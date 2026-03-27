David Goffin annuncia il ritiro a fine 2026

“Ho dato tutto per questo sport, e il tennis mi ha dato più di quello che avrei mai potuto immaginare”. Così David Goffin, con un emozionante video pubblicato sui propri canali social, annuncia che a fine 2026 appenderà la fatidica racchetta la chiodo. “Gli incontri, le battaglie, le vittorie, le sconfitte, le emozioni, tutte le persone che sono state con me in tutto questo… Ed è per questo che è stata una delle decisioni più difficili della mia vita. Questa sarà la mia ultima stagione. Seguite il mio viaggio”.

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Nato a Liegi (Belgio) il 7 dicembre 1990, Goffin è stato fin da giovane un vero talento dal punto di vista tecnico, con un tennis molto pulito ed elegante, seppur carente sul piano della potenza per una struttura da normotipo in uno sport sempre più sbilanciato verso atleti dal fisico imponente. Nonostante un gap evidente di potenza con la maggior parte dei rivali, David si è tolto importanti soddisfazioni vincendo 6 titoli ATP e toccando il best ranking di n. 7 il 20 novembre 2017, al termine della sua miglior stagione, nella quale ha vinto il 500 di Tokyo, titolo più importante in carriera, e raggiunto altre tre finali, tra cui quella di Rotterdam e soprattutto alle ATP Finals, dove perse in una finale a sorpresa contro Dimitrov. Non è mai riuscito a superare la barriera dei quarti di finale nei tornei dello Slam, raggiunti gli Australian Open, Roland Garros e Wimbledon (per due volte), mentre a US Open ha come miglior risultato gli ottavi di finale. Nel 2015 riuscì a portare il Belgio in finale di Davis Cup insieme al compagno Steve Darcis, ma la grande “insalatiera” andò alla Gran Bretagna di Andy Murruy.

Dal 2018 la sua carriera rallentò per una serie di infortuni, tra cui uno piuttosto serio al gomito e pure ad un occhio, per una pallata subita a Rotterdam (in modo accidentale) nella semifinale contro Dimitrov. Il suo ultimo eccellente risultato risale al 2019, quando riuscì ad arrivare in finale al Masters 1000 di Cincinnati, battuto da un Daniil Medvedev in rampa di lancio in quell’estate sul cemento nord americano. Pur subendo altri infortuni (caviglia e fastidi al polso tra gli altri), Goffin è riuscito a vincere altri due tornei, Montpellier nel 2021 e quindi Marrakech nel 2022, il sesto e ultimo finora in carriera. Nel 2025 sorprese tutti battendo Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Miami, in momento di buonissima condizione generale, poi persa nuovamente per colpa di un infortunio al piede occorso a Monaco di Baviera. La sua carriera è stata costellata da tanti acciacchi e infortuni, in particolare negli ultimi anni, troppi per trovare continuità di prestazione oltre all’età che avanzava inesorabile.

Per le sue caratteristiche tecniche, grande anticipo e pulizia di impatto, Goffin ha spesso giocato molto bene in condizioni indoor, bravo a sfruttare l’energia della palla del rivale con cambi di ritmo improvvisi, e bravissimo ad aprire l’angolo con rovesci di precisione millimetrica; ma grazie alla sua manualità e sensibilità è riuscito a gestire tutte le condizioni di gioco, sfruttando rotazioni e tagli sulla terra battuta e attaccando la rete sull’erba dopo ottime risposte. Attualmente n.156 nel ranking ATP, il belga ha certamente lasciato in tutti gli appassionati un gran bel ricordo per il suo tennis leggero e geometrico, spesso molto divertente, ancor più per quelli che amano e “ricordano” con nostalgia un mondo tennistico ormai al contrario rispetto a quello prediletto da Goffin, fatto di destrezza e non potenza muscolare.

Marco Mazzoni