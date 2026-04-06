Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Best ranking per Rafael Jodar
06/04/2026 09:40 2 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (06-04-2026)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
13590
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
12400
Punti
19
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5205
Punti
22
Tornei
4
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4720
Punti
18
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4265
Punti
22
Tornei
6
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4095
Punti
22
Tornei
7
Best: 5
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4000
Punti
26
Tornei
8
Best: 5
▲
1
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3900
Punti
23
Tornei
9
Best: 4
▼
-1
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3870
Punti
23
Tornei
10
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3610
Punti
24
Tornei
11
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3345
Punti
25
Tornei
12
Best: 9
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2625
Punti
22
Tornei
13
Best: 13
▲
1
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2490
Punti
22
Tornei
14
Best: 9
▲
1
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2410
Punti
24
Tornei
15
Best: 10
▲
1
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2400
Punti
24
Tornei
16
Best: 13
▼
-3
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2320
Punti
28
Tornei
17
Best: 14
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2220
Punti
25
Tornei
18
Best: 8
▲
3
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2065
Punti
21
Tornei
19
Best: 18
▲
1
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2020
Punti
24
Tornei
20
Best: 11
▼
-2
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
2005
Punti
23
Tornei
21
Best: 18
▼
-2
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1920
Punti
33
Tornei
22
Best: 21
--
0
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1885
Punti
25
Tornei
23
Best: 23
--
0
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1818
Punti
22
Tornei
24
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1753
Punti
25
Tornei
25
Best: 4
--
0
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
1710
Punti
17
Tornei
26
Best: 12
--
0
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
1700
Punti
22
Tornei
27
Best: 26
--
0
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1651
Punti
28
Tornei
28
Best: 14
--
0
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1640
Punti
18
Tornei
29
Best: 4
--
0
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
1630
Punti
17
Tornei
30
Best: 27
▲
1
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1540
Punti
31
Tornei
31
Best: 31
▲
1
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1433
Punti
27
Tornei
32
Best: 21
▼
-2
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1430
Punti
28
Tornei
33
Best: 29
--
0
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1385
Punti
29
Tornei
34
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1320
Punti
26
Tornei
35
Best: 30
--
0
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1200
Punti
26
Tornei
36
Best: 33
--
0
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1175
Punti
26
Tornei
37
Best: 33
--
0
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1175
Punti
24
Tornei
38
Best: 10
--
0
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1120
Punti
23
Tornei
39
Best: 39
--
0
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1118
Punti
28
Tornei
40
Best: 24
--
0
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1115
Punti
19
Tornei
41
Best: 23
▲
1
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1100
Punti
26
Tornei
42
Best: 29
▲
18
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
1100
Punti
31
Tornei
43
Best: 36
▲
4
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1095
Punti
25
Tornei
44
Best: 19
▲
1
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1060
Punti
28
Tornei
45
Best: 44
▼
-1
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
1058
Punti
26
Tornei
46
Best: 43
▼
-3
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1050
Punti
28
Tornei
47
Best: 39
▼
-1
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1010
Punti
26
Tornei
48
Best: 3
▲
1
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
995
Punti
22
Tornei
49
Best: 44
▲
3
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
994
Punti
32
Tornei
50
Best: 30
▼
-2
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
970
Punti
29
Tornei
51
Best: 3
▲
3
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
950
Punti
20
Tornei
52
Best: 22
▲
10
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
931
Punti
24
Tornei
53
Best: 22
▲
2
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
930
Punti
22
Tornei
54
Best: 54
▲
2
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
911
Punti
24
Tornei
55
Best: 45
▲
6
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
899
Punti
23
Tornei
56
Best: 29
▲
1
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
890
Punti
31
Tornei
57
Best: 57
▲
32
Rafael Jodar
ESP, 0
886
Punti
22
Tornei
58
Best: 49
▼
-7
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
877
Punti
19
Tornei
59
Best: 42
▼
-1
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
875
Punti
31
Tornei
60
Best: 53
▼
-7
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
867
Punti
23
Tornei
61
Best: 59
▼
-2
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
864
Punti
23
Tornei
62
Best: 62
▲
15
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
860
Punti
28
Tornei
63
Best: 43
▲
4
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
855
Punti
30
Tornei
64
Best: 41
▼
-23
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
852
Punti
23
Tornei
65
Best: 18
▼
-15
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
840
Punti
29
Tornei
66
Best: 35
▼
-3
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
810
Punti
24
Tornei
67
Best: 17
▼
-3
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
803
Punti
24
Tornei
68
Best: 59
▼
-3
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
793
Punti
22
Tornei
69
Best: 43
▼
-3
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
790
Punti
30
Tornei
70
Best: 58
▼
-2
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
777
Punti
22
Tornei
71
Best: 69
▼
-2
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
773
Punti
27
Tornei
72
Best: 72
▲
11
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
765
Punti
29
Tornei
73
Best: 54
▼
-2
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
751
Punti
32
Tornei
74
Best: 6
▼
-2
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
745
Punti
21
Tornei
75
Best: 60
▼
-5
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
738
Punti
29
Tornei
76
Best: 76
▲
41
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
732
Punti
23
Tornei
77
Best: 45
▼
-1
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
727
Punti
25
Tornei
78
Best: 21
▼
-3
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
719
Punti
28
Tornei
79
Best: 63
▼
-6
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
715
Punti
27
Tornei
80
Best: 67
▼
-1
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
688
Punti
25
Tornei
81
Best: 23
▼
-7
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
681
Punti
31
Tornei
82
Best: 37
▼
-4
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
680
Punti
24
Tornei
83
Best: 57
▼
-2
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
680
Punti
21
Tornei
84
Best: 82
▼
-2
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
674
Punti
21
Tornei
85
Best: 9
▼
-5
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
673
Punti
24
Tornei
86
Best: 80
▲
9
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
672
Punti
29
Tornei
87
Best: 78
▼
-3
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
663
Punti
28
Tornei
88
Best: 38
▲
6
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
651
Punti
27
Tornei
89
Best: 46
▲
1
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
650
Punti
33
Tornei
90
Best: 6
▲
1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
650
Punti
21
Tornei
91
Best: 88
▲
1
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
649
Punti
26
Tornei
92
Best: 88
▼
-4
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
647
Punti
23
Tornei
93
Best: 19
--
0
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
645
Punti
18
Tornei
94
Best: 63
▲
15
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
644
Punti
26
Tornei
95
Best: 95
▲
1
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
640
Punti
22
Tornei
96
Best: 96
▲
5
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
640
Punti
29
Tornei
97
Best: 49
--
0
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
639
Punti
28
Tornei
98
Best: 54
▼
-13
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
636
Punti
32
Tornei
99
Best: 54
▼
-12
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
634
Punti
25
Tornei
100
Best: 62
▲
2
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
632
Punti
28
Tornei
101
Best: 101
▲
35
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
625
Punti
29
Tornei
102
Best: 42
▲
1
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
616
Punti
22
Tornei
103
Best: 74
▲
1
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
615
Punti
30
Tornei
104
Best: 3
▼
-6
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
608
Punti
23
Tornei
105
Best: 105
▲
1
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
607
Punti
28
Tornei
106
Best: 106
▲
6
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
606
Punti
13
Tornei
107
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
605
Punti
23
Tornei
108
Best: 71
▼
-9
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
600
Punti
22
Tornei
109
Best: 17
▼
-9
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
599
Punti
19
Tornei
110
Best: 76
▼
-24
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
597
Punti
22
Tornei
111
Best: 74
▼
-6
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
595
Punti
29
Tornei
112
Best: 110
▼
-1
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
588
Punti
26
Tornei
113
Best: 108
▲
1
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
577
Punti
28
Tornei
114
Best: 114
▲
8
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
571
Punti
25
Tornei
115
Best: 112
▲
3
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
559
Punti
15
Tornei
116
Best: 95
▲
3
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
550
Punti
31
Tornei
117
Best: 58
▼
-1
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
549
Punti
28
Tornei
