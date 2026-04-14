Sonego stringe i denti, piega Martinez al terzo set e vola al secondo turno a Barcellona
Lorenzo Sonego lotta, resiste al dolore e conquista il secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Il torinese ha superato Pedro Martinez con il punteggio di 6-2 2-6 6-4, chiudendo la sfida con un ace dopo una battaglia intensa e ricca di cambi di inerzia. Al prossimo turno affronterà il vincente del match tra Mariano Navone e Andrey Rublev.
L’avvio di partita è stato subito incoraggiante per l’azzurro, bravo a entrare con decisione nello scambio e a mettere pressione al servizio dello spagnolo. Dopo un inizio vivace, Sonego ha trovato il break nel quinto game del primo set e ha preso progressivamente il controllo delle operazioni. Martinez ha provato a restare agganciato al parziale, ma Lorenzo ha alzato il livello nei momenti importanti, trovando profondità e solidità da fondo. Il secondo break, arrivato nel finale, ha indirizzato definitivamente il set, chiuso 6-2 con autorità.
Nel secondo parziale, però, la partita è cambiata. Martinez ha iniziato a variare di più, sfruttando smorzate e cambi di ritmo per togliere certezze all’italiano. Sonego ha cercato di reagire, annullando momenti delicati e risalendo anche da situazioni complicate al servizio, ma lo spagnolo è stato più continuo. Il break ottenuto nel cuore del set ha permesso al padrone di casa di prendere margine e di portare la sfida al terzo con il 6-2.
La frazione decisiva è stata la più intensa e anche la più sofferta per il piemontese. Sonego ha trovato subito il break in apertura, dando l’impressione di poter scappare via, ma nel momento più delicato ha dovuto fare i conti anche con un problema al piede destro che lo ha costretto a richiedere un medical timeout. Una situazione che avrebbe potuto spezzarne il ritmo e la fiducia, ma Lorenzo è rimasto lucido.
Martinez è riuscito a rientrare, approfittando di un passaggio a vuoto dell’azzurro e riportandosi in equilibrio sul 3-3. A quel punto il match si è trasformato in una prova di nervi. Sonego ha stretto i denti, ha continuato a cercare soluzioni offensive e nel nono game ha trovato il break decisivo grazie a un magnifico passante lungolinea di rovescio in back. Andato a servire per il match sul 5-4, il torinese non ha tremato: ha costruito con personalità i due match point e ha chiuso con un ace liberatorio.
È una vittoria pesante, ottenuta con carattere, qualità e capacità di soffrire. Su una superficie che richiede pazienza e resistenza, Sonego ha mostrato entrambe le cose, superando non solo un avversario ostico come Martinez, ma anche un fastidio fisico che sembrava poter complicare il finale. Barcellona gli regala così un successo importante e la possibilità di continuare il suo cammino con fiducia dopo alcuni mesi fermi proprio per problemi fisici.
Francesco Paolo Villarico
TAG: ATP 500 Barcellona, ATP 500 Barcellona 2026, Lorenzo Sonego
6 commenti
@ Henry (#4592658)
Che commento misero
Felice per Sonego
E’ TORNATO !
GO S 1 GO ! VAI S ONE GO !
Oggi si respira, era qualche tempo che l’Ital-tennis tra stop per infortuni e pochi risultati a parte l’eccezione Sinner e qualcuno qua e la, stava retrocedendo nel ranking e come presenze nella top 100.
Meno male.
Comunque Barcellona che si ferma fino alle 16:00 per aspettare Alcaraz … ridurre da 48 o 56 i tabelloni dei 500 a 32 è un delitto. Cambia proprio l’atmosfera. A Barcellona fino al mercoledì c’erano partite dappertutto su tutti i campi e tennisti dappertutto, anche in allenamento. Così sembra un funerale come torneo rispetto a prima. Diciamo anche fino al giovedì, compreso il Giovedì notte al The Sutton Club di Barcelona con tutti i tennisti ubriachi fino alle 6 del mattino quando chiudeva, con i top 10 seduti fuori sul marciapiede con un lampione come schienale ! Già capitato di vedere anche quello !
Ma anche n.1 al mondo ( vari … non uno solo … ubriachi fradici ! ).
Oggi vedo il tennis in TV, il tempo passa, purtroppo certi vincoli mi costringono qui davanti alla TV, ma torneremo appena possibile dalle tribune.
Ai tempi inviavo notizie dal posto sui forum e vari, oggi c’è tutto LIVE in diretta dappertutto.
Forza Sonny
@ Henry (#4592658)
Commento veramente infelice
Furbatine varie di Sonego che paghera’ al prossimo turno 😉