Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. C’è anche l’atteso match tra Djokovic e Fonseca (LIVE)

Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Patrick Boren
Roland Garros
Parigi, Francia · 29 Maggio 2026
|⛅
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26°C
Sole velato e molto caldo · Picco 34°C
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|CIELO
|Sole velato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 29 Maggio
|
09:00
⛅
23°
|
10:00
⛅
25°
|
11:00
⛅
27°
|
12:00
⛅
30°
|
13:00
⛅
31°
|
14:00
⛅
32°
|
15:00
⛅
33°
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16:00
⛅
33°
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17:00
⛅
34°
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18:00
⛅
33°
🔥 Allerta arancione caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 29 Maggio
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🎾
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Roland Garros · Tabellone Principale
3° Turno · Terra Battuta
|
RG R3
⛅ Sole velato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 3° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Magda Linette vs Iga Swiatek
Il match deve ancora iniziare
Mirra Andreeva vs Marie Bouzkova
Il match deve ancora iniziare
Joao Fonseca vs Novak Djokovic
Il match deve ancora iniziare
Quentin Halys vs Alexander Zverev (non prima 20:15)
Il match deve ancora iniziare
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Nuno Borges
vs Andrey Rublev
GS Roland Garros
Nuno Borges•
A
1
Andrey Rublev [11]
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nuno Borges
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
Nuno Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Jil Teichmann vs Karolina Muchova
Il match deve ancora iniziare
Elina Svitolina vs Tamara Korpatsch
Il match deve ancora iniziare
Casper Ruud vs Tommy Paul
Il match deve ancora iniziare
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marta Kostyuk vs Viktorija Golubic
GS Roland Garros
Marta Kostyuk [15]
15
2
Viktorija Golubic•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Alex Michelsen vs Rafael Jodar
Il match deve ancora iniziare
Alex De minaur vs Jakub Mensik
Il match deve ancora iniziare
Peyton Stearns vs Belinda Bencic
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 11:00
Thiago Agustin Tirante vs Pablo Carreno busta
GS Roland Garros
Thiago Agustin Tirante
0
1
Pablo Carreno busta•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thiago Agustin Tirante
0-2 → 1-2
Pablo Carreno busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Thiago Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Solana Sierra vs Sorana Cirstea
Il match deve ancora iniziare
Karen Khachanov vs Jesper De jong
Il match deve ancora iniziare
Hanne Vandewinkel / Maya Joint vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 11:00
Xiyu Wang
vs Yuliia Starodubtseva
GS Roland Garros
Xiyu Wang•
30
0
Yuliia Starodubtseva
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Xiyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys vs Hendrik Jebens / Ray Ho
Il match deve ancora iniziare
Yuliia Starodubtseva / Magda Linette vs Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Elsa Jacquemot
Il match deve ancora iniziare
David Pel / Sander Arends vs Nikola Mektic / Austin Krajicek
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 11:00
Dayana Yastremska
/ Anhelina Kalinina
vs Zeynep Sonmez
/ Tatjana Maria
GS Roland Garros
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina•
15
2
Zeynep Sonmez / Tatjana Maria
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
Zeynep Sonmez / Tatjana Maria
1-0 → 2-0
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
0-0 → 1-0
Orlando Luz / Hao-Ching Chan vs Christian Harrison / Fanny Stollar
Il match deve ancora iniziare
Fabien Reboul / Hanyu Guo vs Tim Puetz / Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare
Michael Venus / Yuki Bhambri vs Andrea Vavassori / Simone Bolelli
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 11:00
Lloyd Glasspool / Julian Cash vs Patrik Rikl / Adam Pavlasek
GS Roland Garros
Lloyd Glasspool / Julian Cash [3]•
15
2
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lloyd Glasspool / Julian Cash
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Lloyd Glasspool / Julian Cash
1-1 → 2-1
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
1-0 → 1-1
Lloyd Glasspool / Julian Cash
0-0 → 1-0
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski vs Qianhui Tang / Elena Pridankina
Il match deve ancora iniziare
Santiago Gonzalez / Maximo Gonzalez vs Thiago Agustin Tirante / Roman Andres Burruchaga
Il match deve ancora iniziare
Evan King / Gabriela Dabrowski vs Albano Olivetti / Vera Zvonareva
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 11:00
Anastasia Zakharova
/ Oksana Selekhmeteva
vs Nicole Melichar-martinez
/ Cristina Bucsa
GS Roland Garros
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
40
2
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa [6]•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
1-1 → 2-1
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci vs Henry Patten / Harri Heliovaara
Il match deve ancora iniziare
Kevin Krawietz / Tereza Mihalikova vs Rafael Matos / Cristina Bucsa
Il match deve ancora iniziare
Henry Patten / Olivia Nicholls vs Theo Arribage / Nicole Melichar-martinez
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 11:00
Kristina Mladenovic
/ Hanyu Guo
vs Xinyu Wang
/ Su-Wei Hsieh
GS Roland Garros
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo [13]
0
1
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
0-0 → 1-0
Jj Tracy / Robert Cash vs Hugo Gaston / Titouan Droguet
Il match deve ancora iniziare
Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Iva Jovic / Emiliana Arango
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji vs Mark Wallner / Jakob Schnaitter
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 11:00
Horacio Zeballos
/ Marcel Granollers
vs Bart Stevens
/ Vasil Kirkov
GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]•
0
3
Bart Stevens / Vasil Kirkov
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
Bart Stevens / Vasil Kirkov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Bart Stevens / Vasil Kirkov
1-0 → 1-1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-0 → 1-0
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko vs En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
Il match deve ancora iniziare
Raphael Collignon / Zizou Bergs vs Neil Oberleitner / Petr Nouza
Il match deve ancora iniziare
Demi Schuurs / Ellen Perez vs Lilli Tagger / Sara Errani
Il match deve ancora iniziare
Ma non era … ” Hajde Nole !!! ” ??