118
Best: 118
▲
2
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
533
Punti
27
Tornei
119
Best: 47
▼
-6
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
530
Punti
30
Tornei
120
Best: 83
▲
1
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
519
Punti
19
Tornei
121
Best: 86
▼
-11
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
516
Punti
22
Tornei
122
Best: 101
▼
-14
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
510
Punti
27
Tornei
123
Best: 107
▼
-8
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
508
Punti
31
Tornei
124
Best: 16
▲
5
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
506
Punti
23
Tornei
125
Best: 120
▼
-1
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
503
Punti
24
Tornei
126
Best: 37
▼
-1
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
501
Punti
24
Tornei
127
Best: 125
▼
-1
Martin Damm
USA, 30-09-2003
499
Punti
24
Tornei
128
Best: 23
▲
4
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
499
Punti
27
Tornei
129
Best: 129
▲
4
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
496
Punti
29
Tornei
130
Best: 92
▼
-3
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
495
Punti
26
Tornei
131
Best: 102
▲
3
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
489
Punti
24
Tornei
132
Best: 26
▼
-1
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
488
Punti
19
Tornei
133
Best: 91
▼
-10
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
487
Punti
19
Tornei
134
Best: 125
▼
-4
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
484
Punti
20
Tornei
135
Best: 131
--
0
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
462
Punti
27
Tornei
136
Best: 134
▲
2
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
461
Punti
16
Tornei
137
Best: 137
--
0
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
454
Punti
28
Tornei
138
Best: 72
▲
1
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
453
Punti
17
Tornei
139
Best: 132
▲
2
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
451
Punti
28
Tornei
140
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
444
Punti
20
Tornei
141
Best: 60
▲
1
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
444
Punti
31
Tornei
142
Best: 77
▼
-14
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
443
Punti
25
Tornei
143
Best: 115
--
0
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
443
Punti
25
Tornei
144
Best: 113
▲
3
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
442
Punti
21
Tornei
145
Best: 134
▼
-1
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
441
Punti
28
Tornei
146
Best: 137
▼
-1
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
434
Punti
19
Tornei
147
Best: 118
▼
-1
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
26
Tornei
148
Best: 101
--
0
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
426
Punti
27
Tornei
149
Best: 102
--
0
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
423
Punti
20
Tornei
150
Best: 150
▲
21
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
423
Punti
30
Tornei
151
Best: 145
▼
-1
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
414
Punti
15
Tornei
152
Best: 131
▼
-1
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
414
Punti
19
Tornei
153
Best: 31
▼
-1
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
413
Punti
20
Tornei
154
Best: 125
▲
11
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
407
Punti
19
Tornei
155
Best: 79
▲
5
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
397
Punti
23
Tornei
156
Best: 96
▼
-2
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
391
Punti
19
Tornei
157
Best: 109
▼
-2
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
386
Punti
19
Tornei
158
Best: 83
▼
-2
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
383
Punti
20
Tornei
159
Best: 64
▼
-1
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
382
Punti
21
Tornei
160
Best: 142
▼
-3
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
381
Punti
26
Tornei
161
Best: 142
▼
-8
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
378
Punti
12
Tornei
162
Best: 145
▼
-1
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
377
Punti
23
Tornei
163
Best: 38
▲
26
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
376
Punti
20
Tornei
164
Best: 151
▼
-2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
374
Punti
22
Tornei
165
Best: 157
▲
1
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
373
Punti
24
Tornei
166
Best: 152
▼
-3
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
372
Punti
17
Tornei
167
Best: 167
--
0
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
362
Punti
28
Tornei
168
Best: 117
--
0
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
359
Punti
13
Tornei
169
Best: 169
▲
3
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
358
Punti
24
Tornei
170
Best: 123
--
0
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
354
Punti
18
Tornei
171
Best: 24
▲
2
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
351
Punti
21
Tornei
172
Best: 105
▲
3
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
349
Punti
27
Tornei
173
Best: 133
▲
9
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
344
Punti
26
Tornei
174
Best: 174
▲
3
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
342
Punti
27
Tornei
175
Best: 147
▲
1
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
341
Punti
15
Tornei
176
Best: 87
▲
2
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
341
Punti
26
Tornei
177
Best: 7
▲
2
David Goffin
BEL, 07-12-1990
335
Punti
21
Tornei
178
Best: 159
▼
-4
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
335
Punti
21
Tornei
179
Best: 179
▲
2
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
334
Punti
32
Tornei
180
Best: 164
▼
-11
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
332
Punti
22
Tornei
181
Best: 99
▲
12
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
331
Punti
20
Tornei
182
Best: 175
▲
1
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
331
Punti
34
Tornei
183
Best: 183
▲
39
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
330
Punti
22
Tornei
184
Best: 167
--
0
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
330
Punti
29
Tornei
185
Best: 103
▼
-5
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
328
Punti
19
Tornei
186
Best: 180
--
0
Justin Engel
GER, 01-10-2007
323
Punti
32
Tornei
187
Best: 187
--
0
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
322
Punti
25
Tornei
188
Best: 16
--
0
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
318
Punti
25
Tornei
189
Best: 17
▲
1
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
314
Punti
29
Tornei
190
Best: 144
▲
1
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
311
Punti
25
Tornei
191
Best: 174
▼
-6
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
311
Punti
32
Tornei
192
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
310
Punti
15
Tornei
193
Best: 133
▼
-29
Colton Smith
USA, 05-03-2003
308
Punti
17
Tornei
194
Best: 157
▲
30
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
303
Punti
25
Tornei
195
Best: 125
▲
3
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
298
Punti
23
Tornei
196
Best: 195
▼
-1
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
297
Punti
29
Tornei
197
Best: 131
▲
4
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
293
Punti
30
Tornei
198
Best: 123
▲
4
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
292
Punti
30
Tornei
199
Best: 6
▲
4
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
290
Punti
18
Tornei
200
Best: 184
▲
9
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
290
Punti
21
Tornei
201
Best: 27
▲
3
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
288
Punti
23
Tornei
202
Best: 21
▼
-5
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
288
Punti
15
Tornei
203
Best: 203
▲
4
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
288
Punti
30
Tornei
204
Best: 49
▼
-45
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
286
Punti
25
Tornei
205
Best: 153
▼
-9
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
286
Punti
25
Tornei
206
Best: 183
▲
2
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
285
Punti
26
Tornei
207
Best: 199
▼
-8
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
285
Punti
28
Tornei
208
Best: 201
▼
-3
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
284
Punti
29
Tornei
209
Best: 127
▲
1
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
37
Tornei
210
Best: 210
▲
15
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
282
Punti
23
Tornei
211
Best: 205
▼
-5
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
281
Punti
35
Tornei
212
Best: 95
▲
1
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
280
Punti
26
Tornei
213
Best: 194
▼
-13
Dan Added
FRA, 13-04-1999
276
Punti
32
Tornei
214
Best: 187
▼
-2
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
275
Punti
30
Tornei
215
Best: 158
▲
1
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
273
Punti
29
Tornei
216
Best: 183
▼
-2
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
272
Punti
28
Tornei
217
Best: 196
▼
-2
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
271
Punti
27
Tornei
218
Best: 126
▼
-24
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
266
Punti
20
Tornei
219
Best: 218
▼
-1
Andy Andrade
ECU, 14-12-1998
260
Punti
30
Tornei
220
Best: 220
▲
3
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
259
Punti
27
Tornei
221
Best: 214
▼
-1
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
257
Punti
21
Tornei
222
Best: 12
▼
-1
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
255
Punti
9
Tornei
223
Best: 216
▼
-6
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
255
Punti
31
Tornei
224
Best: 224
▲
18
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
247
Punti
28
Tornei
225
Best: 97
▲
7
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
245
Punti
30
Tornei
226
Best: 175
▼
-15
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
244
Punti
29
Tornei
227
Best: 227
▲
1
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
244
Punti
35
Tornei
228
Best: 227
▼
-1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
243
Punti
26
Tornei
229
Best: 36
--
0
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
242
Punti
15
Tornei
230
Best: 63
--
0
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
240
Punti
14
Tornei
231
Best: 185
▼
-5
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
240
Punti
37
Tornei
232
Best: 177
▼
-1
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
236
Punti
30
Tornei
233
Best: 142
▲
1
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
234
Punti
31
Tornei
234
Best: 147
▼
-1
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
233
Punti
19
Tornei
235
Best: 147
--
0
