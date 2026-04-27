Cerundolo super, domina Darderi a Madrid

Per dirla con le parole di Andre Agassi, “ci sono delle giornate dove vedi la palla grande così”, entri col braccio sciolto e tutto ti riesce, ancor più se scatti presto in vantaggio e non senti la pressione del rivale, facendo una galoppata in solitaria verso il traguardo. Sono le sensazioni che deve aver provato Francisco Cerundolo al Masters 1000 di Madrid affrontando e battendo nettamente Luciano Darderi, come ben spiega il 6-2 6-3 conclusivo in soli 74 minuti di gioco, controllati con una facilità totale dal 27enne di Buenos Aires che così vola negli ottavi di finale del secondo “mille” su terra battuta. Darderi c’ha provato, ha messo sudore e grinta sul campo ma banalmente oggi la sua palla non ha fatto “male” a Cerundolo, bravissimo a caricare colpi ancor più potenti, profondi e arrotati e così prendersi un nettissimo vantaggio sul campo.

C’è un dato che impressiona ancor più nella vittoria dell’argentino: Francisco ha chiuso la partita con un saldo di 31 vincenti e 18 errori, un abisso rispetto al 3 vincenti e 15 errori di Darderi. Anche questo rilievo spiega quanto abbia dominato l’argentino, come abbia comandato la partita in lungo e in largo, più bravo nello spingere con forza e accuratezza e soprattutto sbattere l’italiano dietro la riga di fondo e così disarmarlo. Luciano probabilmente ha pagato una giornata con poco aiuto dal servizio, ma anche in risposta la sua aggressività è stata modesta rispetto ad altre loro sfide, assai più equilibrate. Cerundolo è tennista forte ma assai umorale: può sentire troppo o troppo poco la partita o anche un momento del match, smarrire la concentrazione e passare da macchina sparapalle sulle righe a uno che sbaglia tutto o quasi. Per portarlo all’errore devi riuscire a fargli sentire il fiato sul collo, una pressione che Darderi purtroppo non è riuscito ad esercitare. La palla potente ma meno carica di spin di Luciano oggi ha fatto il solletico a Francisco, sempre in anticipo, calmo nell’attendere il momento ideale a scatenare la potenza del suo braccio e prendersi punti uno dietro l’altro. Darderi a inizio partita ha subito una serie di 15 punti di fila con Cerundolo al servizio e questo spiega anche come con la risposta sia stato troppo poco efficace, non abbia messo dubbi nell’avversario, andato via liscio verso un meritato successo. Sicuramente le condizioni di Madrid favoriscono la maggior velocità di gioco di Francisco rispetto a quella di Luciano, e il responso del campo è stato netto.