🙂
Davaj Nole!!!!
Il tabellone è ormai completamente sbilanciato, con questa parte nettamente più competitiva. Dalla parte opposta, al netto dei tre italiani (anche per scaramanzia), si fatica a individuare due semifinalisti degni dello slam.
@ Gaz (#4626503)
Poi ci sarebbero i doppi…ma a Lei non interessano.
Comunque Lilli e Saretta sono una coppia ben assortita (anche se a risultava che Saretta e Francesca Schiavone non vadano molto d’accordo…ma forse sono solo sopiti screzi, se non addirittura leggende metropolitane).
l’Olonese con Maroszan invece è chiamato ad una impresa suicida.
Meglio così: che perda (con onore) già oggi, così potrà subito trasferirsi armi e bagagli (racchetta e borsone) su’ campi erbosi.
‘dognimodo: Forza!
Il sogno , ancora piu’ bramato se davvero qualche ” simpaticone dell’organizzazione avesse cospirato ” sull’orario di Sinner ( ma non voglio crederlo ) , è che in semifinale parte alta arrivino 2 italiani … quindi Arnaldi/Berrettini vs Cobolli … immaginate che goduria !
Comunque , a questo punto i miei favoriti sono Ruud , Zverev , Jodar , F.Cerundolo , Aliassime .
I miei preferiti sarebbero : Berrettini , Cobolli , Arnaldi , Ruud , Djokovic .
😛
@ Gaz (#4626503)
Buona parte del mio tifo e della mia attenzione rivolgerò a Ciurnelli, recentemente “scoperto” al Bonfiglio.
C’è di buono che questa emittente, a differenza di “quell’altra”, trasmette ogni incontro da ogni campo, da vedere a scelta in diretta od in differita a proprio piacimento, quindi non mi perderò certo le imprese parigine dell’Aretino.
Forza Ciurnelli!
Chiunque arrivi in finale dalla parte alta sarà un Bye..a parte i nostri (il sogno sarebbe Berrettini) punterei su Tabilo, Tien e Collignon..
Mentre BERRETTINI che si ritrova Comesana al posto di Darderi ed eventualmente LANDALUCE o CERUNDOLO Jr al posto di Sinner, direi che non sia stato fortunato.
Micelsen-(h)Odar: gioventù a confronto.
Esito secondo me, pur con leggero favore spagnolo del pronostico, meno scontato di quel che si suppone.
Temo che il cammino di Victoria in questo torneo oggi avrà termine.
Ma una speranziella di vittoria per Victoria in cuore la conservo…
Certo che i siti di scommesse sportive capiscono ben poco…
Come si fa a dare favorito Djokovic con Fonseca? Oggi chi punta sul brasiliano (gli intenditori di tennis) quadruplica il proprio capitale, senza colpo ferire
-per il grande duello di oggi io tifo Djokovic
-bella partita anche paul-ruud…..daje norvegia!
-se regge occhio a tirante
-zverev : ora o mai piu!
Se 10 anni fa vi avessero detto “ma voi firmereste per avere un tennista italiano vincitore di slam di ATP FINALS e di 1000 ma che fa fatica a sopportare le ondate di calore?”
Cosa avreste risposto? Fate i seri
Il problema è che il mondo diventerà sempre più caldo, non più freddo
Ieri ha perso nettamente anche Shelton, stranissimo questo Slam…e Landaluce che doveva trovare Sinner e invece si trova J. M. Cerundolo?
Solita fortuna sfacciata degli spagnoli!