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
233
Punti
31
Tornei
236
Best: 168
▲
1
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
231
Punti
28
Tornei
237
Best: 237
▲
22
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
231
Punti
29
Tornei
238
Best: 235
--
0
Max Houkes
NED, 03-07-2000
231
Punti
31
Tornei
239
Best: 164
--
0
James McCabe
AUS, 05-07-2003
230
Punti
26
Tornei
240
Best: 31
▲
23
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
230
Punti
15
Tornei
241
Best: 240
▼
-1
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
229
Punti
29
Tornei
242
Best: 106
▼
-1
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
228
Punti
23
Tornei
243
Best: 105
--
0
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
226
Punti
19
Tornei
244
Best: 192
▲
3
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
225
Punti
29
Tornei
245
Best: 200
▼
-9
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
223
Punti
23
Tornei
246
Best: 235
▼
-2
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
223
Punti
25
Tornei
247
Best: 93
▲
31
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
223
Punti
27
Tornei
248
Best: 118
▼
-3
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
222
Punti
17
Tornei
249
Best: 191
▼
-1
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
222
Punti
19
Tornei
250
Best: 172
▼
-1
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
216
Punti
28
Tornei
251
Best: 201
▲
1
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
214
Punti
25
Tornei
252
Best: 99
▲
2
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
213
Punti
20
Tornei
253
Best: 248
▲
2
Henri Squire
GER, 27-09-2000
213
Punti
26
Tornei
254
Best: 253
▼
-1
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
212
Punti
23
Tornei
255
Best: 255
▲
124
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
212
Punti
28
Tornei
256
Best: 228
--
0
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
211
Punti
15
Tornei
257
Best: 235
--
0
Marko Topo
GER, 13-09-2003
208
Punti
19
Tornei
258
Best: 258
▲
6
Diego Dedura
GER, 0
207
Punti
26
Tornei
259
Best: 142
▲
7
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
206
Punti
33
Tornei
260
Best: 260
▲
2
Juncheng Shang
CHN, 0
205
Punti
16
Tornei
261
Best: 241
▲
4
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
205
Punti
26
Tornei
262
Best: 225
▲
23
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
203
Punti
15
Tornei
263
Best: 250
▼
-13
Andres Martin
USA, 07-07-2001
203
Punti
27
Tornei
264
Best: 193
▼
-6
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
203
Punti
30
Tornei
265
Best: 259
▼
-5
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
201
Punti
19
Tornei
266
Best: 159
▼
-15
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
201
Punti
21
Tornei
267
Best: 210
▼
-21
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
200
Punti
38
Tornei
268
Best: 217
▲
1
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
199
Punti
27
Tornei
269
Best: 269
▲
1
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
198
Punti
27
Tornei
270
Best: 196
▲
10
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
196
Punti
32
Tornei
271
Best: 212
▲
1
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
195
Punti
23
Tornei
272
Best: 272
▲
2
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
195
Punti
33
Tornei
273
Best: 267
▼
-6
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
194
Punti
28
Tornei
274
Best: 138
▲
1
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
191
Punti
25
Tornei
275
Best: 78
▲
1
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
191
Punti
21
Tornei
276
Best: 268
▼
-3
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
191
Punti
27
Tornei
277
Best: 181
▲
22
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
189
Punti
26
Tornei
278
Best: 182
▲
1
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
187
Punti
24
Tornei
279
Best: 180
▲
5
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
187
Punti
26
Tornei
280
Best: 263
▲
2
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
185
Punti
24
Tornei
281
Best: 281
▲
69
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
185
Punti
30
Tornei
282
Best: 108
▲
1
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
184
Punti
25
Tornei
283
Best: 161
▼
-64
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
183
Punti
21
Tornei
284
Best: 260
▼
-23
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
182
Punti
33
Tornei
285
Best: 123
▲
3
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
180
Punti
22
Tornei
286
Best: 242
▼
-15
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
180
Punti
22
Tornei
287
Best: 233
▼
-6
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
180
Punti
24
Tornei
288
Best: 258
▲
2
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
179
Punti
24
Tornei
289
Best: 286
▼
-3
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
179
Punti
38
Tornei
290
Best: 279
▼
-3
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
178
Punti
19
Tornei
291
Best: 177
▲
2
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
177
Punti
26
Tornei
292
Best: 168
▲
17
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
176
Punti
31
Tornei
293
Best: 202
▲
41
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
175
Punti
18
Tornei
294
Best: 257
▲
10
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
174
Punti
24
Tornei
295
Best: 208
▲
10
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
174
Punti
26
Tornei
296
Best: 287
--
0
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
173
Punti
26
Tornei
297
Best: 80
▼
-2
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
172
Punti
23
Tornei
298
Best: 260
▼
-9
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
172
Punti
40
Tornei
299
Best: 50
▼
-1
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
171
Punti
11
Tornei
300
Best: 181
--
0
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
170
Punti
26
Tornei
301
Best: 301
--
0
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
170
Punti
26
Tornei
302
Best: 121
▲
1
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
168
Punti
19
Tornei
303
Best: 271
▼
-26
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
167
Punti
27
Tornei
304
Best: 240
▼
-10
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
167
Punti
29
Tornei
305
Best: 305
▲
117
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
166
Punti
25
Tornei
306
Best: 289
▼
-14
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
165
Punti
18
Tornei
307
Best: 307
▲
19
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
165
Punti
25
Tornei
308
Best: 158
▲
4
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
165
Punti
33
Tornei
309
Best: 309
▲
22
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
164
Punti
30
Tornei
310
Best: 197
▼
-42
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
163
Punti
22
Tornei
311
Best: 212
▼
-14
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
162
Punti
32
Tornei
312
Best: 311
▲
1
Max Basing
GBR, 02-10-2002
161
Punti
19
Tornei
313
Best: 276
▼
-3
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
161
Punti
22
Tornei
314
Best: 284
▼
-8
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
161
Punti
27
Tornei
315
Best: 298
▼
-8
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
160
Punti
23
Tornei
316
Best: 254
▼
-5
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
160
Punti
25
Tornei
317
Best: 145
▲
7
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
159
Punti
12
Tornei
318
Best: 299
▼
-10
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
159
Punti
28
Tornei
319
Best: 267
▲
11
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
158
Punti
30
Tornei
320
Best: 307
▼
-4
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
157
Punti
22
Tornei
321
Best: 315
▼
-6
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
157
Punti
23
Tornei
322
Best: 248
▼
-5
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
157
Punti
29
Tornei
323
Best: 301
▼
-5
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
156
Punti
26
Tornei
324
Best: 283
▲
3
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
156
Punti
28
Tornei
325
Best: 278
▼
-4
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
156
Punti
30
Tornei
326
Best: 304
▼
-7
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
156
Punti
32
Tornei
327
Best: 302
▼
-7
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
155
Punti
27
Tornei
328
Best: 237
▼
-26
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
155
Punti
29
Tornei
329
Best: 322
▼
-7
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
155
Punti
33
Tornei
330
Best: 315
▼
-7
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
154
Punti
15
Tornei
331
Best: 293
▼
-6
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
153
Punti
19
Tornei
332
Best: 306
▲
45
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
153
Punti
23
Tornei
333
Best: 291
▼
-42
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
152
Punti
14
Tornei
334
Best: 328
▼
-6
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
151
Punti
18
Tornei
335
Best: 302
▼
-6
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
151
Punti
27
Tornei
336
Best: 324
▼
-4
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
337
Best: 187
▼
-23
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
150
Punti
27
Tornei
338
Best: 52
▼
-5
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
150
Punti
11
Tornei
339
Best: 158
▲
19
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
150
Punti
25
Tornei
340
Best: 171
▲
13
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
149
Punti
24
Tornei
341
Best: 333
▼
-6
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
149
Punti
23
Tornei
342
Best: 267
▼
-5
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
148
Punti
29
Tornei
343
Best: 339
▲
5
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
148
Punti
33
Tornei
344
Best: 78
▼
-5
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
146
Punti
27
Tornei
345
Best: 170
▲
4
James Trotter
JPN, 01-01-1900
145
Punti
21
Tornei
346
Best: 340
▲
9
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
145
Punti
20
Tornei
347
Best: 58
▼
-7
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
144
Punti
15
Tornei
348
Best: 261
▼
-7
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
144
Punti
24
Tornei
349
Best: 349
▲
61
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
144
Punti
28
Tornei
350
Best: 249
▼
-8
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
144
Punti
32
Tornei
351
Best: 162
▼
-8
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
143
Punti
21
Tornei
352
Best: 345
▼
-7
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
143
Punti
24
Tornei
353
Best: 116
