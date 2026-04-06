Classifica WTA Italiane: La situazione di questa settimana
06/04/2026 09:44 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (06-04-2026)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
3907
Punti
20
Tornei
42
Best: 29
▲
1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1310
Punti
27
Tornei
147
Best: 99
▲
1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
526
Punti
27
Tornei
152
Best: 150
▼
-2
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
506
Punti
27
Tornei
163
Best: 46
▼
-2
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
456
Punti
31
Tornei
189
Best: 187
▼
-2
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
383
Punti
25
Tornei
210
Best: 203
▼
-2
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
329
Punti
24
Tornei
224
Best: 201
▲
2
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
310
Punti
25
Tornei
248
Best: 205
--
0
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
276
Punti
27
Tornei
265
Best: 265
▲
2
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
259
Punti
23
Tornei
271
Best: 265
--
0
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
247
Punti
25
Tornei
273
Best: 273
▼
-1
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
245
Punti
17
Tornei
307
Best: 307
--
0
Samira De Stefano
ITA, 0
212
Punti
28
Tornei
319
Best: 310
▲
16
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
201
Punti
21
Tornei
341
Best: 341
--
0
Giorgia Pedone
ITA, 0
188
Punti
24
Tornei
362
Best: 362
▼
-5
Francesca Pace
ITA, 0
177
Punti
15
Tornei
371
Best: 322
--
0
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
165
Punti
21
Tornei
375
Best: 375
▲
2
Diletta Cherubini
ITA, 0
164
Punti
30
Tornei
397
Best: 292
--
0
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
151
Punti
22
Tornei
399
Best: 347
--
0
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
150
Punti
17
Tornei
407
Best: 407
▼
-1
Vittoria Paganetti
ITA, 0
146
Punti
20
Tornei
409
Best: 409
▲
9
Federica Urgesi
ITA, 0
145
Punti
27
Tornei
435
Best: 435
▲
6
Noemi Basiletti
ITA, 0
129
Punti
21
Tornei
457
Best: 457
▲
2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
122
Punti
21
Tornei
463
Best: 463
▲
6
Alessandra Mazzola
ITA, 0
121
Punti
19
Tornei
496
Best: 496
▲
7
Arianna Zucchini
ITA, 0
105
Punti
25
Tornei
502
Best: 502
▲
6
Laura Mair
ITA, 0
103
Punti
19
Tornei
508
Best: 508
▲
12
Isabella Maria Serban
ITA, 0
102
Punti
18
Tornei
531
Best: 143
▲
3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
96
Punti
18
Tornei
541
Best: 541
▲
2
Camilla Zanolini
ITA, 0
93
Punti
18
Tornei
549
Best: 487
▲
1
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
91
Punti
20
Tornei
566
Best: 566
▲
2
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
84
Punti
24
Tornei
575
Best: 491
▲
4
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
82
Punti
14
Tornei
602
Best: 18
▲
1
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
77
Punti
16
Tornei
623
Best: 515
▲
1
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
18
Tornei
675
Best: 675
▲
47
Gaia Maduzzi
ITA, 0
63
Punti
13
Tornei
687
Best: 380
▲
3
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
59
Punti
14
Tornei
689
Best: 689
▼
-9
Beatrice Ricci
ITA, 0
59
Punti
13
Tornei
738
Best: 738
▲
3
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
744
Best: 658
▲
3
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
50
Punti
12
Tornei
762
Best: 762
▲
3
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
18
Tornei
763
Best: 5
▲
3
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
45
Punti
4
Tornei
843
Best: 843
▲
2
Viola Turini
ITA, 0
34
Punti
12
Tornei
858
Best: 192
▲
1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
32
Punti
9
Tornei
903
Best: 903
▲
1
Camilla Gennaro
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
904
Best: 904
▼
-10
Maddalena Giordano
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
916
Best: 916
▼
-2
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
12
Tornei
925
Best: 925
▼
-2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
927
Best: 927
▼
-2
Giulia Paterno
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
952
Best: 952
▼
-3
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
959
Best: 955
▼
-3
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
23
Punti
11
Tornei
968
Best: 968
▼
-4
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
1012
Best: 627
▼
-80
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
19
Punti
7
Tornei
1067
Best: 1067
▼
-4
Carlotta Moccia
ITA, 0
16
Punti
7
Tornei
1098
Best: 1098
--
0
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1100
Best: 1100
▼
-1
Francesca Gandolfi
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1107
Best: 1107
▼
-1
Eleonora Alvisi
ITA, 0
14
Punti
9
Tornei
1130
Best: 428
▲
2
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1184
Best: 1184
▲
6
Marcella Dessolis
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1192
Best: 1192
▲
7
Barbara Dessolis
ITA, 0
11
Punti
11
Tornei
1202
Best: 1202
▲
5
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1204
Best: 1204
▲
5
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1219
Best: 1219
▲
2
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1227
Best: 1227
▲
2
Caterina Odorizzi
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1236
Best: 1236
▲
1
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1252
Best: 660
--
0
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
9
Punti
5
Tornei
1307
Best: 1307
▲
1
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1329
Best: 1329
▲
2
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1364
Best: 1364
▲
5
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1364
Best: 1364
▲
5
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1364
Best: 1364
▲
5
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1434
Best: 1434
▲
6
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1434
Best: 1434
▲
6
Aurora Nosei
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1434
Best: 1434
▲
6
Denise Valente
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1466
Best: 1466
▼
-26
Sofia Avataneo
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1466
Best: 1466
▲
8
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1466
Best: 1466
▲
8
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1466
Best: 1466
▲
8
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
