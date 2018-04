ITF Junior Salsomaggiore: pubblicate le entry list

Mancano sempre meno giorni all’inizio della trentacinquesima edizione del torneo Internazionale Giovanile di Salsomaggiore Terme. Sui campi in terra battuta della cittadina emiliana, i migliori tennisti under 18 al mondo si sfideranno da sabato 28 aprile, data d’inizio del torneo di qualificazione, a domenica 6 maggio, giorno delle finali.

Chun Hsin Tseng, classe 2001 ed attuale numero 3 del ranking ITF, e Daniela Vismane, di uno anno più grande, sono i due vincitori della passata edizione ma non torneranno a difendere il titolo. Il primo, finalista nel mese di gennaio agli Australian Open Junior, è uno dei migliori prospetti asiatici in circolazione ed ha sicuramente in testa altri palcoscenici, così come la collega lettone che è a pochi punti dalla Top-20 giovanile.

Ci saranno coloro che hanno sfiorato il successo, vale a dire i due finalisti Lorenzo Musetti e Lisa Piccinetti, che probabilmente sarà costretta a partire dalle qualificazioni.

L’Italia sarà rappresentata nel tabellone principale anche da Davide Tortora e Giulio Zeppieri, in attesa di altri azzurri che potrebbero approfittare di qualche ritiro per entrare fra i migliori quarantotto. Tra le ragazze, per il momento, c’è la sola Giulia Peoni nel main draw.

TORNEO MASCHILE – ITALIANI AL VIA (PROVVISORIO)

MD (3): Lorenzo Musetti, Davide Tortora, Giulio Zeppieri

Q (7): Matteo Arnaldi, Emiliano Maggioli, Giacomo Dambrosi, Federico Arnaboldi, Michele Vianello, Riccardo Di Nocera, Fabrizio Andaloro

TORNEO FEMMINILE – ITALIANE AL VIA (PROVVISORIO)

MD (1): Giulia Peoni

Q (5): Melania Delai, Federica Sacco, Lisa Piccinetti, Costanza Traversi, Isabella Tcherkes Zade

Lorenzo Carini