▼
-7
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
142
Punti
26
Tornei
354
Best: 116
▼
-16
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
140
Punti
24
Tornei
355
Best: 260
▼
-8
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
140
Punti
29
Tornei
356
Best: 252
▼
-12
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
139
Punti
20
Tornei
357
Best: 288
▼
-6
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
139
Punti
20
Tornei
358
Best: 347
▼
-6
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
139
Punti
25
Tornei
359
Best: 307
▼
-3
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
136
Punti
20
Tornei
360
Best: 360
▲
22
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
136
Punti
22
Tornei
361
Best: 359
▼
-2
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
136
Punti
29
Tornei
362
Best: 341
▼
-2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
135
Punti
24
Tornei
363
Best: 323
▼
-27
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
135
Punti
27
Tornei
364
Best: 361
▼
-3
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
134
Punti
23
Tornei
365
Best: 360
▲
1
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
134
Punti
30
Tornei
366
Best: 361
▲
38
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
132
Punti
19
Tornei
367
Best: 353
▲
5
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
132
Punti
27
Tornei
368
Best: 347
▼
-5
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
132
Punti
28
Tornei
369
Best: 289
▼
-4
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
131
Punti
21
Tornei
370
Best: 344
▼
-8
Florian Broska
GER, 01-01-1998
130
Punti
18
Tornei
371
Best: 176
▼
-2
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
130
Punti
22
Tornei
372
Best: 275
▼
-15
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
130
Punti
22
Tornei
373
Best: 330
▼
-3
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
130
Punti
24
Tornei
374
Best: 371
▼
-3
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
130
Punti
25
Tornei
375
Best: 181
▼
-2
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
129
Punti
21
Tornei
376
Best: 375
▼
-1
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
129
Punti
23
Tornei
377
Best: 268
▲
4
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
129
Punti
32
Tornei
378
Best: 378
▲
9
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
128
Punti
25
Tornei
379
Best: 237
▼
-15
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
128
Punti
18
Tornei
380
Best: 366
▼
-2
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
127
Punti
26
Tornei
381
Best: 377
▼
-1
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
127
Punti
29
Tornei
382
Best: 243
▲
1
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
126
Punti
26
Tornei
383
Best: 289
▲
2
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
125
Punti
18
Tornei
384
Best: 354
▼
-30
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
125
Punti
19
Tornei
385
Best: 374
▼
-11
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
125
Punti
23
Tornei
386
Best: 336
--
0
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
125
Punti
24
Tornei
387
Best: 342
▲
3
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
125
Punti
29
Tornei
388
Best: 358
--
0
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
389
Best: 389
--
0
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
124
Punti
27
Tornei
390
Best: 287
▲
3
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
123
Punti
28
Tornei
391
Best: 263
▲
5
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
123
Punti
28
Tornei
392
Best: 211
▼
-16
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
122
Punti
21
Tornei
393
Best: 318
▲
8
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
122
Punti
21
Tornei
394
Best: 391
▼
-3
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
122
Punti
26
Tornei
395
Best: 384
▼
-3
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
122
Punti
27
Tornei
396
Best: 319
▼
-29
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
122
Punti
33
Tornei
397
Best: 378
▼
-3
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
121
Punti
19
Tornei
398
Best: 281
▼
-3
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
121
Punti
24
Tornei
399
Best: 55
▼
-2
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
10
Tornei
400
Best: 392
▼
-2
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
120
Punti
18
Tornei
401
Best: 153
▼
-2
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
120
Punti
28
Tornei
402
Best: 244
▼
-2
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
120
Punti
29
Tornei
403
Best: 399
▲
2
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
118
Punti
22
Tornei
404
Best: 240
▼
-1
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
118
Punti
27
Tornei
405
Best: 395
▲
1
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
118
Punti
30
Tornei
406
Best: 406
▲
19
Ognjen Milic
SRB, 0
117
Punti
19
Tornei
407
Best: 407
▲
2
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
117
Punti
25
Tornei
408
Best: 347
▲
3
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
409
Best: 409
▲
12
Braden Shick
USA, 24-10-2003
116
Punti
19
Tornei
410
Best: 365
▼
-2
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
116
Punti
20
Tornei
411
Best: 356
▲
1
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
116
Punti
21
Tornei
412
Best: 229
▲
29
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
116
Punti
26
Tornei
413
Best: 279
▼
-45
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
116
Punti
33
Tornei
414
Best: 357
▼
-7
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
114
Punti
16
Tornei
415
Best: 397
--
0
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
114
Punti
16
Tornei
416
Best: 160
▲
8
Li Tu
AUS, 27-05-1996
114
Punti
18
Tornei
417
Best: 222
▲
9
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
114
Punti
24
Tornei
418
Best: 416
▼
-2
Thomas Faurel
FRA, 01-01-1900
113
Punti
26
Tornei
419
Best: 346
▼
-1
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
113
Punti
32
Tornei
420
Best: 183
▲
9
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
112
Punti
25
Tornei
421
Best: 93
▲
2
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
111
Punti
17
Tornei
422
Best: 167
▲
13
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
111
Punti
19
Tornei
423
Best: 423
▲
13
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
110
Punti
22
Tornei
424
Best: 364
▲
33
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
108
Punti
19
Tornei
425
Best: 347
▲
5
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
108
Punti
24
Tornei
426
Best: 388
▼
-13
Karan Singh
IND, 30-06-2003
108
Punti
26
Tornei
427
Best: 427
▲
6
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
107
Punti
13
Tornei
428
Best: 221
▲
6
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
107
Punti
17
Tornei
429
Best: 315
▲
8
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
107
Punti
22
Tornei
430
Best: 339
▲
9
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
107
Punti
34
Tornei
431
Best: 334
▼
-4
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
106
Punti
18
Tornei
432
Best: 353
▲
38
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
106
Punti
26
Tornei
433
Best: 433
▲
40
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
106
Punti
27
Tornei
434
Best: 299
▼
-3
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
106
Punti
28
Tornei
435
Best: 19
▼
-16
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
105
Punti
10
Tornei
436
Best: 404
▲
7
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
104
Punti
21
Tornei
437
Best: 320
▼
-9
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
104
Punti
24
Tornei
438
Best: 438
▲
6
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
104
Punti
30
Tornei
439
Best: 383
▲
1
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
103
Punti
19
Tornei
440
Best: 136
▲
5
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
103
Punti
20
Tornei
441
Best: 384
▲
5
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
103
Punti
23
Tornei
442
Best: 442
▲
6
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
103
Punti
25
Tornei
443
Best: 442
▼
-1
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
103
Punti
26
Tornei
444
Best: 177
▲
11
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
103
Punti
28
Tornei
445
Best: 384
▲
2
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
102
Punti
23
Tornei
446
Best: 446
▲
8
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
102
Punti
27
Tornei
447
Best: 447
▲
65
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
101
Punti
25
Tornei
448
Best: 165
▼
-64
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
100
Punti
2
Tornei
449
Best: 449
▲
9
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
100
Punti
22
Tornei
450
Best: 321
▲
9
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
100
Punti
25
Tornei
451
Best: 357
▼
-13
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
100
Punti
26
Tornei
452
Best: 315
▲
1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
99
Punti
19
Tornei
453
Best: 451
▼
-2
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
99
Punti
20
Tornei
454
Best: 449
▼
-5
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
99
Punti
24
Tornei
455
Best: 127
▼
-5
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
99
Punti
27
Tornei
456
Best: 402
▲
40
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
99
Punti
34
Tornei
457
Best: 424
▲
5
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
98
Punti
22
Tornei
458
Best: 39
▲
6
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
97
Punti
21
Tornei
459
Best: 387
▲
1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
97
Punti
25
Tornei
460
Best: 460
▲
1
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
97
Punti
27
Tornei
461
Best: 449
▲
27
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
96
Punti
23
Tornei
462
Best: 424
▲
17
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
96
Punti
28
Tornei
463
Best: 415
▲
2
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
96
Punti
30
Tornei
464
Best: 464
▲
51
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
95
Punti
27
Tornei
465
Best: 314
▼
-2
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
95
Punti
32
Tornei
466
Best: 465
▲
1
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
467
Best: 219
▲
1
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
94
Punti
16
Tornei
468
Best: 206
▲
1
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
94
Punti
16
Tornei
469
Best: 469
▲
34
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
94
Punti
24
Tornei
470
Best: 340
▲
2
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
94
