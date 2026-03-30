Sinner e Alcaraz assi pigliatutto: da Madrid 2024 hanno vinto ogni torneo nel quale sono stati entrambi in tabellone

Andando a cercare una definizione di dominio sui dizionari, si possono trovare varie declinazioni di questa parola. Tra queste segnaliamo padronanza, soggezione, controllo, esercitare una autorità che non si riesce a contrastare. Nel tennis di vertice è lo status quo imposto dal duo Sinner e Alcaraz, sempre più leader, sempre più vincenti. La superiorità dell’italiano e dello spagnolo nel tour maschile è schiacciante: lo si vede dal ranking, dove il terzo classificato Zverev è addirittura a 7195 punti di distanza dal n.2 Sinner, un vero abisso; lo si nota altrettanto dai risultati nei grandi tornei, tutti dominati da Alcaraz e Sinner da molti mesi.

A rafforzare questa situazione c’è un dato davvero impressionante. L’edizione del Masters 1000 di Madrid 2024, senza che nessuno ne fosse consapevole in quel momento, è entrato nella storia recente del tennis moderno come l’ultimo torneo non conquistato da Carlos Alcaraz o Jannik Sinner con entrambi i due campioni presenti nel main draw. In quell’edizione infatti fu Andrey Rublev a compiere l’impresa, approfittando dei problemi fisici dei due dominatori del tour — dolore al braccio per Carlos e all’anca per Jannik — e quindi riuscendo a sollevare il trofeo. Da allora, i successivi 19 eventi in cui i due migliori giocatori del mondo sono stati presenti nello stesso tabellone, sono sempre finiti nelle loro bacheche, o in quella dell’italiano o in quella dello spagnolo. Il bilancio complessivo è di nove titoli per l’attuale n.1 ATP, guidato da Samuel Lopez, e dieci per Jannik il suo grande rivale, bravo ad operare il sorpasso per tornei vinti da Madrid 2024 grazie alla doppietta Indian Wells – Miami appena completata.

I due dovrebbero ritrovarsi di nuovo insieme in tabellone al Masters 1000 di Monte Carlo. Jannik Sinner non ha comunicato niente al riguardo, pertanto la sua presenza nel Principato per il primo mille su terra battuta pare assicurata. Vedremo se questa striscia clamorosa di vittoria di uno dei due si allungherà a 20 o spunterà un terzo incomodo a rompere questa striscia di vero dominio.

Mario Cecchi