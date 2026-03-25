Masters 1000 Miami, Sinner vince ancora e vede il ‘Sunshine Double’: per i bookmaker quarti senza storia contro Tiafoe (1,02)

Jannik Sinner continua a macinare vittorie, record e fiducia. L’azzurro ha superato anche Alex Michelsen al Miami Open 2026 con il punteggio di 7-5 7-6, allungando a 28 la sua straordinaria striscia di set vinti consecutivamente nei Masters 1000 e confermando ancora una volta il suo status di uomo da battere in Florida.

Il successo contro Michelsen lo proietta ai quarti di finale, dove ad attenderlo ci sarà lo statunitense Frances Tiafoe, attuale numero 17 del ranking mondiale. E anche secondo i bookmaker il quadro è chiarissimo: Sinner parte nettamente avanti.

Quote sbilanciate: Sinner favoritissimo contro Tiafoe

Le quote per il quarto di finale parlano in modo piuttosto netto. La vittoria di Jannik Sinner è proposta a 1,02, mentre un successo di Tiafoe sale fino a 11,00. Anche l’ipotesi che lo statunitense riesca almeno a conquistare un set viene considerata piuttosto complicata, tanto che è fissata a 4,95.

Un margine così ampio racconta bene la fiducia che circonda l’azzurro in questo momento. Sinner arriva infatti ai quarti con una striscia impressionante, un livello altissimo e la sensazione di essere il giocatore più solido e continuo rimasto in tabellone.

Un precedente sorride a Tiafoe

C’è però un dato che, almeno statisticamente, offre a Tiafoe un piccolo motivo di speranza. Un precedente tra i due che risale infatti all’ATP 500 di Vienna 2021, quando fu proprio l’americano a imporsi in tre set con il punteggio di 3-6 7-5 6-2 contro quello che all’epoca era un Sinner ancora molto diverso da quello di oggi. Poi sono arrivate due vittorie consecutive dell’azzurro ed il bilancio complessivo è di 4 successi a 1.

Da allora, però, il percorso dell’azzurro ha preso una direzione completamente nuova. Oggi il numero 2 del mondo arriva a questo incrocio in una condizione tecnica e mentale di ben altro spessore, con una solidità che lo rende uno dei giocatori più difficili da affrontare del circuito.

Anche la quota titolo scende ancora

Il successo contro Michelsen non ha fatto che rafforzare ulteriormente la sua posizione anche nelle quote antepost per la vittoria finale del torneo. Dopo l’approdo ai quarti, la quota di Sinner per il titolo è scesa da 1,32 a 1,30, confermando quanto il mercato creda nella possibilità che sia proprio lui ad alzare il trofeo.

Alle sue spalle inseguono Alexander Zverev a 8,00 e Jiri Lehecka a 11,00, mentre più staccati ci sono Tommy Paul e Arthur Fils, entrambi proposti a 16,00.

È un quadro che lascia pochi dubbi: oggi, a Miami, il favorito principale è Jannik Sinner.

Nel mirino c’è il Sunshine Double

Se dovesse arrivare fino in fondo, l’azzurro centrerebbe anche un’impresa di enorme prestigio: il cosiddetto Sunshine Double, cioè la doppietta Indian Wells-Miami nella stessa stagione. Un traguardo rarissimo, che nel circuito maschile manca dal 2017, quando a riuscirci fu Roger Federer.

Dopo aver conquistato il titolo in California, Sinner ha dunque la possibilità di completare una delle combinazioni più pesanti e simboliche dell’intero calendario ATP sul cemento.

Un momento che sembra non finire mai

Il dato dei 28 set consecutivi vinti rende perfettamente l’idea del momento che sta vivendo l’azzurro. Sinner non sta solo vincendo: lo sta facendo con una continuità impressionante, dando la sensazione di riuscire a trovare sempre una soluzione anche nelle giornate meno lineari.

Ora arriva Tiafoe, avversario pericoloso, carismatico e sostenuto dal pubblico. Ma se si guarda al presente, ai numeri e alle quote, il messaggio è uno solo: Jannik Sinner è sempre più il grande favorito del Miami Open 2026.

Quote e scontri diretti

QF Landaluce – Lehecka (21) 0-0 3.18 1.35

QF Paul (22) – Fils (28) 1-0 2.09 1.74

QF Cerundolo (18) – Zverev (3) 3-3 3.23 1.34

QF Tiafoe (19) – Sinner (2) 1-4 14.61 1.02

QF Rybakina (3) – Pegula (5) 5-3 1.45 2.74

QF Sabalenka (1) – Baptiste 0-0 1.07 8.47

SF Gauff (4) – Muchova (13) 5-0 1.91 1.89