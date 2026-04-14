Alcaraz riparte a Barcellona: battuto Virtanen, ora il numero 1 torna nel mirino (Video)

Carlos Alcaraz riparte subito. Dopo la sconfitta in finale a Monte-Carlo contro Jannik Sinner, lo spagnolo ha risposto presente al Barcelona Open Banc Sabadell, superando all’esordio il finlandese Otto Virtanen con il punteggio di 6-4 6-3 e staccando il pass per il secondo turno.

Per Alcaraz era un debutto particolarmente atteso, non solo perché si trattava della prima partita stagionale davanti al pubblico di casa, ma anche perché arrivava appena due giorni dopo il ko nel Principato. Il numero due del ranking ATP, scivolato alle spalle di Sinner dopo Monte-Carlo, ha subito l’occasione di rimettersi in corsa: con il titolo a Barcellona, infatti, potrebbe tornare in vetta al mondo.

Il match contro Virtanen non è stato una passeggiata, ma Carlos ha dato la sensazione di avere il controllo nei momenti più importanti. Nel finale del primo set ha anche richiesto un medical timeout per un problema al braccio, episodio che aveva fatto scattare qualche campanello d’allarme. Una volta rientrato in campo, però, non ha mostrato segnali evidenti di difficoltà fisica, chiudendo la sfida in 85 minuti e gestendo bene l’inerzia dell’incontro.

“È bellissimo essere tornato e ottenere un’altra vittoria davanti alla mia gente qui a Barcellona, significa tutto per me”, ha detto Alcaraz al termine della partita. “Stamattina è stato il mio primo allenamento qui per adattarmi alle condizioni. Sono diverse rispetto a Monte-Carlo, ma nel complesso sono davvero contento di come ho giocato”.

Il legame tra Alcaraz e il torneo catalano è profondo. Qui ha già trionfato nel 2022 e nel 2023, mentre lo scorso anno si è fermato in finale contro Holger Rune. In questa stagione va a caccia del terzo titolo dopo i successi agli Australian Open, con cui ha completato il Career Grand Slam, e a Doha. Ritrovare subito il feeling con la vittoria era fondamentale anche per cancellare in fretta la delusione della finale persa contro Sinner, che domenica ha ridotto a 7-10 il bilancio dei confronti diretti e ha conquistato la sua seconda vittoria su terra contro lo spagnolo.

Al prossimo turno Alcaraz affronterà Tomas Machac, che ha rimontato Sebastian Baez imponendosi per 2-6 6-4 6-1. Un test più impegnativo, utile per capire se il numero due del mondo potrà davvero lanciare l’assalto al titolo e al sorpasso in classifica.

Nella giornata di Barcellona è arrivata anche una buona notizia per Lorenzo Musetti. L’azzurro, testa di serie numero due, ha battuto lo spagnolo Martin Landaluce per 7-5 6-2, centrando il suo primo successo a livello ATP dall’Australian Open di gennaio. Dopo un avvio complicato, Musetti ha preso in mano gli scambi da fondo nel secondo set e ha chiuso in 88 minuti, rilanciandosi dopo l’eliminazione all’esordio a Monte-Carlo contro Valentin Vacherot. Al prossimo turno se la vedrà con il francese Corentin Moutet.

Avanza anche Alex de Minaur. L’australiano, terza testa di serie, ha superato Sebastian Ofner con il punteggio di 7-6(7) 6-4, salvando anche un set point nel tie-break del primo parziale. Per lui ora ci sarà Hamad Medjedovic.

ATP Barcelona Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Otto Virtanen Otto Virtanen 4 2 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 O. Virtanen 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 4-2 → 5-2 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 O. Virtanen 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 O. Virtanen 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi