Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 25 Marzo 2026

25/03/2026 08:22 2 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

USA Masters 1000 Miami – hard
QF Bolelli ITA/Vavassori ITA – Harrison USA/Skupski GBR Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Naples – terra
R16 Cina ITA – Forti ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Martineau FRA – Ribecai ITA 2° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Forti ITA/Vasami ITA – Paul SUI/Vocel CZE 4° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Pellegrino ITA – Sachko UKR Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Pellegrino ITA/Travaglia ITA – Gille BEL/Verbeek NED 3° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Nagal IND – Bondioli ITA Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Bondioli ITA/Caniato ITA – Jebens GER/Vega Hernandez ESP 3° inc. ore 13:30

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 100 Alicante – terra
R16 Harris RSA – Cecchinato ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare



BRA CH 100 Sao Paulo – terra
R16 Diaz Acosta ARG/Torres ARG – Cadenasso ITA/Roveri Sidney BRA 2° inc. ore 22:30

Il match deve ancora iniziare



CRO CH 50 Split – terra
R16 Kopp AUT/Neumayer AUT – Agostini ITA/Vasa FIN 2° inc. ore 13:30

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Miami – hard
QF Errani ITA/Paolini ITA – Muhammad USA/Routliffe NZL ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Calvin (Guest) 25-03-2026 09:32

Scritto da Leprotto
Cinà >Forti. Molto, ma molto curioso

Sulla carta non ci dovrebbe essere partita e, francamente, con tutto il bene per Forti, ma l’augurio è che Cinà faccia strada perché lui può essere il futuro, Forti una bella favola di questa settimana.

Però, dopo l’impresa di ieri, non ho visto la partita e non saprei quanto casuale, un minimo aperta la sfida la vedo

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Leprotto (Guest) 25-03-2026 08:38

Cinà >Forti. Molto, ma molto curioso

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