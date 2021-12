Challenger Antalya 4: Giovanni Fonio conquista la prima semifinale challenger in carriera

Giovanni Fonio approda in semifinale nel torneo Challenger di Antalya 4.

Il 23enne di Novara, n.441 ATP, nei suoi primi quarti in carriera in un Challenger si è imposto per 76(0) 62, in un’ora e 37 minuti di gioco, sul 21enne dominicano Nick Hardt, n. 350 della classifica mondiale.

Sabato Fonio si giocherà l’ingresso in finale con il 24enne ucraino Oleg Prihodko (n.798 ATP), ripescato in tabellone come lucky loser e al primo turno autore dell’eliminazione di Riccardo Bonadio (n.302 ATP), quinta testa di serie.