Punti
26
Tornei
471
Best: 368
▲
6
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
93
Punti
26
Tornei
472
Best: 472
▲
2
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
93
Punti
29
Tornei
473
Best: 318
▲
2
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
93
Punti
31
Tornei
474
Best: 455
▼
-3
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
92
Punti
19
Tornei
475
Best: 475
▲
1
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
92
Punti
21
Tornei
476
Best: 476
▲
52
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
91
Punti
20
Tornei
477
Best: 256
▲
41
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
91
Punti
21
Tornei
478
Best: 208
▲
2
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
90
Punti
10
Tornei
479
Best: 373
▲
30
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
90
Punti
16
Tornei
480
Best: 455
▲
1
James Story
GBR, 05-03-2001
90
Punti
22
Tornei
481
Best: 417
▼
-29
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
90
Punti
23
Tornei
482
Best: 385
▼
-68
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
90
Punti
25
Tornei
483
Best: 334
▲
53
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
90
Punti
26
Tornei
484
Best: 421
▼
-2
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
90
Punti
27
Tornei
485
Best: 395
▲
14
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
89
Punti
20
Tornei
486
Best: 484
▼
-2
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
89
Punti
22
Tornei
487
Best: 485
▼
-2
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
89
Punti
25
Tornei
488
Best: 488
▲
99
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
89
Punti
27
Tornei
489
Best: 161
▼
-11
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
89
Punti
28
Tornei
490
Best: 476
▼
-4
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
89
Punti
32
Tornei
491
Best: 4
▼
-74
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
88
Punti
12
Tornei
492
Best: 409
▼
-3
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
88
Punti
26
Tornei
493
Best: 433
▼
-3
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
494
Best: 474
▼
-2
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
87
Punti
22
Tornei
495
Best: 453
▼
-1
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
87
Punti
26
Tornei
496
Best: 295
▼
-94
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
87
Punti
27
Tornei
497
Best: 497
▲
17
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
86
Punti
20
Tornei
498
Best: 424
▼
-3
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
86
Punti
30
Tornei
499
Best: 299
▼
-2
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
85
Punti
17
Tornei
500
Best: 395
▲
17
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
85
Punti
21
Tornei
501
Best: 479
--
0
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
84
Punti
15
Tornei
502
Best: 238
--
0
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
84
Punti
20
Tornei
503
Best: 467
▼
-3
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
84
Punti
22
Tornei
504
Best: 316
--
0
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
84
Punti
25
Tornei
505
Best: 505
▲
83
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
84
Punti
28
Tornei
506
Best: 457
▼
-1
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
84
Punti
30
Tornei
507
Best: 288
▼
-1
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
83
Punti
11
Tornei
508
Best: 430
▼
-10
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
83
Punti
17
Tornei
509
Best: 509
▲
2
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
83
Punti
18
Tornei
510
Best: 510
▲
30
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
83
Punti
18
Tornei
511
Best: 428
▼
-1
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
83
Punti
19
Tornei
512
Best: 383
▼
-56
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
82
Punti
16
Tornei
513
Best: 470
▼
-30
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
81
Punti
13
Tornei
514
Best: 319
▼
-27
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
81
Punti
17
Tornei
515
Best: 515
▲
4
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
81
Punti
27
Tornei
516
Best: 74
▲
6
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
80
Punti
15
Tornei
517
Best: 356
▲
16
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
80
Punti
18
Tornei
518
Best: 518
▲
14
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
80
Punti
18
Tornei
519
Best: 477
▲
2
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
80
Punti
33
Tornei
520
Best: 161
▲
4
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
79
Punti
8
Tornei
521
Best: 447
▲
4
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
79
Punti
20
Tornei
522
Best: 484
▼
-2
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
79
Punti
28
Tornei
523
Best: 508
▼
-15
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
78
Punti
12
Tornei
524
Best: 524
▲
14
Max Schoenhaus
GER, 0
78
Punti
16
Tornei
525
Best: 518
▲
2
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
78
Punti
16
Tornei
526
Best: 280
--
0
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
78
Punti
20
Tornei
527
Best: 229
▲
8
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
78
Punti
23
Tornei
528
Best: 528
▲
65
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
78
Punti
26
Tornei
529
Best: 519
▲
24
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
78
Punti
27
Tornei
530
Best: 458
▲
12
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
78
Punti
27
Tornei
531
Best: 463
▼
-1
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
12
Tornei
532
Best: 358
▼
-16
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
77
Punti
19
Tornei
533
Best: 533
▲
13
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
77
Punti
27
Tornei
534
Best: 270
▲
61
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
76
Punti
8
Tornei
535
Best: 457
▼
-6
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
76
Punti
24
Tornei
536
Best: 451
▲
1
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
76
Punti
28
Tornei
537
Best: 372
▲
2
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
75
Punti
18
Tornei
538
Best: 468
▼
-4
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
75
Punti
19
Tornei
539
Best: 539
▲
32
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
75
Punti
21
Tornei
540
Best: 540
▲
1
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
75
Punti
22
Tornei
541
Best: 449
▼
-28
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
75
Punti
23
Tornei
542
Best: 107
▲
2
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
74
Punti
9
Tornei
543
Best: 318
▲
59
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
74
Punti
19
Tornei
544
Best: 418
▲
1
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
74
Punti
26
Tornei
545
Best: 496
▲
2
Niels Visker
NED, 05-10-2001
74
Punti
29
Tornei
546
Best: 513
▲
3
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
72
Punti
24
Tornei
547
Best: 543
▼
-4
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
72
Punti
28
Tornei
548
Best: 491
▼
-57
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
71
Punti
19
Tornei
549
Best: 361
▼
-56
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
71
Punti
20
Tornei
550
Best: 477
--
0
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
71
Punti
20
Tornei
551
Best: 540
--
0
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
71
Punti
20
Tornei
552
Best: 296
--
0
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
71
Punti
24
Tornei
553
Best: 553
▲
33
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
71
Punti
26
Tornei
554
Best: 424
--
0
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
71
Punti
29
Tornei
555
Best: 555
--
0
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
70
Punti
19
Tornei
556
Best: 545
--
0
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
70
Punti
22
Tornei
557
Best: 211
▼
-91
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
69
Punti
9
Tornei
558
Best: 537
▲
7
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
69
Punti
25
Tornei
559
Best: 462
▲
2
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
69
Punti
32
Tornei
560
Best: 410
▲
2
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
69
Punti
34
Tornei
561
Best: 491
▼
-4
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
68
Punti
13
Tornei
562
Best: 37
▲
1
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
68
Punti
13
Tornei
563
Best: 416
▼
-56
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
68
Punti
13
Tornei
564
Best: 485
▲
12
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
68
Punti
22
Tornei
565
Best: 552
▼
-5
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
68
Punti
22
Tornei
566
Best: 564
--
0
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
68
Punti
28
Tornei
567
Best: 542
▲
10
Karl Poling
USA, 04-08-1999
68
Punti
28
Tornei
568
Best: 99
▼
-1
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
9
Tornei
569
Best: 541
▼
-1
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
15
Tornei
570
Best: 316
▼
-11
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
67
Punti
22
Tornei
571
Best: 520
▲
89
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
67
Punti
22
Tornei
572
Best: 433
▼
-24
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
67
Punti
23
Tornei
573
Best: 572
▼
-1
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
67
Punti
24
Tornei
574
Best: 573
▼
-1
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
27
Tornei
575
Best: 436
▼
-1
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
67
Punti
30
Tornei
576
Best: 576
▲
155
Karim Bennani
MAR, 0
66
Punti
14
Tornei
577
Best: 548
▼
-2
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
66
Punti
17
Tornei
578
Best: 483
▼
-20
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
66
Punti
20
Tornei
579
Best: 448
▼
-15
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
66
Punti
20
Tornei
580
Best: 575
▲
3
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
66
Punti
27
Tornei
581
Best: 563
▲
61
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
65
Punti
9
Tornei
582
Best: 469
▼
-4
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
65
Punti
10
Tornei
583
Best: 191
▼
-3
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
11
Tornei
584
Best: 569
▼
-15
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
65
Punti
16
Tornei
585
Best: 438
▼
-4
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
65
Punti
17
Tornei
586
Best: 448
▼
-4
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
65
Punti
20
Tornei
587
Best: 524
▼
-3
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
65
Punti
31
Tornei
588
Best: 585
▼
-3
Enzo Aguiard
AUS, 01-01-1900
64
Punti
12
Tornei
589
Best: 170
▼
-157
