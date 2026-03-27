Rick Macci esalta il tennis di Sinner: “È qualcosa che non abbiamo mai visto”
“È qualcosa che non abbiamo mai visto”. Così Rick Macci, coach di lunghissimo corso e mentore delle sorelle Williams, esalta il tennis di Jannik Sinner, davvero impressionante per il livello di gioco raggiunto negli Stati Uniti tra Indian Wells e soprattutto Miami. Nessun set lasciato per strada nei primi due Masters 1000 della stagione da Jannik, con una vittoria limpida e prepotente contro Frances Tiafoe nei quarti di finale che ha spinto l’allenatore americano a scrivere sul social X alcuni commenti relativi al gioco dell’italiano. Un tennis stellare, molto diverso da quello “totale” di Alcaraz ma forte di una comprensione delle dinamiche tecniche nella spinta da fondo campo che secondo Macci tocca picchi mai raggiunti da nessuno.
“Quando la gente dice che Jannik Sinner è “robotico”, è perché lo confronta a Carlos Alcaraz, che è un giocatore totale, capace di fare tutto in campo” scrive Macci nel suo commento social. “Il “Red Rocket” ha portato alla perfezione un tennis solo apparentemente monotono, domina dalla linea di fondo colpendo con tecnica ottimale da entrambi i lati grazie a un baricentro basso per entrare forte nella palla con grande solidità“.
“La sua abilità nel mantenere una qualità altissima è qualcosa che non si è mai visto. Inoltre, la sua comprensione della catena cinetica per sfruttare al massimo la forza di entrambe le gambe sul terreno di gioco, o anche di una sola quando è in allungo, in recupero, in salto o in spinta, è ciò che rende Sinner davvero unico“.
Macci quindi torna a sottolineare quanto il passato da sciatore abbia oggi un’influenza decisiva nella abilità di Sinner negli spostamenti e nella spinta con le gambe. “La capacità dell’Italian Flamethrower (slang americano assai colorito, che tradotto letteralmente sarebbe lanciafiamme italiano, ndr) di allungarsi in corsa e trasformare la difesa in contrattacco di altissima qualità è qualcosa che il tennis raramente ha visto. Il suo background nello sci gli permette di spingere in uscita dalla scivolata, gestire al meglio il “slide and glide” e restare in equilibrio dinamico anche nelle situazioni più estreme, ribaltando lo scambio senza mai sottrarsi. È proprio questa combinazione di atletismo e tecnica che lascia pensare a una carriera con titoli Slam in doppia cifra”.
La serie di set vinti da Sinner nei Masters 1000 (iniziata a Parigi indoor 2025) si allunga a 30, e chissà che non riesca a vincere anche il torneo di Miami senza perdere un set. Nel caso quella di Jannik sarebbe un’impresa storica: mai nessun tennista nella storia è riuscito a vincere il Sunshine Double, ossia i due 1000 di Indian Wells e Miami, senza lasciare per strada nemmeno un set. C’è andato vicino Novak Djokovic nel 2016, quando concesse il secondo parziale a Fratangelo nel suo primo incontro in California, poi inanellare un successo dopo l’altro in due set sino alla vittoria a Miami. Tuttavia Jannik resta super concentrato sul gioco, “Non mi interessano questi record”, ha tagliato corto nelle interviste in questi giorni. Record che comunque confermano l’aspetto più importante: la forza e solidità dell’azzurro, che nella vittoria contro Tiafoe ha toccato dei picchi di rendimento eccezionali confermati anche dalle analisi di Tennis Insights: 9.4 il suo rating al servizio e un incredibile 9.7 complessivo considerando tutti i colpi. A un soffio della perfezione.
Marco Mazzoni
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Per caso Macci era uno di quelli che solo 1 mese fa vedeva Sinner in crisi?
Mi sembra che siano davvero TANTI i giornalisti, telecronisti, coach o addetti ai lavori che stanno RISALENDO SUL CARRO dell’italiano!
😉
In quanto bagnata dall’Oceano Pacifico 😉
“Red Rocket” “Italian Flametrower”… Che definizioni inusuali per un cittadino di una nazione così pacifica come gli USA 🙂
Non so se è un’interpretazione sbagliata del traduttore o un errore di principio di Macci perché dire che Sinner colpisce “con tecnica ottimale da entrambi i lati grazie a un baricentro basso per entrare forte nella palla con grande solidità“ non è cinematicamente corretto…
…meglio dire che “SPINGE forte sulla palla con grande EQUILIBRIO”.
Che poi è il ragionamento fatto da Zverev nella sua comparazione tra i Fab-4 ed i Monster-2, quando ha dichiarato: “Non saprei dire se Carlos e Jannik giocano meglio di Roger e Rafa, ma posso affermare che tirano molto più forte ed il loro gioco è molto più veloce”.
Concludo: non venderei allegramente (e non lo farà Sinner) la pelle di uno Zverev in grandissima forma e con un servizio debastante su quel tipo di superficie.
Forza J A N N I K !!!!
Ordino subito altre confezioni maxi di Malox per Mauro e la sua “setta”
C’è da lavorare…per noi altri!
Adesso maree di tennisti si iscriveranno alla Fis, tutti a fare slalom , e chissà che fra di essi non esca fuori a sorpresa un campione di sci …
In questo momento Sinner non è battibile sul cemento.
prevedo un bagno di sangue per il povero Zverev, che non ha un singolo aspetto del suo tennis migliore di Jannick
Un’analisi intelligente che mi fa rivalutare (un pochino) Tiafoe
Questo il pensiero di Tiafoe in conferenza stampa di ieri:
“È uno dei migliori colpitori che il tennis abbia mai visto. Non ci sono molti altri modi per descriverlo, è un giocatore straordinario. Io non ero al massimo delle mie condizioni, ma non ci sono scuse. Mi ha messo sempre in situazioni difficili. Non l’ho mai messo sotto pressione. Attacca alla grande e aver subìto un break all’inizio di ogni parziale mi ha stroncato”.
Esatto
Ed e’ in evoluzione