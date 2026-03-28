Masters 1000 Monte Carlo: Definite tutte le wild card per il tabellone principale

Il Rolex Monte-Carlo Masters 2026 ha sciolto ogni dubbio sulle wild card per il tabellone principale, scegliendo un mix di fascino, esperienza e futuro. Gli organizzatori hanno infatti assegnato gli inviti a Stan Wawrinka, Matteo Berrettini, Gaël Monfils e al giovane francese Moise Kouamé, completando così il quadro delle quattro wild card per il primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione.

La scelta racconta bene la linea del torneo: da una parte tre nomi che hanno lasciato un segno profondo nel circuito, dall’altra uno dei prospetti più intriganti del momento. Per Wawrinka e Monfils, in particolare, il ritorno nel Principato avrà un significato speciale: entrambi si preparano a vivere un’altra presenza in un torneo che ha avuto un peso importante nella loro carriera, con il francese che il torneo stesso ha presentato come uno dei volti simbolici di questa edizione.

Per Matteo Berrettini, invece, Monte-Carlo rappresenterà l’occasione di ritrovare subito sensazioni forti all’inizio della stagione sul rosso. L’azzurro aveva già ricevuto una delle prime wild card annunciate dal torneo insieme a Wawrinka, e adesso sa di poter contare su un tabellone di grande prestigio per provare a rilanciarsi in un momento molto importante dell’anno.

Il nome nuovo è quello di Moise Kouamé, che a 17 anni continua a raccogliere segnali fortissimi dal circuito. Dopo aver conquistato la sua prima vittoria in un Masters 1000 a Miami, il francese si guadagna adesso la possibilità di giocare direttamente il main draw nel Principato, un premio che conferma quanto il suo profilo stia attirando l’attenzione dei grandi tornei. L’ATP ha ufficializzato che Kouamé e Monfils sono stati scelti come ultime due wild card, completando così la lista insieme a Wawrinka e Berrettini.

In definitiva, Monte-Carlo ha scelto di puntare su quattro storie molto diverse ma tutte forti: il fascino dei campioni che hanno segnato un’epoca, il desiderio di rilancio di un big come Berrettini e l’ascesa rapidissima di un talento che vuole accelerare ancora. Sul rosso del Principato, il tabellone principale avrà così anche un tocco di memoria, emozione e scommessa sul futuro.





Francesco Paolo Villarico