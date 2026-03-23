Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Fils travolge Tsitsipas a Miami: “È la miglior partita della mia vita”. Il greco furioso per la visibilità

Stefanos Tsitsipas GRE - Foto Getty Images
Il punteggio, visto così, è di quelli che fanno subito pensare a qualcosa di anomalo. Arthur Fils ha demolito Stefanos Tsitsipas al Miami Open 2026 con un clamoroso 6-0 6-1 in appena 55 minuti, firmando una delle prestazioni più impressionanti della sua giovane carriera.
Davanti a un risultato così netto, la prima domanda è inevitabile: cosa è successo davvero? Di sicuro, una parte della spiegazione sta nel livello altissimo espresso dal francese. Ma dall’altra parte c’è stato anche un Tsitsipas nervoso, disunito e molto polemico, soprattutto per le condizioni di visibilità in campo.
Tsitsipas sbotta: “Dovresti vergognarti” Nel corso del match, il greco ha protestato a lungo con il giudice di sedia, lamentandosi per un’illuminazione troppo debole, che a suo dire non gli permetteva di vedere bene la palla. La sua frustrazione è esplosa in una frase molto dura rivolta all’arbitro: “Dovresti vergognarti. Mi hai mai visto servire e sbagliare un colpo di diritto per cinque ore di fila? Questo non succede. Non vedo la palla, non so come faccia lui a vederla”. Uno sfogo pesante, che però non ha cambiato in alcun modo l’andamento della partita. Anzi, mentre Tsitsipas perdeva lucidità e cercava spiegazioni, Fils continuava a giocare un tennis praticamente perfetto, togliendogli ritmo, tempo e fiducia in ogni zona del campo.
Fils dominante dall’inizio alla fine Il francese ha preso in mano il match fin dai primi scambi, imponendo subito una superiorità netta. Tsitsipas non è mai riuscito davvero a entrare in partita, schiacciato dalla qualità, dalla spinta e dalla continuità del suo avversario. Il 6-1 6-0 finale racconta una superiorità totale, una vera e propria lezione tennistica che lascia pochi appigli a qualsiasi altra lettura. Al di là delle proteste del greco, la sensazione è stata quella di una partita in cui Fils ha semplicemente giocato a un livello troppo alto per essere contenuto.
“La miglior partita della mia vita” Nel dopo partita, lo stesso Fils non ha avuto dubbi nel definire questa come la sua prestazione migliore in assoluto. “Questa è la miglior partita che abbia mai giocato, la miglior partita che abbia giocato in tutta la mia vita”. Una dichiarazione forte, ma assolutamente coerente con quanto visto in campo. Il 21enne francese ha poi spiegato di aver già disputato ottime partite in passato, ma di non aver mai toccato un livello del genere. “Avevo già giocato grandi partite in passato, ma il livello che ho mostrato oggi è qualcosa di assurdo. Non so nemmeno bene cosa dire”. Poi la chiusura, tra soddisfazione e ambizione: “Sono molto felice della prestazione che ho offerto, spero di riuscire a mantenere questo livello per il resto della settimana”.
Tsitsipas sempre più fragile Se da una parte il match conferma la crescita di Fils e il suo enorme potenziale, dall’altra lascia segnali preoccupanti per Tsitsipas. Il greco è apparso più vulnerabile che mai, incapace di trovare contromisure tecniche e anche di gestire emotivamente una partita che gli è subito scivolata via. Le polemiche sulla luce possono aver influito sul suo disagio, ma da sole non bastano a spiegare una sconfitta di queste proporzioni. Il vero dato resta il campo: Tsitsipas non ha trovato né continuità né soluzioni, mentre Fils ha prodotto uno dei match più dominanti dell’intero torneo.
Un segnale fortissimo per il torneo Per Arthur Fils, questa vittoria è molto più di un semplice passaggio del turno. È una dichiarazione di forza, una prova di maturità e forse anche un messaggio al resto del tabellone. Quando un giocatore di 21 anni arriva a dire di aver giocato la miglior partita della sua vita, dopo aver lasciato appena un game a un nome come Tsitsipas, significa che qualcosa di importante sta prendendo forma. A Miami, intanto, il segnale è arrivato chiarissimo: Arthur Fils è in uno stato di grazia. E dopo una prestazione così, ignorarlo diventa impossibile.