Obiattivamente in alto, dei top ten, è rimasto il solo Aliassime che peraltro non è che abbia al momento illuminato i cieli di Parigi. Poi la mina Tien, ma il resto è tricolore, l’occasione è davvero gigante. Sotto invece sono rimasti tutti, e tutti col coltello tra i denti. Insomma, resta un gran spettacolo da gustarsi, una volta smaltita la tranvata di ieri,,,
Vediamo se Nole tirerà fuori gli artigli ora che entrambi i New Two sono fuori gioco. Il Fonseca visto negli ultimi set contro Prizmic sarà una brutta gatta da pelare.
È un 250 non di più…..sinner era già in finale…..disastro assoluto….vincerà wimbledon
* gli ipnotizzati…
Unico intervento di giornata diviso in 5 punti.
Mi sono appisolato sul 3-0 Sinner nel terzo, leggendo commenti che a questo punto diventeranno storici qui sul sito Livetennis, loro malgrado.
Non ho mai tifato contro,anzi… però bisogna prendere atto che senza il catalizzatore da 764 commenti ci sarà più visibilità per tutto il resto,in relazione comunque all’interesse generale che hanno solitamente,ci sarà un incremento per tutti,di conseguenza anche del femminile,gli iptonitazzi ora si accorgeranno più degli altri match, di conseguenza si sentirà più la mancanza di commenti competenti sul torneo femminile,dove invece non ci si accorgerebbe in mezzo a 865 commenti(oggi non si dovrebbero superare i 132)
Tra le 96 che sono uscite la Jacquemot è quella che ha concesso meno:11 gratuiti in 96 minuti,uno ogni 8 minuti e 40 secondi, eppure ha perso in due set,scoraggiante quando hai la sensazione di aver fatto tutto per bene ed aver raccolto nulla,questo dato però la dice lunga del valore di un’avversaria.
Curiosità polacche.
Il recente derby polacco a Miami aveva visto Swiatek dominare 6-1,per poi…..
E poi curiosità per il match di una Chwalinska che sta facendo danni,al momento è la “insospettabile” sorpresa del torneo,in evidenza già prima del RG, vincendo un 125 in Portogallo dove perse solo 11 games negli ultimi 8 set(a parte il primo turno in 3 con la Quevedo),battendo in finale 6-1 6-3 la Kraus. Non ha perso un set, nelle qualificazioni prima e ha poi facendo piangere Zheng e Mertens.
Dall’altro canto attenzione però alla Sakkari,dopo il primo turno era raggiante per essere tornata a vincere un match al RG dal 2022,e questa positività la si è vista ieri,dove è stata tra le migliori di tutto il secondo turno da un punto di vista di statistiche, quindi attenzione.
Nella parte alta ci sono match dati più equilibrati, oggi tutto più sbilanciato.
Kalinskaya-Osorio 1,85 – 1,91 domani
Chwalinska-Sakkari 1,80 – 1,95 domani
Osaka-Jovic 1,79 – 1,98 domani
Mboko -Keys 1,64 – 2,19 domani
Starodbutseva-Wang 1,55 – 2,44 OGGI
Dopo la prima buona e in rimonta oggi turno decisivo delle qualificazioni per la Pistola,per aggiungere da domani anche il suo tricolore in questa pagina, che vedrà comunque l’aggiuntata di quelli di Ciurnelli e Massellani.
Buongiorno amiche e amici !
Io mi devo ancora riprendere 😕 , ma ” il Rolando continua ! ” … per cui buttiamoci alle spalle ieri e cerchiamo di divertirci ancora , seppur io , fino a quando il vincitore non solleverà il trofeo , avrò sempre un piccolo peso nel cuore .
Oggi … pochi giri di parole 🙂 , a maggior ragione perchè non c’è nessun Azzurro , c’è solo un match !!!
Inutile dire quale …
Se Fonseca fosse passato ” piu’ facile ” con Prizmic … avrei dato praticamente spacciato Nole …
Stamane direi 70 % il brasiliano e 30 % Djokovic .
” Gli esperti del settore ” la pensano praticamente invece all’esatto contrario … quindi le mie sensazioni sono evidentemente ” sballate ” … ma così è , quindi vedremo ! 😎
Non tifo per nessuno … mi godo il match , che mi aspetto vibrante e spettacolare , pronto ad applaudire con convinzione e felicità chiunque dei due riuscirà ad avere la meglio …
Fosse il giovane perchè far fuori una leggenda su quel campo è una piccola impresa .
Fosse la leggenda perchè , ancora una volta , sarebbe andato oltre i limiti del pensabile .
Ciao a tutti !
Vero, può venire fuori chiunque, spero uno dei nostri, mentre nella parte bassa ci sono i nomi più pesanti, i miei 3 preferiti: Jodar, Ruud, Zverev
Guardate la parte alta di tabellone… manco se l’anno prossimo tutti i big tranne Sinner boicottano il torneo gli ricapita un tabellone del genere.