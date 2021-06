Wimbledon: Musetti “sbatte” contro il servizio di Hurkacz, in tre set cede al polacco

Lorenzo Musetti gioca una buona partita nel suo esordio ai Championships, ma non riesce a scardinare il servizio di Hubert Hurkacz. Il polacco si impone in tre set, 6-4 7-6 6-1 lo score a favore di Hubert, oggi molto efficace con la prima e incisivo alla risposta, soprattutto sulle seconde palle dell’azzurro. Bene Lorenzo nei primi due set, persi su pochi punti ben giocati dal rivale, ma non è mai riuscito a strappare il servizio al polacco in tutto il match, e raramente impensierirlo in risposta. Hurkacz con questa efficacia alla battuta può essere un brutto cliente nel torneo.

Si sapeva che la partita sarebbe stata molto complicata, sia per la scarsissima preparazione di “Muso” all’erba (impegnato nell’esame di maturità) che per l’oggettivo valore del rivale. Il servizio è uno dei punti di forza di Hubert. Oggi è stato bravissimo a trovare ritmo fin dall’avvio e non sbandare mai nei propri turni di battuta. In tutto il match ha concesso palla break solo nel primo game del secondo parziale, ben quattro, ma di fatto non si è giocato in nessuna di queste, efficacissimo nel trovare sempre la prima palla da sinistra, precisa, potente. Ingiocabile. Ha chiuso la partita con percentuali altissime di prime palle in campo e ottima quella di trasformazione, segnale di forza, continuità e precisione, sia tecnica che mentale.

Musetti è stato spesso “travolto” dalla velocità e precisione del servizio di Hubert. Ha cercato anche la classica risposta bloccata, soprattuto col diritto, la soluzione più efficace su erba perché consente di giocarla di puro incontro; ma è stato evidente come il gesto ampio di Lorenzo necessita un discreto lavoro di adattamento sui prati. Un lavoro che sarà indispensabile per l’anno prossimo, e che potrà giovargli moltissimo in generale per il suo tennis. Ha anche cercato una posizione leggermente più avanzata rispetto al suo standard su terra, ma non è bastato. Non era facile incidere nei game di risposta, con il gigante polacco che non ha mai sbandato. È stato apprezzabile vedere i tentativi di Lorenzo, anche se poco premiati alla fine. C’è da lavorare per reggere l’impatto contro avversari del genere.

La partita conferma come Musetti debba lavorare tanto per migliorare il rendimento del proprio servizio. Hurkacz è anche un ottimo ribattitore, ha inciso spesso sulla seconda palla di Lorenzo, nemmeno così malvagia oggi ma in diverse occasioni un po’ troppo centrale. È stato molto rapido coi piedi il polacco a spostarsi di lato ed entrare col rovescio, per impatti secchi e velocissimi, che spesso hanno messo in crisi l’azzurro. Proprio alcune risposte davvero notevoli in fasi calde del match (5-4 del primo, e il tiebreak) hanno spaccato una partita che nei primi due set è stata molto molto equilibrata. Infatti il match va in archivio con un tre set a zero Hurkacz, ma in realtà i primi due parziali sono stati estremamente livellati, con Musetti molto bravo a respingere gli assalti del rivale e trovare ottimi game di servizio, in cui ha spinto con continuità e precisione.

Il diritto di Musetti, giocato con gesto piuttosto ampio ed una partenza col polso molto personale, era un discreto punto di domanda prima del match “su erba”. Bravo è stato a gestire bene la situazione tecnica, trovando spesso accelerazioni molto buone anche in corsa, con ottimo controllo e precisione sia nel lungo linea che in cross. Col rovescio ha giocato piuttosto bene, forse ha trovato il “mortale” lungo linea poche volte, ma nello scambio l’iniziativa l’ha tenuta più spesso Hurkacz. Forse avrebbe potuto usare di più il back, ma Hurkacz è stato velocissimo ad entrare in campo coi piedi in quelle occasioni.

Musetti esce dal campo sconfitto, ma vista l’ottima prestazione del rivale e le molte fasi del match davvero ben giocate, non gli si può rimproverare molto. Rivedrà il match con il suo coach, e osserverà come abbia perso la prima di servizio in diverse fasi chiave. Al salire del livello, contro avversari del genere, è un lusso che non ti puoi permettere.