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
64
Punti
18
Tornei
590
Best: 590
▲
86
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
64
Punti
23
Tornei
591
Best: 340
▲
33
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
64
Punti
26
Tornei
592
Best: 451
▼
-3
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
11
Tornei
593
Best: 277
▼
-23
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
63
Punti
15
Tornei
594
Best: 207
▼
-4
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
63
Punti
17
Tornei
595
Best: 509
▼
-4
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
63
Punti
18
Tornei
596
Best: 439
▼
-4
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
63
Punti
22
Tornei
597
Best: 29
▼
-177
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
62
Punti
13
Tornei
598
Best: 381
▼
-67
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
62
Punti
13
Tornei
599
Best: 596
▼
-3
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
62
Punti
19
Tornei
600
Best: 544
▼
-3
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
62
Punti
20
Tornei
601
Best: 598
▼
-3
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
62
Punti
23
Tornei
602
Best: 443
▼
-8
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
62
Punti
27
Tornei
603
Best: 536
▼
-3
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
61
Punti
9
Tornei
604
Best: 604
▲
176
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
61
Punti
15
Tornei
605
Best: 456
▼
-4
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
61
Punti
17
Tornei
606
Best: 606
▲
43
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
61
Punti
19
Tornei
607
Best: 603
▼
-4
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
61
Punti
25
Tornei
608
Best: 608
▲
19
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
60
Punti
18
Tornei
609
Best: 609
▲
26
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
60
Punti
20
Tornei
610
Best: 496
▼
-5
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
60
Punti
23
Tornei
611
Best: 604
▼
-7
Karol Filar
POL, 31-08-1998
60
Punti
24
Tornei
612
Best: 431
▼
-13
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
60
Punti
30
Tornei
613
Best: 128
▼
-6
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
3
Tornei
614
Best: 533
▼
-6
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
615
Best: 313
▼
-6
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
59
Punti
10
Tornei
616
Best: 465
▲
1
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
59
Punti
19
Tornei
617
Best: 285
▼
-6
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
19
Tornei
618
Best: 576
▼
-12
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
59
Punti
26
Tornei
619
Best: 470
▼
-6
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
59
Punti
28
Tornei
620
Best: 620
▼
-6
Daniel Siniakov
CZE, 0
58
Punti
14
Tornei
621
Best: 613
▼
-5
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
622
Best: 387
▼
-99
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
58
Punti
18
Tornei
623
Best: 459
▼
-4
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
58
Punti
18
Tornei
624
Best: 618
▼
-6
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
58
Punti
19
Tornei
625
Best: 595
▼
-5
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
58
Punti
21
Tornei
626
Best: 587
▼
-14
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
58
Punti
22
Tornei
627
Best: 517
▼
-5
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
58
Punti
25
Tornei
628
Best: 502
▼
-5
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
58
Punti
25
Tornei
629
Best: 450
▲
12
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
58
Punti
35
Tornei
630
Best: 622
▼
-4
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
57
Punti
8
Tornei
631
Best: 279
▼
-16
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
57
Punti
14
Tornei
632
Best: 429
▼
-4
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
57
Punti
21
Tornei
633
Best: 526
▼
-4
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
57
Punti
22
Tornei
634
Best: 447
▼
-13
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
57
Punti
23
Tornei
635
Best: 603
▼
-10
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
57
Punti
39
Tornei
636
Best: 535
▼
-4
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
637
Best: 637
--
0
Tiago Torres
POR, 0
56
Punti
19
Tornei
638
Best: 638
▲
45
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
56
Punti
24
Tornei
639
Best: 226
▼
-3
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
55
Punti
8
Tornei
640
Best: 500
▼
-61
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
55
Punti
9
Tornei
641
Best: 641
▲
49
Peter Makk
HUN, 0
55
Punti
16
Tornei
642
Best: 617
▼
-8
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
55
Punti
17
Tornei
643
Best: 438
▼
-5
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
55
Punti
18
Tornei
644
Best: 515
▼
-14
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
55
Punti
22
Tornei
645
Best: 645
▲
9
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
55
Punti
26
Tornei
646
Best: 638
▼
-3
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
14
Tornei
647
Best: 640
▼
-7
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
54
Punti
24
Tornei
648
Best: 605
▲
15
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
54
Punti
26
Tornei
649
Best: 644
▼
-5
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
54
Punti
27
Tornei
650
Best: 540
▼
-5
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
54
Punti
29
Tornei
651
Best: 538
▼
-5
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
53
Punti
9
Tornei
652
Best: 258
▼
-5
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
53
Punti
12
Tornei
653
Best: 628
▼
-5
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
53
Punti
16
Tornei
654
Best: 625
▼
-4
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
53
Punti
19
Tornei
655
Best: 618
▲
41
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
53
Punti
19
Tornei
656
Best: 656
▼
-5
Timofei Derepasko
RUS, 0
53
Punti
20
Tornei
657
Best: 520
▼
-5
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
53
Punti
20
Tornei
658
Best: 658
▼
-5
Bruno Fernandez
BRA, 0
53
Punti
22
Tornei
659
Best: 631
▼
-28
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
53
Punti
23
Tornei
660
Best: 584
▼
-4
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
661
Best: 181
▼
-3
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
52
Punti
10
Tornei
662
Best: 546
▼
-5
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
10
Tornei
663
Best: 652
▼
-4
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
52
Punti
21
Tornei
664
Best: 557
▲
21
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
52
Punti
21
Tornei
665
Best: 588
▲
8
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
52
Punti
21
Tornei
666
Best: 605
▲
23
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
52
Punti
32
Tornei
667
Best: 667
▼
-2
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
668
Best: 569
▼
-2
James Watt
NZL, 09-06-2000
51
Punti
11
Tornei
669
Best: 432
▼
-2
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
51
Punti
12
Tornei
670
Best: 670
▲
28
Maximo Zeitune
ARG, 0
51
Punti
21
Tornei
671
Best: 661
▼
-10
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
51
Punti
22
Tornei
672
Best: 660
▼
-10
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
51
Punti
24
Tornei
673
Best: 673
▼
-3
Gavin Young
USA, 0
50
Punti
12
Tornei
674
Best: 285
▼
-64
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
50
Punti
15
Tornei
675
Best: 327
▼
-7
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
50
Punti
16
Tornei
676
Best: 395
▼
-4
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
50
Punti
18
Tornei
677
Best: 677
▲
20
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
50
Punti
20
Tornei
678
Best: 654
▼
-3
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
50
Punti
24
Tornei
679
Best: 679
▼
-2
Toufik Sahtali
ALG, 0
50
Punti
28
Tornei
680
Best: 647
▼
-2
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
50
Punti
31
Tornei
681
Best: 681
▼
-1
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
11
Tornei
682
Best: 290
▼
-11
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
49
Punti
11
Tornei
683
Best: 681
▼
-2
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
49
Punti
12
Tornei
684
Best: 522
▼
-2
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
49
Punti
17
Tornei
685
Best: 385
▼
-46
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
49
Punti
19
Tornei
686
Best: 624
▲
25
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
49
Punti
20
Tornei
687
Best: 628
▲
17
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
48
Punti
9
Tornei
688
Best: 604
▼
-55
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
48
Punti
15
Tornei
689
Best: 689
▼
-15
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
48
Punti
20
Tornei
690
Best: 656
▼
-4
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
48
Punti
23
Tornei
691
Best: 684
▼
-4
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
48
Punti
26
Tornei
692
Best: 437
▼
-4
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
48
Punti
26
Tornei
693
Best: 667
▼
-24
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
48
Punti
46
Tornei
694
Best: 460
▼
-2
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
47
Punti
16
Tornei
695
Best: 439
▼
-2
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
47
Punti
16
Tornei
696
Best: 664
▲
25
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
47
Punti
18
Tornei
697
Best: 697
▼
-2
Sora Fukuda
JPN, 0
47
Punti
19
Tornei
698
Best: 685
▲
1
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
47
Punti
20
Tornei
699
Best: 699
▲
14
Matteo Covato
ITA, 0
47
Punti
26
Tornei
700
Best: 476
--
0
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
47
Punti
26
Tornei
701
Best: 632
▲
6
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
47
Punti
27
Tornei
702
Best: 686
--
0
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
47
Punti
31
Tornei
703
Best: 660
--
0
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
704
Best: 520
▲
39
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
46
Punti
9
Tornei
705
Best: 308
--
0
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
46
Punti
14
Tornei
706
Best: 706
--
0
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
46
Punti
18
Tornei
707
Best: 707
▲
43
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
46
Punti
23
Tornei
708
Best: 407
--
0
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
709
Best: 709
--
0
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
710
Best: 523
▼
-16
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
45
Punti
15
Tornei
711
Best: 675
▼
-1
