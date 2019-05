ATP Lione: Jannik Sinner si arrende al lucky loser Lamasine

Lunedì pomeriggio Jannik Sinner è stato eliminato al primo turno dell’ATP 250 di Lione. Il 17enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere all’esordio al lucky loser Tristan Lamasine, che ieri lo aveva ancora battuto nelle qualificazioni, con il punteggio di 6-0, 7-6(5).

Il pusterese avrebbe affrontato oggi al primo turno il kazako Mikhail Kukushkin, che in mattinata ha dovuto dare forfait per un problema alla spalla destra. Così il francese Tristan Lamasine è stato ripescato nel main draw come lucky loser. Già ieri Sinner ed il numero 270 del ranking ATP si sono affrontati nelle qualificazioni, con l’altoatesino che si è affermato in due set per 6-4, 6-3.

Dominio francese nel primo set: troppi errori inutili da parte di Sinner, mentre Lamasine ha giocato un grande tennis. Dopo soli 23 minuti di gioco il padrone di casa si è aggiudicato il primo parziale nettamente per 6-0. Nella seconda frazione di gioco l’azzurrino è scappato sul 3-1, ma nell’ottavo game Sinner ha subito il rebreak del 4-4 pari. Poco dopo questo set si è deciso nel tiebreak, dove Lamasine ha chiuso i giochi dopo un’ora e 17 minuti di gioco sul 7-5 finale. Il francese si prende così subito la rivincita contro Sinner.

Il pusterese ritorna a casa con 12 punti ATP e 5.285 euro di montepremi. Ora Sinner si preparerà per il Challenger di Vicenza, in programma dal 27 maggio al 2 giugno. Poi spera di entrare nelle qualificazioni di Wimbledon a fine giugno.

