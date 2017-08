NADO Italia presenta ricorso al TAS di Losanna per la squalifica di Sara Errani. Pena troppo morbida

La Nado Italia (L’Agenzia nazionale Antidoping) ha presentato ricorso al Tribunale arbitrale dello Sport contro la squalifica di due mesi comminata dall’Itf (la federazione internazione dl tennis) alla tennista azzurra Sara Errani, trovata positiva al ‘letrozolo’ nello scorso mese di febbraio.

La partita più difficile di Sara Errani continuerà quindi sul campo neutro del Tas di Losanna: l’Agenzia nazionale antidoping italiana (Nado Italia), infatti, che aveva 21 giorni di tempo per muoversi sta completando la formalizzazione dell’appello contro la sentenza del Tribunale indipendente della Federtennis internazionale (Itf) che il 7 agosto scorso aveva pubblicato sul sito una decisione evidentemente ritenuta “morbida”.

L’udienza, a cui non è escluso si associ come «parte civile» la stessa Wada, verrà messa in calendario dai tre ai sei mesi non appena ricevuta la richiesta di appello.

Davanti al Tas, e a un tribunale diverso si giocherà quindi l’ultimo grado di giudizio, inappellabile, di quello che passerà alla storia come il doping del tortellino.

Fonte: CorrieredellaSera