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
45
Punti
17
Tornei
712
Best: 689
▲
2
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
45
Punti
25
Tornei
713
Best: 594
▼
-12
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
45
Punti
27
Tornei
714
Best: 488
▼
-23
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
44
Punti
14
Tornei
715
Best: 527
--
0
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
44
Punti
17
Tornei
716
Best: 546
▼
-4
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
44
Punti
18
Tornei
717
Best: 402
--
0
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
44
Punti
20
Tornei
718
Best: 718
▲
10
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
44
Punti
30
Tornei
719
Best: 284
--
0
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
43
Punti
13
Tornei
720
Best: 278
--
0
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
43
Punti
14
Tornei
721
Best: 339
▼
-42
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
42
Punti
6
Tornei
722
Best: 680
▲
2
Abel Forger
NED, 25-07-2005
42
Punti
19
Tornei
723
Best: 723
▲
82
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
42
Punti
23
Tornei
724
Best: 724
▲
27
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
42
Punti
24
Tornei
725
Best: 620
▲
2
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
42
Punti
25
Tornei
726
Best: 691
▼
-1
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
42
Punti
25
Tornei
727
Best: 638
▼
-1
William Grant
USA, 13-02-2001
42
Punti
26
Tornei
728
Best: 627
▲
11
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
42
Punti
27
Tornei
729
Best: 230
▲
1
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
41
Punti
5
Tornei
730
Best: 545
▼
-7
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
41
Punti
13
Tornei
731
Best: 731
▲
1
Anton Shepp
NZL, 0
41
Punti
15
Tornei
732
Best: 694
▲
1
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
41
Punti
20
Tornei
733
Best: 704
▲
1
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
41
Punti
22
Tornei
734
Best: 718
▼
-16
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
41
Punti
22
Tornei
735
Best: 694
▲
1
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
41
Punti
23
Tornei
736
Best: 736
▲
1
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
41
Punti
24
Tornei
737
Best: 688
▲
3
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
41
Punti
25
Tornei
738
Best: 563
▲
34
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
41
Punti
25
Tornei
739
Best: 45
▲
3
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
2
Tornei
740
Best: 606
▲
4
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
40
Punti
11
Tornei
741
Best: 578
▲
7
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
40
Punti
17
Tornei
742
Best: 505
▼
-26
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
40
Punti
18
Tornei
743
Best: 530
▲
6
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
40
Punti
19
Tornei
744
Best: 668
▲
22
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
40
Punti
20
Tornei
745
Best: 716
▼
-10
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
40
Punti
22
Tornei
746
Best: 508
▼
-62
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
40
Punti
24
Tornei
747
Best: 546
▲
5
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
40
Punti
25
Tornei
748
Best: 362
▼
-7
Tim Handel
GER, 18-10-1996
40
Punti
26
Tornei
749
Best: 636
▲
8
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
40
Punti
28
Tornei
750
Best: 143
▼
-95
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
39
Punti
6
Tornei
751
Best: 751
▲
2
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
39
Punti
7
Tornei
752
Best: 673
▼
-7
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
39
Punti
11
Tornei
753
Best: 666
▲
6
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
39
Punti
12
Tornei
754
Best: 637
▲
10
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
39
Punti
20
Tornei
755
Best: 552
--
0
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
39
Punti
20
Tornei
756
Best: 700
--
0
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
39
Punti
23
Tornei
757
Best: 725
▼
-19
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
39
Punti
24
Tornei
758
Best: 758
▲
18
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
39
Punti
30
Tornei
759
Best: 758
▼
-1
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
38
Punti
8
Tornei
760
Best: 659
▲
29
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
38
Punti
10
Tornei
761
Best: 761
▲
69
Pavel Lagutin
RUS, 0
38
Punti
13
Tornei
762
Best: 595
▼
-2
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
38
Punti
13
Tornei
763
Best: 760
▲
19
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
38
Punti
15
Tornei
764
Best: 762
▼
-2
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
38
Punti
15
Tornei
765
Best: 447
▼
-2
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
38
Punti
18
Tornei
766
Best: 62
▲
1
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
38
Punti
22
Tornei
767
Best: 351
▼
-103
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
38
Punti
27
Tornei
768
Best: 78
▲
1
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
37
Punti
10
Tornei
769
Best: 614
▼
-8
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
37
Punti
13
Tornei
770
Best: 770
▼
-5
Nikolai Barsukov
GER, 0
37
Punti
19
Tornei
771
Best: 400
▼
-1
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
37
Punti
21
Tornei
772
Best: 771
▼
-1
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
37
Punti
23
Tornei
773
Best: 773
▲
1
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
37
Punti
24
Tornei
774
Best: 635
▼
-1
John Sperle
GER, 30-01-2002
37
Punti
25
Tornei
775
Best: 775
--
0
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
37
Punti
26
Tornei
776
Best: 752
▲
1
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
36
Punti
8
Tornei
777
Best: 777
▲
1
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
778
Best: 778
▲
1
Nikita Bilozertsev
UZB, 0
36
Punti
11
Tornei
779
Best: 779
▲
19
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
36
Punti
13
Tornei
780
Best: 399
▲
3
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
36
Punti
15
Tornei
781
Best: 265
--
0
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
36
Punti
16
Tornei
782
Best: 486
▼
-35
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
36
Punti
17
Tornei
783
Best: 744
▲
1
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
36
Punti
18
Tornei
784
Best: 784
▲
1
Lorenzo Angelini
ITA, 0
36
Punti
24
Tornei
785
Best: 575
▲
1
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
26
Tornei
786
Best: 151
▼
-57
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
35
Punti
3
Tornei
787
Best: 787
--
0
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
788
Best: 788
--
0
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
789
Best: 80
▲
1
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
35
Punti
10
Tornei
790
Best: 790
▲
2
Ryan Colby
USA, 0
35
Punti
11
Tornei
791
Best: 791
▲
40
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
35
Punti
13
Tornei
792
Best: 792
▲
40
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
35
Punti
14
Tornei
793
Best: 479
▲
17
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
35
Punti
14
Tornei
794
Best: 640
▼
-1
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
35
Punti
16
Tornei
795
Best: 710
▼
-73
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
35
Punti
18
Tornei
796
Best: 515
▼
-2
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
35
Punti
18
Tornei
797
Best: 403
▼
-1
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
35
Punti
21
Tornei
798
Best: 622
▼
-1
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
35
Punti
21
Tornei
799
Best: 549
▼
-4
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
35
Punti
22
Tornei
800
Best: 800
▲
20
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
34
Punti
6
Tornei
801
Best: 642
▼
-10
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
34
Punti
10
Tornei
802
Best: 227
▼
-56
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
34
Punti
12
Tornei
803
Best: 799
▼
-4
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
34
Punti
13
Tornei
804
Best: 451
▼
-4
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
34
Punti
15
Tornei
805
Best: 409
▼
-51
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
34
Punti
15
Tornei
806
Best: 797
▼
-5
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
34
Punti
16
Tornei
807
Best: 364
▼
-5
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
34
Punti
20
Tornei
808
Best: 808
▼
-4
Jorge Plans
ESP, 0
34
Punti
21
Tornei
809
Best: 803
▼
-6
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
34
Punti
22
Tornei
810
Best: 733
▲
15
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
34
Punti
23
Tornei
811
Best: 729
▲
5
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
34
Punti
26
Tornei
812
Best: 682
▼
-5
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
813
Best: 553
▼
-5
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
814
Best: 814
▲
15
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
33
Punti
12
Tornei
815
Best: 815
▼
-6
Dong Ju Kim
KOR, 0
33
Punti
14
Tornei
816
Best: 509
▼
-5
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
33
Punti
15
Tornei
817
Best: 810
▲
4
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
33
Punti
16
Tornei
818
Best: 801
▼
-6
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
33
Punti
17
Tornei
819
Best: 819
▲
15
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
33
Punti
17
Tornei
820
Best: 813
▼
-7
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
33
Punti
21
Tornei
821
Best: 821
▼
-7
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
33
Punti
21
Tornei
822
Best: 785
▼
-16
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
33
Punti
22
Tornei
823
Best: 811
▼
-8
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
33
Punti
24
Tornei
824
Best: 675
▲
17
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
33
Punti
24
Tornei
825
Best: 688
▼
-7
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
33
Punti
28
Tornei
826
Best: 659
▼
-7
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
33
Punti
29
Tornei
827
Best: 601
▼
-5
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
32
Punti
17
Tornei
828
Best: 699
▼
-4
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
32
Punti
20
Tornei
829
Best: 751
▲
18
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
32
Punti
21
Tornei
830
Best: 815
▼
-3
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
32
Punti
24
Tornei
831
Best: 811
▼
-14
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
32
Punti
25
Tornei
832
Best: 832
▲
39
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
