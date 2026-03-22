Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo Jasmine Paolini e Matteo Berrettini (LIVE)
Stadium – ore 17:00
Leylah Fernandez vs Jessica Pegula
Reilly Opelka vs Taylor Fritz (Non prima 19:00)
Carlos Alcaraz vs Sebastian Korda
(1) Aryna Sabalenka vs Caty McNally Non prima 00:00
Arthur Fils vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 01:30)
Grandstand – ore 17:00
Ethan Quinn vs Jiri Lehecka
(9) Elina Svitolina vs Hailey Baptiste Non prima 18:30
(3) Elena Rybakina vs (27) Marta Kostyuk
(23) Qinwen Zheng vs (15) Madison Keys
Matteo Berrettini vs Valentin Vacherot (Non prima 00:00)
Butch Buchholz – ore 16:00
(25) Jelena Ostapenko vs (7) Jasmine Paolini Inizio 16:00
Rafael Jodar vs Tomas Martin Etcheverry
Tommy Paul vs Raphael Collignon
Martin Landaluce vs Karen Khachanov (Non prima 21:00)
Leylah Fernandez / Venus Williams vs (6) Asia Muhammad / (6) Erin Routliffe
Court 1 – ore 16:00
(11) Ekaterina Alexandrova vs (34) Jaqueline Cristian Inizio 16:00
(18) Iva Jovic vs Talia Gibson
Santiago Gonzalez / David Pel vs Luciano Darderi / Fernando Romboli
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Evan King / John Peers (Non prima 20:00)
Alex de Minaur / Rinky Hijikata vs Christian Harrison / Neal Skupski
Court 7 – ore 16:00
Marie Bouzkova / Tereza Valentova vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk Inizio 16:00
Mirra Andreeva / Victoria Mboko vs (8) Ellen Perez / (8) Demi Schuurs
Alycia Parks / Sloane Stephens vs Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
Storm Hunter / Jessica Pegula vs Ann Li / Magda Linette
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend
Court 5 – ore 16:00
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Luke Johnson / Jan Zielinski vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Andre Goransson / Alex Michelsen
Martin Damm / Marcelo Demoliner vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo (Non prima 21:00)
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Romain Arneodo / Rajeev Ram
Court 3 – ore 16:00
(7) Cristina Bucsa / (7) Nicole Melichar-Martinez vs Sofia Kenin / Liudmila Samsonova Inizio 16:00
Linda Noskova / Diana Shnaider vs (3) Gabriela Dabrowski / (3) Luisa Stefani
(4) Elise Mertens / (4) Shuai Zhang vs Hao-Ching Chan / Janice Tjen
Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
3 commenti
La Ostapenko è il solito rebus… se la testa è a posto se la gioca davvero con tutte, se esce fuori di testa, come le succede spesso, Jasmine dovrebbe vincere… anche Matteo parte favorito, ma è innegabile che Vacherot negli ultimi mesi ha fatto il salto di qualità
Vabbè, oggi mi perderò Jasmine e vedrò Matteo.
Paolini con un’avversaria che patisce e con cui sul cemento ha perso a Doha e US-Open. Ha vinto a Roma, ma su terra.
Credo che per l’attuale forma di Jasmine sia durissima, però spero di essere smentito alla grande.
Matteo riuscirò a guardarlo, Vacherot non è da prendere sottogamba però il Berrettini ammirato con Bublik può farcela, magari faticando.
Non ha mai sfigurato McNally contro una top ten, quando c’è stato il grande palcoscenico per mostrare il suo talento senza niente da perdere,i problemi sorgono immediatamente quando ci sarebbe poi da concretizzare, vengono le vertigini.
Grande curiosità per queste Jovic-Gibson, anche l’australiana credo che sarà una protagonista del futuro, giovanissima,ai primi risultati di rilievo internazionale dopo essere finalmente uscita dal suo limbo australe,ma dimostra sangue freddo,e tennisticamente ha colpi importanti,a partire da una battuta tra le più solide del circuito.
Mi aspetto qualcosa dalla Fernandez oggi che non ha niente da perdere,dopo una vittoria che fa morale e confidenza.
Ad Indiana Wells fu un doppio 6-4 per Rybakina, chissà se un rincontro così ravvicinato possa essere utile alla Kostyuk,prima che riperda le misure tennistiche della Rybakina, ancora fresche nella testa.