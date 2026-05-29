Roland Garros 2026 - Day 6 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. C’è anche l’atteso match tra Djokovic e Fonseca (LIVE)

29/05/2026 11:08 22 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Patrick Boren
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Patrick Boren

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  29 Maggio 2026

26°C
Sole velato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Sole velato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 29 Maggio
09:00
23°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
33°
17:00
34°
18:00
33°
🔥  Allerta arancione caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 29 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
3° Turno · Terra Battuta
RG R3
⛅  Sole velato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  3° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Magda Linette POL vs Iga Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

Mirra Andreeva --- vs Marie Bouzkova CZE

Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Novak Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys FRA vs Alexander Zverev GER (non prima 20:15)

Il match deve ancora iniziare





Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Nuno Borges POR vs Andrey Rublev ---
GS Roland Garros
Nuno Borges
A
1
Andrey Rublev [11]
40
1
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Jil Teichmann SUI vs Karolina Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare

Elina Svitolina UKR vs Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud NOR vs Tommy Paul USA

Il match deve ancora iniziare




Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marta Kostyuk UKR vs Viktorija Golubic SUI

GS Roland Garros
Marta Kostyuk [15]
15
2
Viktorija Golubic
30
1
Mostra dettagli

Alex Michelsen USA vs Rafael Jodar ESP

Il match deve ancora iniziare

Alex De minaur AUS vs Jakub Mensik CZE

Il match deve ancora iniziare

Peyton Stearns USA vs Belinda Bencic SUI

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 11:00
Thiago Agustin Tirante ARG vs Pablo Carreno busta ESP

GS Roland Garros
Thiago Agustin Tirante
0
1
Pablo Carreno busta
0
2
Mostra dettagli

Solana Sierra ARG vs Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov --- vs Jesper De jong NED

Il match deve ancora iniziare

Hanne Vandewinkel BEL / Maya Joint AUS vs Aleksandra Krunic SRB / Anna Danilina KAZ

Il match deve ancora iniziare





Court 7 – Ore: 11:00
Xiyu Wang CHN vs Yuliia Starodubtseva UKR
GS Roland Garros
Xiyu Wang
30
0
Yuliia Starodubtseva
30
2
Mostra dettagli

Edouard Roger-vasselin FRA / Hugo Nys MON vs Hendrik Jebens GER / Ray Ho TPE

Il match deve ancora iniziare

Yuliia Starodubtseva UKR / Magda Linette POL vs Tiantsoa Rakotomanga rajaonah FRA / Elsa Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare

David Pel NED / Sander Arends NED vs Nikola Mektic CRO / Austin Krajicek USA

Il match deve ancora iniziare





Court 6 – Ore: 11:00
Dayana Yastremska UKR / Anhelina Kalinina UKR vs Zeynep Sonmez TUR / Tatjana Maria GER
GS Roland Garros
Dayana Yastremska / Anhelina Kalinina
15
2
Zeynep Sonmez / Tatjana Maria
0
0
Mostra dettagli

Orlando Luz BRA / Hao-Ching Chan TPE vs Christian Harrison USA / Fanny Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

Fabien Reboul FRA / Hanyu Guo CHN vs Tim Puetz GER / Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Michael Venus NZL / Yuki Bhambri IND vs Andrea Vavassori ITA / Simone Bolelli ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 11:00
Lloyd Glasspool GBR / Julian Cash GBR vs Patrik Rikl CZE / Adam Pavlasek CZE

GS Roland Garros
Lloyd Glasspool / Julian Cash [3]
15
2
Patrik Rikl / Adam Pavlasek
0
2
Mostra dettagli

Luisa Stefani BRA / Gabriela Dabrowski CAN vs Qianhui Tang CHN / Elena Pridankina ---

Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez MEX / Maximo Gonzalez ARG vs Thiago Agustin Tirante ARG / Roman Andres Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare

Evan King USA / Gabriela Dabrowski CAN vs Albano Olivetti FRA / Vera Zvonareva ---

Il match deve ancora iniziare





Court 9 – Ore: 11:00
Anastasia Zakharova --- / Oksana Selekhmeteva ESP vs Nicole Melichar-martinez USA / Cristina Bucsa ESP
GS Roland Garros
Anastasia Zakharova / Oksana Selekhmeteva
40
2
Nicole Melichar-martinez / Cristina Bucsa [6]
30
1
Mostra dettagli

Fabian Marozsan HUN / Mattia Bellucci ITA vs Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN

Il match deve ancora iniziare

Kevin Krawietz GER / Tereza Mihalikova SVK vs Rafael Matos BRA / Cristina Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare

Henry Patten GBR / Olivia Nicholls GBR vs Theo Arribage FRA / Nicole Melichar-martinez USA

Il match deve ancora iniziare





Court 12 – Ore: 11:00
Kristina Mladenovic FRA / Hanyu Guo CHN vs Xinyu Wang CHN / Su-Wei Hsieh TPE
GS Roland Garros
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo [13]
0
1
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
15
1
Mostra dettagli

Jj Tracy USA / Robert Cash USA vs Hugo Gaston FRA / Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

Taylor Townsend USA / Katerina Siniakova CZE vs Iva Jovic USA / Emiliana Arango COL

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner BRA / N.Sriram Balaji IND vs Mark Wallner GER / Jakob Schnaitter GER

Il match deve ancora iniziare





Court 13 – Ore: 11:00
Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Bart Stevens NED / Vasil Kirkov USA
GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
0
3
Bart Stevens / Vasil Kirkov
0
1
Mostra dettagli

Erin Routliffe NZL / Jelena Ostapenko LAT vs En-Shuo Liang TPE / Shuko Aoyama JPN

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL / Zizou Bergs BEL vs Neil Oberleitner AUT / Petr Nouza CZE

Il match deve ancora iniziare

Demi Schuurs NED / Ellen Perez AUS vs Lilli Tagger AUT / Sara Errani ITA

Il match deve ancora iniziare

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22 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Golden Shark 29-05-2026 11:17

Scritto da Detuqueridapresencia
Davaj Nole!!!!

Ma non era … ” Hajde Nole !!! ” ??

🙂

 22
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Detuqueridapresencia 29-05-2026 11:13

Davaj Nole!!!!

 21
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 29-05-2026 11:08

Il tabellone è ormai completamente sbilanciato, con questa parte nettamente più competitiva. Dalla parte opposta, al netto dei tre italiani (anche per scaramanzia), si fatica a individuare due semifinalisti degni dello slam.

 20
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tinapica 29-05-2026 11:02

@ Gaz (#4626503)

Poi ci sarebbero i doppi…ma a Lei non interessano.
Comunque Lilli e Saretta sono una coppia ben assortita (anche se a risultava che Saretta e Francesca Schiavone non vadano molto d’accordo…ma forse sono solo sopiti screzi, se non addirittura leggende metropolitane).
l’Olonese con Maroszan invece è chiamato ad una impresa suicida.
Meglio così: che perda (con onore) già oggi, così potrà subito trasferirsi armi e bagagli (racchetta e borsone) su’ campi erbosi.
‘dognimodo: Forza!

 19
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Golden Shark 29-05-2026 10:58

Scritto da Inox

Scritto da Tiger Woods
Guardate la parte alta di tabellone… manco se l’anno prossimo tutti i big tranne Sinner boicottano il torneo gli ricapita un tabellone del genere.

Vero, può venire fuori chiunque, spero uno dei nostri, mentre nella parte bassa ci sono i nomi più pesanti, i miei 3 preferiti: Jodar, Ruud, Zverev

Il sogno , ancora piu’ bramato se davvero qualche ” simpaticone dell’organizzazione avesse cospirato ” sull’orario di Sinner ( ma non voglio crederlo ) , è che in semifinale parte alta arrivino 2 italiani … quindi Arnaldi/Berrettini vs Cobolli … immaginate che goduria !

