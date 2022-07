Da Verona: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Matteo Gigante batte Luca Nardi

Ore 10:30

Muller passa il turno. Si impone su Taverna per ritiro di quest’ultimo. Nel secondo set l’argentino, sul punteggio di 6/1 e 4/2 ha accusato problemi all’adduttore sinistro, un malanno che l’ha costretto al forfait. Decisivo è stato il terzo set per Brancaccio, dopo due ore di gioco l’italiano vince per 6/1, 4/6, 6/2 su Popko. La sfida tutta tricolore vede Bonadio protagonista davanti a un Mager combattivo che, nonostante gli evidenti problemi muscolari, non ha concesso nulla, rimanendo in campo sino alla fine. La partita si è conclusa con il 6/4, 3/6, 6/1.

Ore 12:30

Continua l’ottimo momento di Gigante, player che arriva dalle qualificazioni. L’azzurro si impone per 6/4, 3/6 e 7/6 al tie-break su Nardi, continuando la sua corsa e confermando la 296esima posizione nel ranking ATP. Particolarmente combattuto l’incontro, seguito da un pubblico numeroso, nonostante il grande caldo. Segue Bellucci che passa il turno contro l’italiano Gaio per 7/5, 6/4. Conclude il turno Vavassori-Horansky, un match tirato fino all’ultima battuta, vinto dallo slovacco per 2/6, 6/4, 6/4.

Ore 14:30

Proseguono sotto il sol leone le partite allo Scaligero. L’italiano Pellegrino ha avuto la meglio sul brasiliano Boscardin per 6/4, 6/2. Lo svizzero Kym passa il turno per 6/4, 7/6 aggiudicandosi il tie-break contro Tomic. Un volitivo Zeppieri, giovane promessa del tennis italiano, ha tenuto testa ad un quotato Gombos, che si è imposto per 7/6 al tie-break, 6/4. Lo slovacco è tra i giocatori più esperti degli Internazionali di Verona.

Il pomeriggio inizia con il doppio tra i due giovanissimi Di Natale-Seghetti contro Gengel-Pavlasek. L’esperienza dei cechi ha condizionato il match per 6/2, 6/3. La partita tricolore tra Cobolli-Arnaboldi è terminata 6/4, 1/6, 6/3 a favore di Cobolli, testa di serie n. 5 del torneo.

Simon-Maestrelli: l’italiano ha vinto per 6/3, 6/2 contro il francese Simon, l’ex n.6 del ranking mondiale.

La giornata ha regalato match molto lunghi e combatutti, facendo slittare il programma. Nel doppio Fonio-Oradini si sono imposti per 6/1, 6/4 sulla coppia Gigante-Ocleppo, qualificandosi ai quarti di finale degli Internazionali tennis di Verona.

Ore 22:00

Si è da poco concluso la partita tra l’argentino Tirante e l’italiano Cecchinato. Il ventinovenne semifinalista al Roland Garros 2018, ha vinto il match 7/5 e 6/3, accedendo così ai sedicesimi.

Center – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Franco Agamenone vs Filip Horansky

2. [Q] Raul Brancaccio vs [8/WC] Marco Cecchinato (non prima ore: 16:00)

3. [Alt] Cedrik-Marcel Stebe vs [Alt] Sebastian Ofner (non prima ore: 18:00)

4. [Q] Matteo Gigante vs [2] Norbert Gombos (non prima ore: 20:00)

5. [1] Luis David Martinez / Andrea Vavassori vs Raul Brancaccio / Andrea Pellegrino

Grand Stand – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Murkel Dellien / Mariano Kestelboim vs Markos Kalovelonis / Vladyslav Manafov

2. [3] Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes vs Alternate /

3. [WC] Gabriele Crivellaro / Alessio Zanotti vs Guido Andreozzi / Guillermo Duran

4. Juan Ignacio Galarza / Tomas Lipovsek Puches vs [2] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric

5. Francesco Maestrelli / Samuel Vincent Ruggeri vs Franco Agamenone / Thiago Agustin Tirante (non prima ore: 18:00)