Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 25 Marzo 2026
Masters 1000 Miami – hard
QF Bolelli /Vavassori – Harrison /Skupski Non prima 23:00
CH 125 Naples – terra
R16 Cina – Forti Non prima 13:00
R16 Martineau – Ribecai 2° inc. ore 13:00
R16 Forti /Vasami – Paul /Vocel 4° inc. ore 13:00
R16 Pellegrino – Sachko Non prima 13:30
R16 Pellegrino /Travaglia – Gille /Verbeek 3° inc. ore 13:00
R16 Nagal – Bondioli Non prima 13:30
R16 Bondioli /Caniato – Jebens /Vega Hernandez 3° inc. ore 13:30
CH 100 Alicante – terra
R16 Harris – Cecchinato Inizio 11:00
CH 100 Sao Paulo – terra
R16 Diaz Acosta /Torres – Cadenasso /Roveri Sidney 2° inc. ore 22:30
CH 50 Split – terra
R16 Kopp /Neumayer – Agostini /Vasa 2° inc. ore 13:30
WTA 1000 Miami – hard
QF Errani /Paolini – Muhammad /Routliffe ore 18:00
TAG: Italiani in campo
2 commenti
Sulla carta non ci dovrebbe essere partita e, francamente, con tutto il bene per Forti, ma l’augurio è che Cinà faccia strada perché lui può essere il futuro, Forti una bella favola di questa settimana.
Però, dopo l’impresa di ieri, non ho visto la partita e non saprei quanto casuale, un minimo aperta la sfida la vedo
Cinà >Forti. Molto, ma molto curioso