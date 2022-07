Due top40 ATP e un coach avrebbero truccato alcuni incontri

Il media tedesco ZDF ha pubblicato il risultato di una inchiesta secondo la quale due tennisti tra primi 40 del ranking ATP e un coach sono coinvolti nel match fixing di più partite. I tennisti interessati sarebbero il georgiano Nikoloz Basilashvili (attuale n.25 ATP) e il russo Aslan Karatsev (n.40). Da quanto riportato, il coach bielorusso Yahor Yatsyk ha offerto ai giocatori delle somme di denaro per perdere volutamente alcuni incontri nel recente passato. Questo deriverebbe da alcune carte private ​​della International Tennis Federation (ITF) venute a disposizione di ZDF. Karatsev ha lavorato con Yatsyk tra il 2018 e il 2021, mentre Basilashvili è stato insieme all’allenatore bielorusso per circa 18 mesi dal 2013.

Un coach dell’est Europa (che ha preferito restare anonimo) ha dichiarato al media tedesco: “Yatsyk ha sempre molti soldi con sé, è in giro per il circuito e cerca giovani giocatori che hanno problemi finanziari, quelli che possono essere facilmente conquistati con i soldi… Yatsyk ha lavorato a stretto contatto con entrambi i giocatori e li ha osservati per anni. Sono entrambi giocatori incredibilmente talentosi, ma hanno avuto problemi finanziari e delle fasi di debolezza nei quali sono caduti in classifica. Li ha raggiunti in ogni momento critico della loro carriera”.

Sarebbero cinque in totale gli incontri sospetti, nei quali si è generato un giro di scommesse anomalo per le medie del tipo di partita interessata. Karatsev sarebbe coinvolto in due incontri di doppio, disputati durante il periodo di collaborazione con Yatsyk: un torneo in Finlandia 2019 e un torneo in Kazakistan 2020, entrambi del Challenger Tour, quindi match precedenti alla clamorosa esplosione del russo avvenuta agli Australian Open 2021.

Yatsyk e Karatsev sono stati interrogati dalla polizia francese durante gli Open di Francia del 2020, fatto rilevato dal quotidiano francese L’Equipe lo scorso maggio, quando si è saputo che l’International Tennis Integrity Agency ha sospeso per 16 anni un ex top 170 giocatrice, nata dal Kirghizistan, Ksenia Palkina e quelle indagini hanno collegato Palkina a Yatsyk.

Karatsev è sospettato di aver manipolato l’ultima partita al torneo di Stoccarda dello scorso giugno. Nel primo turno di doppio, in coppia con Jonathan Erlich, ha perso per 6-4 6-0 contro Rohan Bopanna e Denis Shapovalov.

Basilashvili invece è finito nell’indagine per un incontro di doppio disputato al primo turno di Wimbledon 2021, nel quale il georgiano in coppia col moldavo Radu Albot fu sconfitto per 3-6 6-2 6-2 contro l’ungherese Marton Fucsovics e l’italiano Stefano Travaglia. Durante la partita ci furono “scommesse esageratamente alte sulla sconfitta di Basilashvili e Albot, per una somma di qualche milione di dollari”.

Tom Mace, Direttore operativo di Sportradar, la società di monitoraggio che controlla il mercato delle scommesse per la federazione mondiale, ha riferito a ZDF: “Posso confermare che abbiamo analizzato le partite di Aslan Karatsev, ma a causa dei nostri contratti con la federazione mondiale e l’ITIA non posso fornire informazioni su risultati specifici”.