Medvedev, oltre il ko anche la multa (lieve): 7.000 dollari dopo il crollo di Montecarlo

Alla pesantissima sconfitta incassata contro Matteo Berrettini si aggiunge anche una sanzione economica per Daniil Medvedev. Il russo, travolto con un clamoroso 6-0 6-0 nel Masters 1000 di Montecarlo, dovrà infatti pagare 7.000 dollari di multa per comportamento antisportivo.

L’episodio è arrivato nel secondo set, quando l’ex numero uno del mondo, ormai completamente fuori giri, ha sfogato tutta la sua frustrazione colpendo la racchetta contro il terreno per ben sette volte. Un gesto che non è passato inosservato e che ha portato alla sanzione ufficiale.

Per Medvedev si tratta dunque di una doppia batosta: da una parte una delle sconfitte più dure della sua carriera recente, dall’altra un nuovo conto da pagare per un eccesso di nervosismo in campo. La multa di Montecarlo, comunque, resta inferiore rispetto ad altre ricevute dal russo negli ultimi tempi.

Basti pensare ai 76.000 dollari sborsati agli Australian Open o ai 42.500 dollari pagati allo US Open della scorsa stagione, cifre decisamente più pesanti rispetto a quella maturata nel Principato. Resta però il segnale di un altro pomeriggio da dimenticare per Medvedev, incapace di arginare il dominio totale di Berrettini e finito anche nel mirino del giudice arbitro per la sua reazione.

Montecarlo, per lui, si chiude così nel peggiore dei modi: senza nemmeno un game conquistato e con una nuova multa ad appesantire il bilancio di una giornata nera.





Marco Rossi