Comunque , a questo punto i miei favoriti sono Ruud , Zverev , Jodar , F.Cerundolo , Aliassime .

I miei preferiti sarebbero : Berrettini , Cobolli , Arnaldi , Ruud , Djokovic .

😛

 18
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+1: Inox
tinapica 29-05-2026 10:54

@ Gaz (#4626503)

Buona parte del mio tifo e della mia attenzione rivolgerò a Ciurnelli, recentemente “scoperto” al Bonfiglio.
C’è di buono che questa emittente, a differenza di “quell’altra”, trasmette ogni incontro da ogni campo, da vedere a scelta in diretta od in differita a proprio piacimento, quindi non mi perderò certo le imprese parigine dell’Aretino.
Forza Ciurnelli!

 17
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Giampi 29-05-2026 10:53

Chiunque arrivi in finale dalla parte alta sarà un Bye..a parte i nostri (il sogno sarebbe Berrettini) punterei su Tabilo, Tien e Collignon..

 16
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MAURO (Guest) 29-05-2026 10:53

Scritto da Silvy__89
Ieri ha perso nettamente anche Shelton, stranissimo questo Slam…e Landaluce che doveva trovare Sinner e invece si trova J. M. Cerundolo?
Solita fortuna sfacciata degli spagnoli!

Mentre BERRETTINI che si ritrova Comesana al posto di Darderi ed eventualmente LANDALUCE o CERUNDOLO Jr al posto di Sinner, direi che non sia stato fortunato.

 15
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tinapica 29-05-2026 10:49

Micelsen-(h)Odar: gioventù a confronto.
Esito secondo me, pur con leggero favore spagnolo del pronostico, meno scontato di quel che si suppone.

 14
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tinapica 29-05-2026 10:46

Temo che il cammino di Victoria in questo torneo oggi avrà termine.
Ma una speranziella di vittoria per Victoria in cuore la conservo…

 13
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22587 (Guest) 29-05-2026 10:45

Certo che i siti di scommesse sportive capiscono ben poco…
Come si fa a dare favorito Djokovic con Fonseca? Oggi chi punta sul brasiliano (gli intenditori di tennis) quadruplica il proprio capitale, senza colpo ferire

 12
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magilla 29-05-2026 10:24

-per il grande duello di oggi io tifo Djokovic

-bella partita anche paul-ruud…..daje norvegia!

-se regge occhio a tirante

-zverev : ora o mai piu!

 11
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Ging89 (Guest) 29-05-2026 10:03

Se 10 anni fa vi avessero detto “ma voi firmereste per avere un tennista italiano vincitore di slam di ATP FINALS e di 1000 ma che fa fatica a sopportare le ondate di calore?”

Cosa avreste risposto? Fate i seri

Il problema è che il mondo diventerà sempre più caldo, non più freddo

 10
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Silvy__89 29-05-2026 10:03

Ieri ha perso nettamente anche Shelton, stranissimo questo Slam…e Landaluce che doveva trovare Sinner e invece si trova J. M. Cerundolo?
Solita fortuna sfacciata degli spagnoli!

 9
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Arnarderi 29-05-2026 09:55

Scritto da Tiger Woods
Guardate la parte alta di tabellone… manco se l’anno prossimo tutti i big tranne Sinner boicottano il torneo gli ricapita un tabellone del genere.

Obiattivamente in alto, dei top ten, è rimasto il solo Aliassime che peraltro non è che abbia al momento illuminato i cieli di Parigi. Poi la mina Tien, ma il resto è tricolore, l’occasione è davvero gigante. Sotto invece sono rimasti tutti, e tutti col coltello tra i denti. Insomma, resta un gran spettacolo da gustarsi, una volta smaltita la tranvata di ieri,,,

 8
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+1: Marco M.
JOA20 (Guest) 29-05-2026 09:54

Vediamo se Nole tirerà fuori gli artigli ora che entrambi i New Two sono fuori gioco. Il Fonseca visto negli ultimi set contro Prizmic sarà una brutta gatta da pelare.

