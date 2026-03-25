Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Giovedì 26 Marzo 2026. Jannik Sinner in campo nel pomeriggio italiano
Stadium – ore 13:00 Miami / 18:00 Italia
Frances Tiafoe vs Jannik Sinner
Coco Gauff vs Karolina Muchova (Non prima delle 15:00 Miami / 20:00 Italia)
Francisco Cerundolo vs Alexander Zverev (Non prima delle 19:00 Miami / 00:00 Italia)
Aryna Sabalenka oppure Hailey Baptiste vs Elena Rybakina oppure Jessica Pegula (Non prima delle 20:30 Miami / 01:30 Italia)
Grandstand – ore 13:00 Miami / 18:00 Italia
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul oppure Marcelo Arevalo / Mate Pavic (a seguire)
Austin Krajicek / Nikola Mektic oppure Orlando Luz / Rafael Matos vs Sander Arends / John-Patrick Smith oppure Julian Cash / Lloyd Glasspool (a seguire)
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026
2 commenti
Domani saranno un pomeriggio ed una serata molto, molto impegnativi.
Avrei preferito 2° incontro.