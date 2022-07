Pietrangeli esalta Musetti: “È l’italiano che gioca meglio”

Dopo lo straordinario successo ad Amburgo, anche il grande Nicola Pietrangeli si è complimentato con il giovane azzurro.

“Ho chiamato Musetti per fargli i complimenti, dirgli che mi ricorda noi vecchi giocatori e può arrivare ovunque. Gli ho detto bravo dieci volte”, riporta l’agenzia Ansa.

“E’ stato fantastico, ha giocato da campione, ho cercato il suo numero, mi ha risposto dandomi del lei, ma io gli ho detto che non si deve azzardare e mi deve dare del tu. Per me è l’italiano che gioca meglio”.

“Mi piace molto vederlo giocare”, continua il due volte campione Slam a Parigi, “è molto tecnico, non usa tanto la potenza per fare il punto. Gioca un tennis diverso da tutti gli altri, è fantastico!”.