Sonego stringe i denti, piega Martinez al terzo set e vola al secondo turno a Barcellona

Lorenzo Sonego lotta, resiste al dolore e conquista il secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Il torinese ha superato Pedro Martinez con il punteggio di 6-2 2-6 6-4, chiudendo la sfida con un ace dopo una battaglia intensa e ricca di cambi di inerzia. Al prossimo turno affronterà il vincente del match tra Mariano Navone e Andrey Rublev.

L’avvio di partita è stato subito incoraggiante per l’azzurro, bravo a entrare con decisione nello scambio e a mettere pressione al servizio dello spagnolo. Dopo un inizio vivace, Sonego ha trovato il break nel quinto game del primo set e ha preso progressivamente il controllo delle operazioni. Martinez ha provato a restare agganciato al parziale, ma Lorenzo ha alzato il livello nei momenti importanti, trovando profondità e solidità da fondo. Il secondo break, arrivato nel finale, ha indirizzato definitivamente il set, chiuso 6-2 con autorità.

Nel secondo parziale, però, la partita è cambiata. Martinez ha iniziato a variare di più, sfruttando smorzate e cambi di ritmo per togliere certezze all’italiano. Sonego ha cercato di reagire, annullando momenti delicati e risalendo anche da situazioni complicate al servizio, ma lo spagnolo è stato più continuo. Il break ottenuto nel cuore del set ha permesso al padrone di casa di prendere margine e di portare la sfida al terzo con il 6-2.

La frazione decisiva è stata la più intensa e anche la più sofferta per il piemontese. Sonego ha trovato subito il break in apertura, dando l’impressione di poter scappare via, ma nel momento più delicato ha dovuto fare i conti anche con un problema al piede destro che lo ha costretto a richiedere un medical timeout. Una situazione che avrebbe potuto spezzarne il ritmo e la fiducia, ma Lorenzo è rimasto lucido.

Martinez è riuscito a rientrare, approfittando di un passaggio a vuoto dell’azzurro e riportandosi in equilibrio sul 3-3. A quel punto il match si è trasformato in una prova di nervi. Sonego ha stretto i denti, ha continuato a cercare soluzioni offensive e nel nono game ha trovato il break decisivo grazie a un magnifico passante lungolinea di rovescio in back. Andato a servire per il match sul 5-4, il torinese non ha tremato: ha costruito con personalità i due match point e ha chiuso con un ace liberatorio.

È una vittoria pesante, ottenuta con carattere, qualità e capacità di soffrire. Su una superficie che richiede pazienza e resistenza, Sonego ha mostrato entrambe le cose, superando non solo un avversario ostico come Martinez, ma anche un fastidio fisico che sembrava poter complicare il finale. Barcellona gli regala così un successo importante e la possibilità di continuare il suo cammino con fiducia dopo alcuni mesi fermi proprio per problemi fisici.

ATP Barcelona Pedro Martinez Pedro Martinez 2 6 4 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 2 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 P. Martinez 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico