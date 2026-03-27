Masters 1000 Miami, Sinner sempre senza rivali: a bassa quota anche la vittoria contro Zverev (1,12)

Jannik Sinner continua a vincere, convincere e a rafforzare il proprio status di uomo da battere al Miami Open 2026. Nei quarti di finale l’azzurro ha superato con grande autorità Frances Tiafoe per 6-2 6-2, allungando a 30 la sua straordinaria striscia di set consecutivi vinti nei Masters 1000.

Una prova netta, dominante, che conferma il momento eccezionale del numero 2 del mondo e che lo proietta ora verso una semifinale di altissimo livello contro Alexander Zverev.

Ora c’è Zverev, ma i bookmaker scelgono ancora Sinner

Secondo le quote riportate da Agipronews, anche contro il tedesco sarà ancora Sinner a partire nettamente favorito. Il suo settimo successo consecutivo contro Zverev è infatti proposto a 1,12, mentre un’affermazione del numero 3 del mondo sale a 6,20.

Il bilancio dei precedenti sorride all’azzurro, avanti 7-4 nei confronti diretti. L’ultimo incrocio tra i due risale a pochissimi giorni fa, nella semifinale di Indian Wells, vinta da Sinner con un netto 6-2 6-4. Anche per la sfida di Miami, l’ipotesi di un nuovo successo in due set dell’italiano è considerata molto credibile, tanto da essere quotata 1,44. La possibilità che Zverev riesca almeno a strappare un set a Jannik è invece fissata a 2,66.

Anche la quota titolo scende ancora

Il percorso dell’azzurro sta incidendo in modo sempre più evidente anche sulle quote antepost per la vittoria finale del torneo. Dopo il successo su Tiafoe, la quota di Sinner campione è scesa ulteriormente, passando da 1,30 a 1,25.

Alle sue spalle restano staccati gli altri semifinalisti: Zverev è proposto a 7,50, Arthur Fils a 11,00 e Jiri Lehecka a 13,00. Numeri che raccontano con chiarezza come, a questo punto del torneo, il grande favorito sia sempre più lui.

Nel mirino c’è un traguardo storico

Se dovesse riuscire a completare la sua corsa a Miami, Sinner firmerebbe anche un’impresa storica per il tennis italiano: diventerebbe infatti il primo italiano di sempre a vincere il Sunshine Double, cioè a conquistare nello stesso anno i titoli di Indian Wells e Miami.

Un obiettivo prestigiosissimo, che aggiungerebbe ancora più peso a una stagione già straordinaria e che oggi appare sempre più concreto. Per farlo, però, servirà prima superare un altro test di altissimo livello contro Zverev.

Un torneo sempre più nelle sue mani

La vittoria su Tiafoe ha lasciato un messaggio molto chiaro: Sinner non sta solo avanzando nel torneo, ma lo sta facendo con un livello di continuità impressionante. I 30 set consecutivi vinti nei Masters 1000 lo confermano, così come il modo in cui sta controllando le partite anche contro avversari pericolosi.

Adesso arriva la semifinale contro Zverev, ma numeri, precedenti e quote dicono tutti la stessa cosa: a Miami, oggi, il favorito numero uno resta Jannik Sinner.

Quote e scontri diretti

SF Lehecka (21) – Fils (28) 1-2 2.31 1.62

SF Zverev (3) – Sinner (2) 4-7 6.07 1.13

F Sabalenka (1) – Gauff (4) 6-6 1.38 3.05