Marco Mazzoni

La cronaca della partita.

Il match inizia qualche minuto prima delle 19, con il campione di Miami 2021 alla battuta. Subito avanti dietro ad un diritto aggressivo Hurkacz, muove lo score nel match. Secondo punto, disegna il campo Musetti, prendendo il controllo dello scambio con un cambio di ritmo col diritto cross. 15 pari. Con un paio di prime solide, il polacco vince il primo game della partita. Lorenzo al servizio. Con quattro prime in campo si porta facilmente 1 pari. In risposta Musetti lavora bene col back, la palla schizza via ed è difficile per Hubert abbassarsi e controllare. 0-30. Si aggrappa al servizio il polacco, doppio Ace e 30 pari. Ai vantaggi Hurkacz trova di nuovo la prima di servizio, 2-1. Il set avanza sui turni di servizio, ottimo l’ingresso nella partita dell’azzurro, sicuro e molto attivo. Nel sesto game Musetti commette un doppio fallo, si va ai vantaggi. Hurkacz risponde bene, prende il comando dello scambio e Lorenzo è costretto a rincorrere, ma alla fine, senza concedere palla break, riesce a vincere il game. 3 pari lo score. Hubert è quasi ingiocabile ora alla battuta, cerca la risposta bloccata Musetti, ma il rivale è veloce ad entrare in campo e chiudere il punto. Nel nono game Musetti riesce a rispondere con più continuità, ma Hurkacz sul 40-30 trova un bell’attacco in back, è di poco largo il rovescio lungo linea dell’azzurro. 5-4 avanti il polacco, Musetti va a servire per allungare il set. È un game complicato: Hurkacz risponde bene, Musetti cerca di accelerare troppo i tempi e sbaglia. 0-30. Cerca un rovescio inside out dal centro uscendo dal servizio, molto difficile, la palla muore in corridoio. 0-40 e tre palle break che sono anche tre Set Point. Annulla la prima con una bella palla corta col diritto, perfetta. Sul 15-40, Hurkacz aggredisce la seconda di servizio troppo lenta, esce una vera “cannonata” dalla racchetta del polacco, Musetti non contiene. 6-4 Hurkacz, bravo a giocare con esperienza e precisione il decimo game, risultato decisivo. 88% di punti vinti con la prima, ed un ottimo 14 punti a rete su 15 discese, praticamente perfetto il polacco, dominante nei suoi turni di servizio.