 7
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Onurb (Guest) 29-05-2026 09:49

Scritto da Tiger Woods
Guardate la parte alta di tabellone… manco se l’anno prossimo tutti i big tranne Sinner boicottano il torneo gli ricapita un tabellone del genere.

È un 250 non di più…..sinner era già in finale…..disastro assoluto….vincerà wimbledon

 6
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Gaz (Guest) 29-05-2026 09:42

Scritto da Gaz
Unico intervento di giornata diviso in 5 punti.
Mi sono appisolato sul 3-0 Sinner nel terzo, leggendo commenti che a questo punto diventeranno storici qui sul sito Livetennis, loro malgrado.
Non ho mai tifato contro,anzi… però bisogna prendere atto che senza il catalizzatore da 764 commenti ci sarà più visibilità per tutto il resto,in relazione comunque all’interesse generale che hanno solitamente,ci sarà un incremento per tutti,di conseguenza anche del femminile,gli iptonitazzi ora si accorgeranno più degli altri match, di conseguenza si sentirà più la mancanza di commenti competenti sul torneo femminile,dove invece non ci si accorgerebbe in mezzo a 865 commenti(oggi non si dovrebbero superare i 132)
Tra le 96 che sono uscite la Jacquemot è quella che ha concesso meno:11 gratuiti in 96 minuti,uno ogni 8 minuti e 40 secondi, eppure ha perso in due set,scoraggiante quando hai la sensazione di aver fatto tutto per bene ed aver raccolto nulla,questo dato però la dice lunga del valore di un’avversaria.
Curiosità polacche.
Il recente derby polacco a Miami aveva visto Swiatek dominare 6-1,per poi…..
E poi curiosità per il match di una Chwalinska che sta facendo danni,al momento è la “insospettabile” sorpresa del torneo,in evidenza già prima del RG, vincendo un 125 in Portogallo dove perse solo 11 games negli ultimi 8 set(a parte il primo turno in 3 con la Quevedo),battendo in finale 6-1 6-3 la Kraus. Non ha perso un set, nelle qualificazioni prima e ha poi facendo piangere Zheng e Mertens.
Dall’altro canto attenzione però alla Sakkari,dopo il primo turno era raggiante per essere tornata a vincere un match al RG dal 2022,e questa positività la si è vista ieri,dove è stata tra le migliori di tutto il secondo turno da un punto di vista di statistiche, quindi attenzione.
Nella parte alta ci sono match dati più equilibrati, oggi tutto più sbilanciato.
Kalinskaya-Osorio 1,85 – 1,91 domani
Chwalinska-Sakkari 1,80 – 1,95 domani
Osaka-Jovic 1,79 – 1,98 domani
Mboko -Keys 1,64 – 2,19 domani
Starodbutseva-Wang 1,55 – 2,44 OGGI
Dopo la prima buona e in rimonta oggi turno decisivo delle qualificazioni per la Pistola,per aggiungere da domani anche il suo tricolore in questa pagina, che vedrà comunque l’aggiuntata di quelli di Ciurnelli e Massellani.

* gli ipnotizzati…

 5
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Gaz (Guest) 29-05-2026 09:39

Unico intervento di giornata diviso in 5 punti.

Mi sono appisolato sul 3-0 Sinner nel terzo, leggendo commenti che a questo punto diventeranno storici qui sul sito Livetennis, loro malgrado.
Non ho mai tifato contro,anzi… però bisogna prendere atto che senza il catalizzatore da 764 commenti ci sarà più visibilità per tutto il resto,in relazione comunque all’interesse generale che hanno solitamente,ci sarà un incremento per tutti,di conseguenza anche del femminile,gli iptonitazzi ora si accorgeranno più degli altri match, di conseguenza si sentirà più la mancanza di commenti competenti sul torneo femminile,dove invece non ci si accorgerebbe in mezzo a 865 commenti(oggi non si dovrebbero superare i 132)

Tra le 96 che sono uscite la Jacquemot è quella che ha concesso meno:11 gratuiti in 96 minuti,uno ogni 8 minuti e 40 secondi, eppure ha perso in due set,scoraggiante quando hai la sensazione di aver fatto tutto per bene ed aver raccolto nulla,questo dato però la dice lunga del valore di un’avversaria.

