Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo Jasmine Paolini e Matteo Berrettini (LIVE)

22/03/2026 12:53 3 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images










★★★★★
★★★★
★★★★★
Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida

Meteo

17°
Soleggiato
Turno

🎾
Round of 32
Superficie

Hard
Cemento

●  Sole · 0% pioggia
●  3° Turno
●  Hardcourt

Stadium – ore 17:00
Leylah Fernandez CAN vs Jessica Pegula USA

Il match deve ancora iniziare

Reilly Opelka USA vs Taylor Fritz USA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Sebastian Korda USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs Caty McNally USA Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fils FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 01:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Ethan Quinn USA vs Jiri Lehecka CZE

Il match deve ancora iniziare

(9) Elina Svitolina UKR vs Hailey Baptiste USA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

(3) Elena Rybakina KAZ vs (27) Marta Kostyuk UKR

Il match deve ancora iniziare

(23) Qinwen Zheng CHN vs (15) Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini ITA vs Valentin Vacherot MON (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Butch Buchholz – ore 16:00
(25) Jelena Ostapenko LAT vs (7) Jasmine Paolini ITA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Tomas Martin Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare

Tommy Paul USA vs Raphael Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Karen Khachanov RUS (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN / Venus Williams USA vs (6) Asia Muhammad USA / (6) Erin Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
(11) Ekaterina Alexandrova RUS vs (34) Jaqueline Cristian ROU Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

(18) Iva Jovic USA vs Talia Gibson AUS

Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Luciano Darderi ITA / Fernando Romboli BRA

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Evan King USA / John Peers AUS (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS / Rinky Hijikata AUS vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 16:00
Marie Bouzkova CZE / Tereza Valentova CZE vs Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Mirra Andreeva RUS / Victoria Mboko CAN vs (8) Ellen Perez AUS / (8) Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare

Alycia Parks USA / Sloane Stephens USA vs Ekaterina Alexandrova RUS / Fanny Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA vs Ann Li USA / Magda Linette POL

Il match deve ancora iniziare

Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE vs (2) Katerina Siniakova CZE / (2) Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 16:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Andre Goransson SWE / Alex Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA / Marcelo Demoliner BRA vs Tomas Martin Etcheverry ARG / Alejandro Tabilo CHI (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Romain Arneodo MON / Rajeev Ram USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
(7) Cristina Bucsa ESP / (7) Nicole Melichar-Martinez USA vs Sofia Kenin USA / Liudmila Samsonova RUS Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Linda Noskova CZE / Diana Shnaider RUS vs (3) Gabriela Dabrowski CAN / (3) Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

(4) Elise Mertens BEL / (4) Shuai Zhang CHN vs Hao-Ching Chan TPE / Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea ROU / Jaqueline Cristian ROU vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

3 commenti

NonSoloSinner (Guest) 22-03-2026 14:44

La Ostapenko è il solito rebus… se la testa è a posto se la gioca davvero con tutte, se esce fuori di testa, come le succede spesso, Jasmine dovrebbe vincere… anche Matteo parte favorito, ma è innegabile che Vacherot negli ultimi mesi ha fatto il salto di qualità

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 22-03-2026 14:35

Vabbè, oggi mi perderò Jasmine e vedrò Matteo.
Paolini con un’avversaria che patisce e con cui sul cemento ha perso a Doha e US-Open. Ha vinto a Roma, ma su terra.
Credo che per l’attuale forma di Jasmine sia durissima, però spero di essere smentito alla grande.

Matteo riuscirò a guardarlo, Vacherot non è da prendere sottogamba però il Berrettini ammirato con Bublik può farcela, magari faticando.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 22-03-2026 13:42

Non ha mai sfigurato McNally contro una top ten, quando c’è stato il grande palcoscenico per mostrare il suo talento senza niente da perdere,i problemi sorgono immediatamente quando ci sarebbe poi da concretizzare, vengono le vertigini.
Grande curiosità per queste Jovic-Gibson, anche l’australiana credo che sarà una protagonista del futuro, giovanissima,ai primi risultati di rilievo internazionale dopo essere finalmente uscita dal suo limbo australe,ma dimostra sangue freddo,e tennisticamente ha colpi importanti,a partire da una battuta tra le più solide del circuito.
Mi aspetto qualcosa dalla Fernandez oggi che non ha niente da perdere,dopo una vittoria che fa morale e confidenza.
Ad Indiana Wells fu un doppio 6-4 per Rybakina, chissà se un rincontro così ravvicinato possa essere utile alla Kostyuk,prima che riperda le misure tennistiche della Rybakina, ancora fresche nella testa.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!