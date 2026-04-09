Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Berrettini e Sinner (LIVE)

Masters 1000 Monte Carlo Monte Carlo, Monaco · 09 Aprile 2026 ☀ 12°C Prevalentemente soleggiato · Picco 20°C CIELO Stabile T. MAX 20°C CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 09 Aprile 09:00 ☀ 14° 10:00 ☀ 16° 11:00 ☀ 18° 12:00 ☀ 18° 13:00 ☀ 19° 14:00 ☀ 19° 15:00 ☀ 20° 16:00 ⛅ 19° 🎾 Programma del giorno — 09 Aprile 🎾 ATP Singles · Tabellone Principale Ottavi di Finale · Round of 16 Ottavi ☀ Soleggiato / stabile 🎾 ATP Ottavi di Finale 🏀 Terra Rossa

Court Rainier III – ore 11:00

Zizou Bergs vs Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare

Tomas Machac vs Jannik Sinner



Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz vs Tomas Martin Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot vs Hubert Hurkacz



Il match deve ancora iniziare

Court des Princes – ore 11:00

Matteo Berrettini vs Joao Fonseca



Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime vs Casper Ruud



Il match deve ancora iniziare

Jiri Lehecka vs Alexander Bublik



Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx vs Alex de Minaur



Il match deve ancora iniziare

Kevin Krawietz/ Tim Puetzvs Andre Goransson/ Evan King

Alexander Erler / Lucas Miedler vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini / Andrea Vavassori vs Harri Heliovaara / Henry Patten



Il match deve ancora iniziare