Curiosità polacche.
Il recente derby polacco a Miami aveva visto Swiatek dominare 6-1,per poi…..
E poi curiosità per il match di una Chwalinska che sta facendo danni,al momento è la “insospettabile” sorpresa del torneo,in evidenza già prima del RG, vincendo un 125 in Portogallo dove perse solo 11 games negli ultimi 8 set(a parte il primo turno in 3 con la Quevedo),battendo in finale 6-1 6-3 la Kraus. Non ha perso un set, nelle qualificazioni prima e ha poi facendo piangere Zheng e Mertens.
Dall’altro canto attenzione però alla Sakkari,dopo il primo turno era raggiante per essere tornata a vincere un match al RG dal 2022,e questa positività la si è vista ieri,dove è stata tra le migliori di tutto il secondo turno da un punto di vista di statistiche, quindi attenzione.

Nella parte alta ci sono match dati più equilibrati, oggi tutto più sbilanciato.
Kalinskaya-Osorio 1,85 – 1,91 domani
Chwalinska-Sakkari 1,80 – 1,95 domani
Osaka-Jovic 1,79 – 1,98 domani
Mboko -Keys 1,64 – 2,19 domani
Starodbutseva-Wang 1,55 – 2,44 OGGI

Dopo la prima buona e in rimonta oggi turno decisivo delle qualificazioni per la Pistola,per aggiungere da domani anche il suo tricolore in questa pagina, che vedrà comunque l’aggiuntata di quelli di Ciurnelli e Massellani.

 4
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Golden Shark 29-05-2026 09:35

Buongiorno amiche e amici !

Io mi devo ancora riprendere 😕 , ma ” il Rolando continua ! ” … per cui buttiamoci alle spalle ieri e cerchiamo di divertirci ancora , seppur io , fino a quando il vincitore non solleverà il trofeo , avrò sempre un piccolo peso nel cuore .

Oggi … pochi giri di parole 🙂 , a maggior ragione perchè non c’è nessun Azzurro , c’è solo un match !!!

Inutile dire quale …

Se Fonseca fosse passato ” piu’ facile ” con Prizmic … avrei dato praticamente spacciato Nole …

Stamane direi 70 % il brasiliano e 30 % Djokovic .

” Gli esperti del settore ” la pensano praticamente invece all’esatto contrario … quindi le mie sensazioni sono evidentemente ” sballate ” … ma così è , quindi vedremo ! 😎

Non tifo per nessuno … mi godo il match , che mi aspetto vibrante e spettacolare , pronto ad applaudire con convinzione e felicità chiunque dei due riuscirà ad avere la meglio …

Fosse il giovane perchè far fuori una leggenda su quel campo è una piccola impresa .

Fosse la leggenda perchè , ancora una volta , sarebbe andato oltre i limiti del pensabile .

Ciao a tutti !

 3
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Inox 29-05-2026 09:32

Scritto da Tiger Woods
Guardate la parte alta di tabellone… manco se l’anno prossimo tutti i big tranne Sinner boicottano il torneo gli ricapita un tabellone del genere.

Vero, può venire fuori chiunque, spero uno dei nostri, mentre nella parte bassa ci sono i nomi più pesanti, i miei 3 preferiti: Jodar, Ruud, Zverev

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Tiger Woods (Guest) 29-05-2026 09:14

Guardate la parte alta di tabellone… manco se l’anno prossimo tutti i big tranne Sinner boicottano il torneo gli ricapita un tabellone del genere.

 1
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+1: Arnarderi