La finale della Guerri Napoli Tennis Cup sarà tra il tedesco Daniel Altmaier e il serbo Hamad Medjedovic. Il primo, numero 1 del torneo, ha battuto il ventenne azzurro Federico Bondioli 6-2 2-6 6-1; il secondo, favorito n.5, ha dominato l’ucraino Vitaliy Sachko 7-5 6-1

Domani la finale per il titolo della Guerri Napoli Tennis Cup si giocherà alle ore 15,30 sul campo centrale “Carlo D’Avalos”

Il numero 1 del torneo, il tedesco Daniel Altmaier, contro il numero 5, il serbo Hamad Medjedovic. Sarà questa la finale della Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger 125 Atp organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli. La finale è in programma domani, alle ore 15,30, sul campo centrale “Carlo D’Avalos”.

Daniel Altmaier ha battuto in tre set, 6-2 2-6 6-1 e in 1h45’ di gioco, il ventenne azzurro Federico Bondioli che, soprattutto nel secondo parziale, ha fatto vedere tutto il suo talento contro un giocatore più esperto e più quotato come il tedesco, oggi n.55 ATP, ma anche n.44 a inizio 2026. Altmaier cerca alla Guerri Napoli Tennis Cup l’ottava vittoria nei Challenger Atp e punta a tornare tra i top 50 mondiali, lui che in carriera ha già battuto tennisti del valore di Jannik Sinner nel 2023, e top ten come Ruud, Fritz e che ha vestito la maglia della nazionale tedesca in Coppa Davis.

Nell’altra semifinale Hamad Medjedovic rispetta i pronostici e il suo ruolo di testa di serie n.5 del torneo e batte l’ucraino Vitaliy Sachko, 7-5 6-1 in 1h27’ di gioco. Il match è stato equilibrato solo fino al 5-5 del primo set, poi il talento di Medjedovic ha preso il sopravvento. Il ventiduenne serbo, pupillo fin da junior di Novak Djokovic che lo ha sostenuto e aiutato a diventare un giocatore professionista, proprio alla Guerri Napoli Tennis Cup punta a tornare nei top 100 del mondo. Con la vittoria in semifinale su Sachko diventerà già n.102 ATP lunedì prossimo e c’è comunque la finale per il titolo ancora da disputare. Medjedovic a 22 anni ha già un palmares di alto livello, con il successo nelle Next Gen Atp Finals di Milano nel 2023, con due finali nell’ATP Tour nel 2025 a Marsiglia e nel 2024 a Belgrado, con l’esordio nella nazionale della Serbia in Coppa Davis e con successi su campioni come il n.1 del mondo Medvedev, e come i top ten Rune e Tsitsipas.

Concluso il torneo di doppio che ha visto il successo dello svizzero Jakub Paul e del ceko Matej Vocel, entrambi top 100 mondiali e coppia testa di serie n.3, che hanno battuto in finale il tedesco Tim Ruehl e l’olandese Mick Veldheer, 6-2 6-4 in 1h14’ di gioco.