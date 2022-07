Challenger Trieste, Tampere, Nur Sultan, Pozoblanco e Indianapolis: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Trieste (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

1. [4] Lukas Neumayervs [10] Giovanni Fonio

2. [6] Ernests Gulbis vs [7] Matteo Martineau



3. Andrea Arnaboldi vs [2] Franco Agamenone (non prima ore: 16:30)



Grand Stand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Aldin Setkic vs [12] Giovanni Oradini



2. [1] Zhizhen Zhang vs [11] Elliot Benchetrit



3. Francesco Passaro vs [6] Nikola Milojevic (non prima ore: 16:00)



4. [8] Alexandre Muller vs Andrea Pellegrino (non prima ore: 18:00)



5. [1] Norbert Gombos vs Federico Gaio (non prima ore: 20:30)



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Pedro Boscardin Dias vs [9] Andrey Chepelev



2. [2] Luca Van Assche vs [8] Samuel Vincent Ruggeri



1. [Alt] Luigi Sorrentinovs [7] Kyrian Jacquet

2. [1] Juan Bautista Torres vs [12] Johannes Ingildsen



3. [5] Zsombor Piros vs [WC] Leo Borg (non prima ore: 15:30)



4. Jonas Forejtek vs [3] Maximilian Marterer



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Joao Domingues vs [8] Moez Echargui



2. [5] Clement Tabur vs [Alt] Lucas Renard



3. Evan Furness vs Cedrik-Marcel Stebe (non prima ore: 15:30)



Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Arthur Fils vs [9] Tomas Lipovsek Puches



2. [6] Harold Mayot vs [11] Lorenzo Bocchi



1. [2] Kenny De SchepperOR Alexandr Cozbinovvs Adria Soriano BarreraOR [12] Inaki Montes-De La Torre

2. [3] Adrian Menendez-Maceiras OR Sebastian Gima vs [WC] Juan Carlos Garcia Garcia OR [8] Edan Leshem



3. [1] Nuno Borges vs Antoine Bellier (non prima ore: 20:00)



4. Paul Jubb vs [WC] Daniel Merida (non prima ore: 22:00)



Pista 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [1] Dan Added OR [WC] Tomas Vaise vs [WC] Miguel Cejudo OR [10] Hanwen Li



2. [5] Omar Jasika OR [WC] Gerard Planelles Ripoll vs [PR] Thomaz Bellucci OR [7/Alt] Tristan Schoolkate



3. Alastair Gray vs [4] Hugo Grenier



4. [6] Altug Celikbilek vs [WC] Alejandro Moro Canas



Pista 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [4] Murkel Dellien OR John Echeverria vs Dali Blanch OR [9/Alt] Arjun Kadhe



2. [6] Jose Pereira OR Simon Carr vs Federico Zeballos OR [11] Miguel Damas



3. Mirza Basic vs [7] Gregoire Barrere



1. [1] Yanki Erelvs [10] Daniil Glinka

2. [6] Savriyan Danilov vs [9] Ivan Liutarevich



3. Denis Yevseyev vs Alibek Kachmazov (non prima ore: 08:30)



4. Yan Bondarevskiy vs Denis Istomin



Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Illya Marchenko vs [WC] Grigoriy Lomakin



2. Daniel Cukierman vs [2] Jay Clarke



Court 4 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Seong-chan Hong vs [12] Zura Tkemaladze



2. [4] JiSung Nam vs [7] Saba Purtseladze



3. [6] Evgeny Karlovskiy vs Andrew Paulson (non prima ore: 08:30)



Court 5 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Dominik Palan vs [11/Alt] Erik Arutiunian



2. [Alt] Egor Noskin vs [8] Alafia Ayeni (non prima ore: 07:30)



CHALLENGER Indianapolis (USA) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

1. Gage Brymervs [11] Hady Habib

2. [3] Brandon Holt vs Liam Draxl



3. [5] Ulises Blanch OR Nick Chappell vs [Alt] Kiranpal Pannu OR [10] Evan Zhu



4. [WC] Alex Rybakov vs [7] Mitchell Krueger (non prima ore: 21:00)



5. [4] J.J. Wolf vs [PR] Andrew Harris



6. Gijs Brouwer vs [8] Christopher Eubanks (non prima ore: 00:00)



Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Billy Harris vs [12] Juncheng Shang



2. [4] Aidan McHugh OR Govind Nanda vs [8] Shintaro Mochizuki



3. [1] Yu Hsiou Hsu OR Mukund Sasikumar vs [WC] Patrick Fletchall OR [7] Sho Shimabukuro



4. Yosuke Watanuki vs Alexis Galarneau (non prima ore: 21:00)



5. [Alt] Aleksandar Kovacevic vs [3] Stefan Kozlov



6. Yasutaka Uchiyama vs Ramkumar Ramanathan (non prima ore: 00:00)



