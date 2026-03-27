Rick Macci esalta il tennis di Sinner: “È qualcosa che non abbiamo mai visto”

“È qualcosa che non abbiamo mai visto”. Così Rick Macci, coach di lunghissimo corso e mentore delle sorelle Williams, esalta il tennis di Jannik Sinner, davvero impressionante per il livello di gioco raggiunto negli Stati Uniti tra Indian Wells e soprattutto Miami. Nessun set lasciato per strada nei primi due Masters 1000 della stagione da Jannik, con una vittoria limpida e prepotente contro Frances Tiafoe nei quarti di finale che ha spinto l’allenatore americano a scrivere sul social X alcuni commenti relativi al gioco dell’italiano. Un tennis stellare, molto diverso da quello “totale” di Alcaraz ma forte di una comprensione delle dinamiche tecniche nella spinta da fondo campo che secondo Macci tocca picchi mai raggiunti da nessuno.

“Quando la gente dice che Jannik Sinner è “robotico”, è perché lo confronta a Carlos Alcaraz, che è un giocatore totale, capace di fare tutto in campo” scrive Macci nel suo commento social. “Il “Red Rocket” ha portato alla perfezione un tennis solo apparentemente monotono, domina dalla linea di fondo colpendo con tecnica ottimale da entrambi i lati grazie a un baricentro basso per entrare forte nella palla con grande solidità“.

“La sua abilità nel mantenere una qualità altissima è qualcosa che non si è mai visto. Inoltre, la sua comprensione della catena cinetica per sfruttare al massimo la forza di entrambe le gambe sul terreno di gioco, o anche di una sola quando è in allungo, in recupero, in salto o in spinta, è ciò che rende Sinner davvero unico“.

Macci quindi torna a sottolineare quanto il passato da sciatore abbia oggi un’influenza decisiva nella abilità di Sinner negli spostamenti e nella spinta con le gambe. “La capacità dell’Italian Flamethrower (slang americano assai colorito, che tradotto letteralmente sarebbe lanciafiamme italiano, ndr) di allungarsi in corsa e trasformare la difesa in contrattacco di altissima qualità è qualcosa che il tennis raramente ha visto. Il suo background nello sci gli permette di spingere in uscita dalla scivolata, gestire al meglio il “slide and glide” e restare in equilibrio dinamico anche nelle situazioni più estreme, ribaltando lo scambio senza mai sottrarsi. È proprio questa combinazione di atletismo e tecnica che lascia pensare a una carriera con titoli Slam in doppia cifra”.

La serie di set vinti da Sinner nei Masters 1000 (iniziata a Parigi indoor 2025) si allunga a 30, e chissà che non riesca a vincere anche il torneo di Miami senza perdere un set. Nel caso quella di Jannik sarebbe un’impresa storica: mai nessun tennista nella storia è riuscito a vincere il Sunshine Double, ossia i due 1000 di Indian Wells e Miami, senza lasciare per strada nemmeno un set. C’è andato vicino Novak Djokovic nel 2016, quando concesse il secondo parziale a Fratangelo nel suo primo incontro in California, poi inanellare un successo dopo l’altro in due set sino alla vittoria a Miami. Tuttavia Jannik resta super concentrato sul gioco, “Non mi interessano questi record”, ha tagliato corto nelle interviste in questi giorni. Record che comunque confermano l’aspetto più importante: la forza e solidità dell’azzurro, che nella vittoria contro Tiafoe ha toccato dei picchi di rendimento eccezionali confermati anche dalle analisi di Tennis Insights: 9.4 il suo rating al servizio e un incredibile 9.7 complessivo considerando tutti i colpi. A un soffio della perfezione.

Marco Mazzoni