Djokovic non ci sarà a Montecarlo: out Cobolli, Bellucci e Sonego nei tornei della prossima settimana

Il Rolex Monte-Carlo Masters 2026 perde uno dei suoi protagonisti più attesi: Novak Djokovic ha annunciato il forfait dal primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione, interrompendo una presenza quasi ininterrotta nel Principato che durava dal 2011. L’ATP ha confermato ufficialmente il ritiro del serbo venerdì 27 marzo.

L’assenza di Djokovic fa rumore non solo per il peso del suo nome, ma anche perché arriva in un momento in cui il calendario sul rosso non è ancora iniziato davvero e già si registra una pioggia di rinunce. Monte-Carlo, unico Masters 1000 non obbligatorio del circuito maschile, è storicamente uno dei tornei che alcuni big scelgono di saltare per gestire meglio il recupero o posticipare l’avvio della stagione sulla terra. In questa edizione, oltre a Djokovic, erano già emerse le assenze di Taylor Fritz e Ben Shelton.

Nel caso di Fritz, il forfait è stato comunicato come legato a un infortunio, dopo l’eliminazione agli ottavi del Miami Open contro Jiri Lehecka. Per Shelton, invece, la rinuncia era già emersa nelle settimane precedenti. Si tratta di due assenze che, anche per motivi tecnici, non sorprendono troppo: né Fritz né Shelton hanno mai avuto un rapporto particolarmente naturale con la terra battuta.

Ma il discorso non riguarda solo Monte-Carlo. Anche i tornei ATP della prima settimana sul rosso stanno registrando numerosi forfait. A Bucarest mancheranno Flavio Cobolli, campione in carica, insieme a Mattia Bellucci, Arthur Rinderknech, Márton Fucsovics, Miomir Kecmanovic, Raphael Collignon e Francisco Comesaña.

Anche gli altri appuntamenti della settimana hanno perso diversi nomi: a Houston non ci saranno Eliot Spizzirri, Thanasi Kokkinakis e Jacob Fearnley, mentre a Marrakech risultano assenti Valentin Vacherot, Jaume Munar, Terence Atmane, Juncheng Shang e Lorenzo Sonego.

Nonostante queste defezioni, Monte-Carlo manterrà comunque un campo partenti di altissimo livello, guidato da Carlos Alcaraz, campione in carica, insieme a Jannik Sinner e allo stesso Alexander Zverev. Il torneo si giocherà dal 5 al 12 aprile al Monte-Carlo Country Club.

Il forfait di Djokovic resta comunque la notizia più pesante. Per la prima volta dopo molti anni, il serbo non sarà al via nel Principato, e questo cambia inevitabilmente anche il volto del torneo. Più che una semplice rinuncia, è il segnale di un inizio di stagione sulla terra già segnato dalla prudenza, dalla gestione fisica e da un calendario.





Francesco Paolo Villarico