Secondo set, Hurkacz scatta al servizio. Parte bene Lorenzo in risposta, trova uno dei suoi lungo linea splendidi, resta fermo il rivale. 0-30 e poi 15-40 con uno lungo scambio vinto sotto rete con un bel tocco. Due palle Break per Musetti, le prime del match. Cancella la prima col servizio Hurkacz; errore grave dell’azzurro sulla seconda chance, gestisce malissimo col back di rovescio una risposta su di una seconda di servizio non così aggressiva. Lorenzo spara un gran passante che gli vale una terza palla break. Ancora col servizio il polacco si salva, esterna precisa e velocissima. Ancora un passante, stavolta col diritto, porta “Muso” alla quarta palla break del game (e del match). Il servizio da sinistra è una sentenza, purtroppo per l’azzurro. 1-0 Hurkacz, dopo il game più complicato di tutto il match. Ottimo Musetti, a zero si porta 1 pari. Nel quarto game Lorenzo commette due errori, crolla 0-30. Non trema, si aggrappa alla prima e sul 30 pari gestisce bene lo scambio, trovando un bel cambio di ritmo col diritto e via avanti. Si salva da una situazione assai scomoda e impatta 2 pari lo score. Hurkacz è un treno nei suoi turni di battuta, è difficile per l’azzurro rispondere in campo e iniziare lo scambio. 3-2 Hurkacz. Solido anche Lorenzo, veloce col diritto e preciso col back di rovescio. 3 pari. Ottavo game, Hurkacz è molto aggressivo in risposta, si porta 15-30. Gran diritto di Musetti, per il 30 pari, e poi coraggioso a correre in avanti, nonostante un approccio non così preciso chiude con lo smash sotto rete. Una bella prima esterna gli vale il 15 del 4 pari. Bravo a recuperare nel game spingendo, prendendo immediatamente l’iniziativa. Il “problema” del carrarino è trovare un pertugio nel monumentale servizio del polacco, che veleggia con oltre il 70% di prime in campo, spesso prossime all’Ace. Non si gioca nei turni di battuta di Hubert, 5-4 avanti. Decimo game, di nuovo molto aggressivo il polacco, risponde e corre avanti. Gioca una volée di tocco perfetta sul 15 pari, lo score è critico per Lorenzo, 15-30. Non entra la prima di servizio, ma attacca Hubert ma la palla gli scivola larga di poco. 30 pari. Finalmente entra la prima all’azzurro, e poi accelera col diritto. 5 pari, bravo Musetti a restare concentrato e spingere. 6-5 Hurkacz, Musetti serve di di nuovo va in difficoltà al servizio. 0-30, a due punti dal set il polacco. Coraggioso l’azzurro nel tentare una palla corta col diritto sul 15-30, la palla gli esce benissimo dalle corde e sorprendere il rivale. 30 pari, lungo scambio, il primo a sbagliare è Hubert (meno stabile col diritto). Via a rete, a prendersi il punto che gli vale il tiebreak. Nessun break dopo 43 minuti, è la logica conclusione del set. Senza paura Musetti corre avanti in contro tempo e chiude di volo, 1 pari. Sbaglia però un tocco sotto rete, in demi volée. 2-1 e servizio Hurkacz. Regalo del polacco, bravo Musetti a proporre una palla senza peso sul diritto al rivale, che affonda in rete. 2 pari e 3-2 Hurkacz. Comanda fin dalla risposta il polacco, avanza e chiude di prepotenza. Si gira 4-2 Hurkacz e poi 5-2, con un’altra risposta molto profonda che sorprende l’azzurro sul rovescio. Anche l’azzurro col rovescio trova un gran ritmo, strappa un punto in risposta, 5-3. Esce di poco il passante di rovescio di “Muso”, con Hubert che scivola per terra. 6-3 Hurkacz, tre set point. Con altri due rovesci ottimi, Lorenzo vince i suoi due punti di battuta e cancella due set point. Con l’ennesima botta di servizio esterna, Hurkacz chiude 7-5 il tiebreak, vincendo il secondo set. Musetti perde così il primo tiebreak in carriera sul tour maggiore. Ancora è stato il servizio a fare la differenza, ingiocabile il polacco, e bravo ad incidere con la risposta nel tiebreak.

Terzo set, inizia Musetti alla battuta, col “macigno” di due set da rimontare. Inizia bene, ma poi Hubert vince tre punti di fila e sul 30-40 ha la palla per l’immediato allungo. Attacca Lorenzo e il passante di Hubert è di poco largo. Con un’altra grande risposta Hurkacz strappa la seconda palla break. E stavolta il break arriva: Hurkacz cambia ritmo col rovescio lungo linea, avanza e chiude col diritto. Adesso il match è una salita quasi impossibile per l’azzurro, anche perché il polacco serve come un treno, quasi ingiocabile. In un amen siamo 2-0. Terzo game, di nuovo in crisi al servizio l’azzurro. Sul 30 pari avanza “Muso”, ma sbaglia. 30-40 e palla del doppio break. Muore in rete il rovescio dell’azzurro, è Doppio Break per Hurkacz, il match sembra purtroppo archiviato, con il servizio del campione di Miami sempre in ritmo. Devastante. In soli 15 minuti, 4-0 Hurkacz. Riesce finalmente a muovere lo score Lorenzo nel set, 1-4. Hurkacz strappa due Match Point sul 5-1 15-40. Con un doppio fallo si chiude il match dell’azzurro. Esce sconfitto dal campo Lorenzo, oggettivamente più forte Hurkacz, ma resta una buona esperienza per lui. Va anche ricordato la scarsa preparazione sui prati di Musetti, impegnato nell’esame di maturità. L’importante è l’aver visto un buon potenziale del suo tennis anche sui prati.

H. Hurkacz vs L. Musetti