29
Tornei
833
Best: 833
▲
10
Michael Antonius
USA, 0
31
Punti
6
Tornei
834
Best: 834
▲
10
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
31
Punti
7
Tornei
835
Best: 395
▼
-2
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
31
Punti
16
Tornei
836
Best: 835
▼
-1
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
31
Punti
17
Tornei
837
Best: 812
▲
2
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
31
Punti
20
Tornei
838
Best: 838
▲
17
Kasra Rahmani
IRI, 0
31
Punti
20
Tornei
839
Best: 756
▲
1
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
31
Punti
20
Tornei
840
Best: 716
▼
-2
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
31
Punti
20
Tornei
841
Best: 810
▲
8
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
31
Punti
24
Tornei
842
Best: 842
▲
17
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
31
Punti
25
Tornei
843
Best: 763
▼
-15
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
31
Punti
26
Tornei
844
Best: 687
▼
-2
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
31
Punti
30
Tornei
845
Best: 720
▲
1
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
30
Punti
17
Tornei
846
Best: 130
▼
-9
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
30
Punti
18
Tornei
847
Best: 738
▲
32
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
30
Punti
18
Tornei
848
Best: 736
▲
20
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
30
Punti
22
Tornei
849
Best: 745
▼
-23
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
30
Punti
23
Tornei
850
Best: 709
▼
-82
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
30
Punti
25
Tornei
851
Best: 653
▲
9
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
30
Punti
25
Tornei
852
Best: 352
▼
-1
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
29
Punti
8
Tornei
853
Best: 501
▼
-1
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
29
Punti
9
Tornei
854
Best: 814
▼
-1
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
29
Punti
16
Tornei
855
Best: 855
▲
10
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
29
Punti
17
Tornei
856
Best: 821
▼
-2
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
29
Punti
18
Tornei
857
Best: 857
--
0
Daniel Salazar
COL, 0
29
Punti
20
Tornei
858
Best: 655
▲
9
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
29
Punti
20
Tornei
859
Best: 859
▼
-1
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
29
Punti
24
Tornei
860
Best: 830
▲
9
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
29
Punti
25
Tornei
861
Best: 716
▼
-11
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
29
Punti
25
Tornei
862
Best: 862
▼
-1
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
8
Tornei
863
Best: 863
▼
-1
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
28
Punti
10
Tornei
864
Best: 856
▼
-1
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
28
Punti
12
Tornei
865
Best: 694
▼
-1
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
15
Tornei
866
Best: 841
--
0
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
28
Punti
18
Tornei
867
Best: 770
▼
-11
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
28
Punti
18
Tornei
868
Best: 773
▲
2
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
28
Punti
24
Tornei
869
Best: 832
▲
6
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
28
Punti
29
Tornei
870
Best: 673
▼
-25
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
27
Punti
8
Tornei
871
Best: 838
▲
1
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
872
Best: 150
▲
1
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
27
Punti
13
Tornei
873
Best: 814
▼
-37
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
27
Punti
17
Tornei
874
Best: 874
▲
95
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
27
Punti
19
Tornei
875
Best: 875
▼
-1
Anas Mazdrashki
BUL, 0
27
Punti
23
Tornei
876
Best: 876
--
0
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
877
Best: 877
▲
3
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
26
Punti
19
Tornei
878
Best: 820
▼
-30
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
26
Punti
20
Tornei
879
Best: 607
▲
2
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
26
Punti
22
Tornei
880
Best: 876
▲
3
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
26
Punti
23
Tornei
881
Best: 666
▲
3
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
26
Punti
25
Tornei
882
Best: 882
▲
3
Finn Murgett
GBR, 0
26
Punti
26
Tornei
883
Best: 851
▲
15
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
26
Punti
28
Tornei
884
Best: 139
▲
2
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
25
Punti
2
Tornei
885
Best: 858
▲
2
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
4
Tornei
886
Best: 850
▲
2
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
887
Best: 638
▲
2
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
888
Best: 50
▲
2
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
25
Punti
7
Tornei
889
Best: 810
▲
2
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
25
Punti
9
Tornei
890
Best: 890
▲
2
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
25
Punti
9
Tornei
891
Best: 891
▲
23
Noah Zamora
USA, 0
25
Punti
10
Tornei
892
Best: 892
▲
2
Charlie Robertson
GBR, 0
25
Punti
14
Tornei
893
Best: 852
▼
-15
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
25
Punti
14
Tornei
894
Best: 599
▲
1
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
25
Punti
16
Tornei
895
Best: 895
▼
-72
Luca Preda
ROU, 0
25
Punti
16
Tornei
896
Best: 740
--
0
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
25
Punti
17
Tornei
897
Best: 897
▲
6
Marc Majdandzic
GER, 0
25
Punti
18
Tornei
898
Best: 792
▲
6
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
25
Punti
19
Tornei
899
Best: 899
▼
-2
Benjamin Pietri
FRA, 0
25
Punti
21
Tornei
900
Best: 479
▼
-1
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
9
Tornei
901
Best: 597
▼
-8
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
24
Punti
10
Tornei
902
Best: 776
▼
-1
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
24
Punti
13
Tornei
903
Best: 860
▼
-1
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
24
Punti
15
Tornei
904
Best: 791
▲
1
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
24
Punti
20
Tornei
905
Best: 882
▼
-23
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
24
Punti
21
Tornei
906
Best: 906
--
0
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
24
Punti
21
Tornei
907
Best: 561
--
0
Fermin Tenti
ARG, 14-06-1997
24
Punti
24
Tornei
908
Best: 833
--
0
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
24
Punti
27
Tornei
909
Best: 909
▲
35
Andrew Johnson
USA, 01-01-1900
23
Punti
6
Tornei
910
Best: 910
▲
1
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
911
Best: 911
▲
1
Theodore Dean
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
912
Best: 712
▲
1
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
23
Punti
9
Tornei
913
Best: 913
▲
2
Calvin Mueller
GER, 0
23
Punti
11
Tornei
914
Best: 845
▲
2
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
23
Punti
11
Tornei
915
Best: 915
▲
2
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
23
Punti
13
Tornei
916
Best: 916
▲
2
Christopher Li
PER, 0
23
Punti
14
Tornei
917
Best: 917
▲
2
Carles Cordoba
ESP, 0
23
Punti
17
Tornei
918
Best: 685
▲
13
Peter Buldorini
IRL, 09-08-2004
23
Punti
18
Tornei
919
Best: 839
▲
1
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
23
Punti
18
Tornei
920
Best: 888
▲
5
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
921
Best: 921
▲
5
Jamie Mackenzie
GER, 0
22
Punti
8
Tornei
922
Best: 922
▲
5
Aleksa Ciric
SRB, 0
22
Punti
10
Tornei
923
Best: 742
▼
-23
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
22
Punti
11
Tornei
924
Best: 924
▲
4
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
22
Punti
12
Tornei
925
Best: 911
▲
4
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
14
Tornei
926
Best: 417
▲
4
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
22
Punti
16
Tornei
927
Best: 927
▲
5
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
17
Tornei
928
Best: 927
▲
25
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
22
Punti
18
Tornei
929
Best: 774
▼
-7
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
22
Punti
19
Tornei
930
Best: 610
▼
-7
Dev Javia
IND, 16-03-2002
22
Punti
20
Tornei
931
Best: 826
▲
2
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
22
Punti
20
Tornei
932
Best: 714
▲
3
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
22
Punti
26
Tornei
933
Best: 830
▲
3
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
22
Punti
26
Tornei
934
Best: 669
▼
-25
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
22
Punti
27
Tornei
935
Best: 794
▲
8
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
22
Punti
32
Tornei
936
Best: 898
▲
1
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
937
Best: 411
▲
1
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
21
Punti
10
Tornei
938
Best: 938
▲
64
Tomas Martinez
ARG, 0
21
Punti
17
Tornei
939
Best: 769
▲
16
Miles Jones
USA, 26-12-2000
21
Punti
17
Tornei
940
Best: 784
▼
-19
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
18
Tornei
941
Best: 390
--
0
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
21
Punti
18
Tornei
942
Best: 733
▼
-18
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
21
Punti
21
Tornei
943
Best: 929
▼
-9
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
21
Punti
22
Tornei
944
Best: 944
▲
14
Lucca Helguera Casado
ESP, 0
21
Punti
23
Tornei
945
Best: 463
--
0
Sander Jong
NED, 18-05-2000
20
Punti
7
Tornei
946
Best: 946
▲
1
Spencer Johnson
USA, 0
20
Punti
8
Tornei
947
Best: 947
▼
-1
Gianluca Brunkow
USA, 0
20
Punti
8
Tornei
948
Best: 948
--
0
Dominique Rolland
USA, 01-01-1900
20
Punti
9
Tornei
949
Best: 233
--
0
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
20
Punti
10
Tornei
950
Best: 943
▲
1
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
20
Punti
15
Tornei
951
Best: 951
▲
1
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 0
20
Punti
16
Tornei
952
Best: 585
▲
1
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
20
Punti
18
Tornei
953
Best: 655
▲
3
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
20
Punti
18
Tornei
954
Best: 954
▲
72
Yuto Oki
JPN, 0
20
Punti
21
Tornei
955
Best: 390
▲
5
David Pichler
AUT, 19-02-1996
19
Punti
3
Tornei
956
Best: 773
▲
6
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
19
Punti
7
Tornei
957
Best: 957
▲
6
Taym Al Azmeh
GER, 0
19
Punti
8
Tornei
958
Best: 739
▲
6
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
19
Punti
9
Tornei
959
Best: 65
▲
6
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
19
Punti
10
Tornei
960
Best: 929
▲
6
Kacper Szymkowiak
POL, 10-12-2004
19
Punti
12
Tornei
961
Best: 478
▼
-22