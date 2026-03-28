Sinner verso la finale di Miami: “Sto giocando un tennis incredibile, ma con Lehecka non sarà facile” (Video della partita)

Jannik Sinner è a un passo da un’impresa che avrebbe un peso enorme nella storia del tennis. Dopo aver battuto Alexander Zverev in semifinale al Miami Open 2026, l’azzurro si è guadagnato la possibilità di completare il Sunshine Double, cioè vincere nello stesso anno Indian Wells e Miami, un traguardo riuscito soltanto a pochissimi campioni.

In conferenza stampa, però, il numero 2 del mondo ha mantenuto il suo solito equilibrio: soddisfatto, sì, ma anche molto lucido nell’analizzare il proprio momento e le insidie della finale contro Jiri Lehecka.

“È una tournée spettacolare”

Sinner non ha nascosto di sentirsi in una fase estremamente positiva del suo tennis. Dopo settimane di altissimo livello, culminate con la finale conquistata in Florida, l’azzurro ha spiegato molto chiaramente le ragioni delle sue ottime sensazioni.

“La verità è che sta diventando una tournée spettacolare. Sento che le condizioni di gioco mi stanno aiutando e che sto riuscendo a esprimere un tennis spettacolare”.

Una frase che fotografa bene il suo stato di fiducia. Il cemento americano, in questo momento, sembra valorizzare al massimo la pulizia dei suoi colpi, il ritmo che riesce a imporre da fondo e la sicurezza con cui gestisce i passaggi chiave.

“Il mio obiettivo era giocare più partite possibile”

Sinner ha poi raccontato quale fosse il suo obiettivo all’inizio di questo mese così importante della stagione.

“Il mio obiettivo, quando è iniziato il mese, era giocare il maggior numero possibile di partite”.

Un obiettivo semplice solo in apparenza, ma che oggi assume ancora più valore guardando ai risultati. Perché oltre alla quantità, è arrivata anche una qualità di gioco altissima.

“La verità è che mi sto trovando comodo e con molta fiducia”.

Il servizio come arma decisiva

Tra gli aspetti che stanno facendo la differenza in questa fase c’è soprattutto il servizio, fondamentale che Sinner ha voluto evidenziare in modo particolare.

“Il mio servizio mi sta aiutando molto, specialmente nei momenti importanti”.

È un dettaglio cruciale, perché il salto definitivo di Jannik passa proprio da qui: dalla capacità di avere un colpo sempre più pesante e affidabile anche nei momenti di massima tensione.

Poi la sintesi più forte della sua conferenza: “Sto giocando un tennis incredibile”.

Lehecka promosso da Sinner: “Questo torneo non è casuale”

Se da una parte l’azzurro ha confermato la propria fiducia, dall’altra non ha minimamente sottovalutato il suo prossimo avversario. Parlando di Jiri Lehecka, Sinner ha mostrato grande rispetto e anche una certa ammirazione per il percorso del ceco, alla sua prima finale in un Masters 1000.

“È un grande giocatore, da tempo sta facendo bene, questo torneo non è casuale”.

Parole molto nette, che riconoscono pienamente il valore del cammino di Lehecka a Miami.

“Giocherà più libero di me”

Sinner ha poi sottolineato anche un aspetto psicologico che potrebbe avere un peso importante nella finale.

“So che scenderà in campo potendo giocare più libero di me, ha meno pressione”.

È una lettura molto interessante, perché mostra quanto Jannik sia consapevole delle dinamiche mentali che accompagnano una finale di questo livello. Lui arriva da favorito, con la possibilità di completare il Sunshine Double e con un’attenzione inevitabilmente più forte sulle spalle. Lehecka, invece, potrà permettersi un approccio più leggero, e questo potrebbe renderlo ancora più pericoloso.

Il fattore condizioni: “Ho giocato di sera, la finale sarà di giorno”

Infine, l’azzurro ha indicato un altro elemento che potrebbe incidere parecchio sull’andamento dell’ultimo atto: le condizioni di gioco.

“Sarà fondamentale vedere come ci adatteremo alle condizioni di gioco”.

Poi ha spiegato in modo molto concreto il motivo: “Oggi ho giocato di notte e la finale sarà di giorno, vedremo che tempo farà”.

A Miami, le differenze tra sessione serale e diurna possono essere marcate, per velocità della palla, calore, umidità e sensazioni generali in campo. E anche questo, secondo Sinner, andrà gestito con attenzione.

La chiusura è stata prudente, ma chiarissima: “Non sarà facile, questo è certo”.

A un passo dalla storia

La conferenza stampa di Sinner dopo la vittoria su Zverev lascia un’impressione precisa: l’azzurro è pienamente consapevole del momento straordinario che sta vivendo, ma non si lascia trascinare dall’entusiasmo. Sa di stare giocando il suo miglior tennis, sa di avere una grande occasione davanti, ma continua a leggere tutto con lucidità e misura.

È proprio questa combinazione tra fiducia e controllo che lo porta ora all’ultimo match del torneo con una candidatura fortissima. A Miami, Jannik è davvero a un punto dalla storia. Ma ascoltandolo parlare, si capisce che nella sua testa c’è spazio soltanto per una cosa: la prossima partita.





Francesco Paolo Villarico