Super Italia alla Guerri Napoli Tennis Cup. Volano ai quarti di finale i talenti azzurri, Federico Cinà e Federico Bondioli, insieme con il sorprendente Michele Ribecai (Video intervista e programma di domani)

Super Italia alla Guerri Napoli Tennis Cup. Volano ai quarti di finale i talenti azzurri, il diciottenne Federico Cinà e il ventenne Federico Bondioli, insieme con il sorprendente Michele Ribecai

Domani si chiude il secondo turno con altri quattro azzurri in campo. Attesa per il derby tra il napoletano Giustino ed Enrico Dalla Valle. Gli altri due italiani, il ventenne Carlo Caniato e Andrea Guerrieri, tentano le difficili imprese contro il n.3 Muller e il n.2 Altmaier.

Federico Cinà conquista i quarti di finale della Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli. Sul campo centrale “Carlo D’Avalos” il diciottenne talento azzurro ha battuto 6-3 6-3 nel secondo turno il sorprende Francesco Forti, proveniente dalle qualificazioni e vincitore al primo turno della testa di serie n.2 Vit Kopriva, qualificandosi per i quarti di finale. Il siciliano affronterà venerdì prossimo l’ucraino Vitaliy Sachko che ha piegato in rimonta l’altro azzurro Andrea Pellegrino, testa di serie n.6, 4-6 6-3 6-4 in 2h12’ di gioco.

Vola nei quarti di finale un’altra promessa del tennis italiano, l’altro ventenne, il ravennate Federico Bondioli che batte al secondo turno l’indiano Sumit Nagal, già n.68 ATP nel 2024. E’ la seconda volta in carriera che Bondioli raggiunge i quarti di finale di un torneo challenger. Sulla sua strada troverà venerdì un altro italiano, il sorprendente Michele Ribecai, 23 anni di Lucca, autore di una brillante vittoria contro il francese Matteo Martineau (che ieri aveva eliminato al primo turno Stan Wawrinka), in rimonta, 2-6 6-4 6-2 in 2h15’.

“Siamo soddisfatti di come si sta sviluppando questa edizione – ha spiegato Alfredo Guerri, CEO del Gruppo Guerri, title sponsor dell’evento -. Vedere giovani tennisti italiani competere a questi livelli, in un contesto internazionale come un Challenger 125, è esattamente il tipo di segnale che cercavamo quando abbiamo scelto di investire su questo territorio. Napoli ha un potenziale sportivo enorme, ancora in parte inespresso. Il nostro compito, come imprenditori, è contribuire a sbloccarlo — portando eventi, creando occasioni, costruendo un ecosistema che parli anche al di fuori della città.”

Domani il programma degli incontri avrà inizio alle ore 10. Torna in campo il numero 1 del torneo, il tedesco Daniel Altmaier (55 Atp) che affronta l’azzurro Andrea Guerrieri, ripescato come lucky loser dalle qualificazioni e autore martedì scorso di un successo di prestigio contro l’esperto Stefano Travaglia nel primo turno. Sempre domani, scenderà in campo il napoletano Lorenzo Giustino che cercherà la qualificazione per i quarti di finale nel derby azzurro contro Enrico Dalla Valle, proveniente dalle qualificazioni. Attesa anche per il match di secondo turno tra il ventenne talento azzurro Carlo Caniato e il francese Alexandre Muller, testa di serie n.3 e oggi n.90 ATP. Il programma di secondo turno di singolare si completa con la sfida tra il 22enne serbo Hamad Medjedovic, testa di serie n.5, e il greco Stefanos Sakellardis. Sempre domani si disputeranno i quarti di finale del torneo di doppio.

Campo D’Avalos – ore 10:00

Carlo Alberto Caniato vs Alexandre Muller

Daniel Altmaier vs Andrea Guerrieri

Hendrik Jebens / David Vega Hernandez vs Jakub Paul / Matej Vocel

Campo Fabrizio Gasparini – ore 10:00

Hamad Medjedovic vs Stefanos Sakellaridis

Enrico Dalla Valle vs Lorenzo Giustino

Erik Grevelius / Adam Heinonen vs Sander Gille / Sem Verbeek

Campo 2 – ore 10:00

Gonzalo Escobar / Nino Serdarusic vs Vitaliy Sachko / Szymon Walkow

Tim Ruehl / Mick Veldheer vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha