore: Coppejans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Copil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-5 → 2-5 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 M. Copil 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Copil 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Coppejans 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-5 → 2-6 M. Copil 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Copil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Copil 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Copil 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

CHALLENGER Liberec (Repubblica Ceca) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Liberec Yshai Oliel [5] Yshai Oliel [5] 6 6 Lucas Gerch [8] Lucas Gerch [8] 4 4 Vincitore: Oliel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Oliel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 L. Gerch 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. Oliel 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Gerch 15-0 ace 30-0 30-15 df 4-2 → 4-3 Y. Oliel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Gerch 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Y. Oliel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Gerch 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 Y. Oliel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Gerch 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Oliel 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Gerch 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Y. Oliel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Gerch 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Y. Oliel 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-3 → 2-4 L. Gerch 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 Y. Oliel 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Gerch 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Oliel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Gerch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [5] Yshai Olielvs [8] Lucas Gerch

2. [4] Sebastian Fanselow vs [Alt] Petr Nouza



ATP Liberec Sebastian Fanselow [4] Sebastian Fanselow [4] 6 3 6 Petr Nouza Petr Nouza 4 6 7 Vincitore: Nouza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 df 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 S. Fanselow 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 5-6 → 6-6 P. Nouza 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Fanselow 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Nouza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Fanselow 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 P. Nouza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Fanselow 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Nouza 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Fanselow 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Nouza 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Fanselow 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 P. Nouza 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Fanselow 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 P. Nouza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-5 → 3-5 S. Fanselow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 P. Nouza 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Fanselow 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 P. Nouza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Fanselow 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 P. Nouza 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 S. Fanselow 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Nouza 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 S. Fanselow 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-3 → 5-4 P. Nouza 0-15 df 0-30 15-30 5-2 → 5-3 S. Fanselow 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Nouza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Fanselow 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 P. Nouza 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Fanselow 0-15 0-30 15-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Nouza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 S. Fanselow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Oleksii Krutykh vs [WC] Andrew Paulson (non prima ore: 13:00)



ATP Liberec Oleksii Krutykh • Oleksii Krutykh 30 0 Andrew Paulson Andrew Paulson 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 O. Krutykh 0-15 0-30 df 15-30 30-30 0-2 A. Paulson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 O. Krutykh 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [5] Jurij Rodionov vs Cedrik-Marcel Stebe



SYNER COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Vitaliy Sachko vs Giovanni Mpetshi Perricard



ATP Liberec Vitaliy Sachko [1] Vitaliy Sachko [1] 1 4 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 6 6 Vincitore: Mpetshi Perricard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 V. Sachko 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 3-5 V. Sachko 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 V. Sachko 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 V. Sachko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 V. Sachko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-5 → 1-6 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-4 → 0-5 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-2 → 0-3 V. Sachko 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [2] Denis Yevseyev vs [12] Matthias Bachinger



ATP Liberec Denis Yevseyev [2] Denis Yevseyev [2] 1 6 7 Matthias Bachinger [12] Matthias Bachinger [12] 6 3 5 Vincitore: Yevseyev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 D. Yevseyev 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Yevseyev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Yevseyev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 D. Yevseyev 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 2-1 M. Bachinger 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 D. Yevseyev 0-15 df 15-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 M. Bachinger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 3-3 → 4-3 D. Yevseyev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 D. Yevseyev 0-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Bachinger 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Yevseyev 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 D. Yevseyev 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Yevseyev 0-15 df 15-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Yevseyev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

PERNERKA COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Lukas Neumayer vs Matthieu Perchicot



ATP Liberec Lukas Neumayer [6] Lukas Neumayer [6] 6 6 Matthieu Perchicot Matthieu Perchicot 4 4 Vincitore: Neumayer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Neumayer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Perchicot 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 L. Neumayer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Perchicot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Neumayer 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 3-3 M. Perchicot 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 L. Neumayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 M. Perchicot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 L. Neumayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Perchicot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Neumayer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Perchicot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 L. Neumayer 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Perchicot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Neumayer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 M. Perchicot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Neumayer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Perchicot 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 L. Neumayer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Perchicot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Sumit Nagal vs [7] Oleg Prihodko



ATP Liberec Sumit Nagal Sumit Nagal 7 6 Oleg Prihodko [7] Oleg Prihodko [7] 5 3 Vincitore: Nagal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Prihodko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 O. Prihodko 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 S. Nagal 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 O. Prihodko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 O. Prihodko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 df 0-1 → 0-2 O. Prihodko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Nagal 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 7-5 O. Prihodko 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 O. Prihodko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 O. Prihodko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 O. Prihodko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 O. Prihodko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Prihodko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Timofey Skatov vs [2] Nuno Borges (non prima ore: 13:00)



ATP Liberec Timofey Skatov Timofey Skatov 1 3 Nuno Borges [2] Nuno Borges [2] 6 6 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Skatov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Borges 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Borges 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-5 → 1-6 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-3 → 1-3 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

1. [1] Kyle Seeligvs [WC] Stefan Dostanic

2. [13] Alexander Bernard OR Taha Baadi vs [WC] J Mercer OR [10] Alafia Ayeni



3. Yunseong Chung vs Roberto Quiroz (non prima ore: 19:00)



4. [6] Genaro Alberto Olivieri vs [PR] Andrew Harris



5. [Alt] Mikael Torpegaard vs [Alt] Mukund Sasikumar (non prima ore: 01:15)



Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Cannon Kingsley vs [Alt] Kosuke Ogura



2. [14] Colin Markes OR Connor Farren vs Petros Tsitsipas OR [9] Ryan Harrison



3. Keegan Smith vs Li Tu (non prima ore: 19:00)



4. [Alt] Govind Nanda vs [3] Dalibor Svrcina



Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Gage Brymer vs Osgar O’Hoisin



2. [4] Strong Kirchheimer OR Saketh Myneni vs [WC] Aidan Mayo OR [7] Roy Smith



