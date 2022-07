La fidanzata di Fritz ha guadagnato 30.000 follower durante l’incontro con Nadal

Fidanzata dell’americano Taylor Fritz, l’influencer americana Morgan Riddle ha attirato così tanta attenzione per le sue reazioni nell’incontro in cui Fritz è stato eliminato da Wimbledon (battuto dallo spagnolo Rafael Nadal in una battaglia di cinque set), che i suoi social network sono esplosi durante quella partita.

I canali televisivi di tutto il mondo hanno mostrato le reazioni di Riddle a ciò che stava accadendo nel match del suo fidanzato e il successo è stato tale che la 24enne ha finito per guadagnare 30.000 follower su Instagram durante il duello.

Riddle, che frequenta Fritz da due anni, vive a Los Angeles e ha oltre 250.000 follower su TikTok e 88.000 follower su Instagram.