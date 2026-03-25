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Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Giovedì 26 Marzo 2026. Jannik Sinner in campo nel pomeriggio italiano

25/03/2026 20:16 2 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Stadium – ore 13:00 Miami / 18:00 Italia
Frances Tiafoe USA vs Jannik Sinner ITA
Coco Gauff USA vs Karolina Muchova CZE (Non prima delle 15:00 Miami / 20:00 Italia)
Francisco Cerundolo ARG vs Alexander Zverev GER (Non prima delle 19:00 Miami / 00:00 Italia)
Aryna Sabalenka BLR oppure Hailey Baptiste USA vs Elena Rybakina KAZ oppure Jessica Pegula USA (Non prima delle 20:30 Miami / 01:30 Italia)

Grandstand – ore 13:00 Miami / 18:00 Italia
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA oppure Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO (a seguire)
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO oppure Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Sander Arends NED / John-Patrick Smith AUS oppure Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR (a seguire)

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2 commenti

Tiger Woods (Guest) 25-03-2026 20:30

Domani saranno un pomeriggio ed una serata molto, molto impegnativi.

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piper 25-03-2026 20:30

Avrei preferito 2° incontro.

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