Cerundolo parte più deciso, ottimo turno di battuta in apertura e colpi piuttosto sicuri, quindi in risposta scatta come un felino per rimettere la prima smorzata toccata da Darderi. L’italiano va sotto alla maggior aggressività dell’argentino, staziona un po’ troppo dietro la riga di fondo e dopo aver rimontato da 15-40 sbaglia prima un diritto di mezzo metro e quindi, sulla terza palla break, subisce la progressione di Cerundolo, che così scappa via 2-0 col primo break del match. Fila via tutto fin troppo liscio per Francisco, avanti nel punteggio gioca sereno, libera il braccio e con il secondo Ace del match si porta comodamente 3-0 in nemmeno dieci minuti (parziale di 13 punti a 3). Darderi parla col suo angolo, afferma che la palla gli scappa via ma… questo è tratto distintivo del torneo, le palle sono complicate da controllare. Ma non così tanto per Cerundolo che inizia il quarto game con un diritto difensivo clamoroso che si trasforma in un gran vincente. Luciano di nuovo sotto 0-30, decide di cambiare schemi e prova due smorzate, nemmeno così perfette la sorprendono l’argentino e lo aiutano a risalire fino al 3-1. Il problema per Darderi è la totale incapacità di tener ferma la spinta di Cerundolo che tira più forte, più profondo e arrotato, sbattendo così l’italiano troppo fuori dal campo (4-1). Almeno il servizio di Luciano ha preso ritmo, infatti segue un turno a zero (un po’ buttato da Francisco in risposta), 4-2. Sui turni di Cerundolo non si gioca, è talmente sicuro che sul 30-0 arriva a toccare una palla bizzarra, andando con la racchetta al di là del net e facendola tornare nel proprio campo (è un tocco legale). Poi improvvisamente la serie di punti consecutivi alla battuta dell’argentino si ferma a 15, e il game sorprendentemente arriva ai vantaggi con un classico “buco” di concentrazione, una specialità della casa. Il mini-down dura pochissimo, Francisco si rimette a spingere e si porta 5-2 con un diritto nel campo aperto, 14esimo vincente del set. Ha più facilità nell’accelerare la palla Cerundolo, gioca colpi pesanti, profondi, tanto che Darderi è in difficoltà nel contrastare il rivale anche nell’ottavo. Con un’altra accelerazione di diritto ai vantaggi, Francisco si guadagna il vantaggio che è anche Set Point. Darderi non ci sta: indica un segno che dalla ripresa tv dal vivo appare fuori di almeno un paio di cm. La review elettronica invece indica che un tocco con la riga c’è stato. Furibondo Luciano va a servire ma è sempre Francisco a comandare e prendersi il punto. 6-2, con aspra polemica, e non è la prima del torneo (Rybakina l’altra sera aveva tuonato contro tutto e tutti). Al cambio di campo Cerundolo parlotta con Darderi quasi dicendogli “ti credo…” ma non serve a niente.

Cerundolo riparte come un treno nel secondo set, controllando con totale agio lo scambio col diritto grazie a decise aperture di campo, così che Darderi non ha mai una palla comoda da spingere (1-0). Darderi ha problemi tecnici serissimi e quella frustrazione della palla “out” di fine primo set continua a covare. Un drive lungo gli costa il 30-40 e palla break. Stavolta lo aiuta il servizio, una palla meno veloce ma più carica di spin che sorprende l’avversario. Ma i suoi colpi di scambio non fanno male a Cerundolo, bravo a reggere e alla prima traiettoria appena più corta entrare con più forza e rotazione. Luciano va sotto, l’altro attacca bene e si prende una seconda palla break, ma di nuovo col servizio l’italiano si salva. Arriva finalmente il primo Ace del match, l’aiuto del servizio è indispensabile per arginare la vis in spinta del 27enne di Buenos Aires. Con molta fatica, 1 pari. Arriva anche il primo tondo di battuta più complesso per il portense, le rimessa di Darderi sono più profonde, ma non abbastanza per fruttargli la prima chance di allungo in risposta (2-1). Più vocale Luciano, esterna grinta, cerca la scossa, ma non è sempre preciso. Nel quarto game due errori col diritto lo condannano al 15-40, un po’ di fretta nella seconda accelerazione, terminata in rete. Cerundolo ha due palle break a dir poco importanti. Se la gioca malissimo Darderi: cerca la sorpresa col serve and volley, ma lo fa sulla seconda di servizio e viene punito dalla risposta – passante di Cerundolo, pronto a leggere la situazione e cercare un colpo preciso. BREAK, 3-1 Cerundolo, davvero superiore in ogni situazione di gioco (29 vincenti a 3 finora!) e la frustrazione non aiuta l’italiano. Cerundolo poi è il classico front-runner, senza avvertire pressione si avventa col diritto e fa quel che vuole, come l’accettazione stretta clamorosa sul 15 pari nel quinto game, velocità di braccio e chiusura col polso da fenomeno. Ci prova Darderi, spinge, sbraita, ma non basta perché l’argentino entra benissimo sui colpi veloci dell’italiano. 4-1 Cerundolo. Il set scorre via veloce, fino al 5-3, con l’argentino a servire per il match (pure con palle nuove). Non ci sono sorprese, game a zero e via, chiude in 6-3 una partita strepitosa. Dominata. Applausi.

Marco Mazzoni

F. Cerundolo 🇦🇷 vs L. Darderi 🇮🇹