★★★★★ ★★★★ ★★★★★
Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida
Meteo
☀
17°
Soleggiato
Turno
🎾
3°
Round of 32
Superficie
Hard
Cemento
● Sole · 0% pioggia ● 3° Turno ● Hardcourt
Stadium – ore 17:00 Leylah Fernandez vs Jessica Pegula
WTA Miami
Leylah Fernandez [26]
0
2
2
0
Jessica Pegula [5]
•
0
6
6
0
Vincitore: Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Jessica Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
2-3 → 2-4
Leylah Fernandez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Leylah Fernandez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Leylah Fernandez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Leylah Fernandez
1-3 → 1-4
Leylah Fernandez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Reilly Opelka
vs Taylor Fritz (Non prima 19:00)
ATP Miami
Reilly Opelka
3
4
Taylor Fritz [6]
6
6
Vincitore: Fritz
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Opelka
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
R. Opelka
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
R. Opelka
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-2 → 3-2
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Opelka
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-4 → 2-5
R. Opelka
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
R. Opelka
15-40
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
1-2 → 1-3
R. Opelka
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Carlos Alcaraz
vs Sebastian Korda
ATP Miami
Carlos Alcaraz [1]
3
7
4
Sebastian Korda [32]
6
5
6
Vincitore: Korda
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Korda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
C. Alcaraz
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
A-40
40-40
3-5 → 4-5
S. Korda
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
S. Korda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
S. Korda
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Korda
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Korda
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
C. Alcaraz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
C. Alcaraz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
C. Alcaraz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Korda
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
C. Alcaraz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
S. Korda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Korda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-5 → 3-6
C. Alcaraz
0-15
df
15-15
15-30
15-40
3-4 → 3-5
S. Korda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
S. Korda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Korda
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Korda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
(1) Aryna Sabalenka
vs Caty McNally Non prima 00:00
WTA Miami
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Caty McNally
0
4
2
0
Vincitore: Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Caty McNally
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Arthur Fils
vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 01:30)
ATP Miami
Arthur Fils [28]
6
6
Stefanos Tsitsipas
0
1
Vincitore: Fils
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Tsitsipas
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
5-1 → 6-1
S. Tsitsipas
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
3-1 → 4-1
A. Fils
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Tsitsipas
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
4-0 → 5-0
A. Fils
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
S. Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0 Grandstand – ore 17:00 Ethan Quinn vs Jiri Lehecka
ATP Miami
Ethan Quinn
3
6
Jiri Lehecka [21]
6
7
Vincitore: Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
ace
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
E. Quinn
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
ace
4-4 → 5-4
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-5 → 3-6
E. Quinn
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-3 → 3-3
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
E. Quinn
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Quinn
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
(9) Elina Svitolina
vs Hailey Baptiste Non prima 18:30
WTA Miami
Elina Svitolina [9]
0
3
5
0
Hailey Baptiste
•
0
6
7
0
Vincitore: Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Elina Svitolina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hailey Baptiste
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Elina Svitolina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Elina Svitolina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(3) Elena Rybakina
vs (27) Marta Kostyuk
WTA Miami
Elena Rybakina [3]
•
0
6
6
0
Marta Kostyuk [27]
0
3
4
0
Vincitore: Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-0
30-0
40-0
40-15
5-3 → 5-4
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Marta Kostyuk
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Marta Kostyuk
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Marta Kostyuk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(23) Qinwen Zheng
vs (15) Madison Keys
WTA Miami
Qinwen Zheng [23]
4
6
6
Madison Keys [15]
6
2
4
Vincitore: Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Qinwen Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Madison Keys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Qinwen Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Madison Keys
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Qinwen Zheng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Madison Keys
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Madison Keys
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
3-1 → 3-2
Qinwen Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Madison Keys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Qinwen Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Madison Keys
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Qinwen Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Matteo Berrettini
vs Valentin Vacherot (Non prima 00:00)
ATP Miami
Matteo Berrettini
6
4
Valentin Vacherot [24]
7
6
Vincitore: Vacherot
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Berrettini
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
3-5 → 4-5
V. Vacherot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
df
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
V. Vacherot
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-4 → 3-4
M. Berrettini
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-2 → 1-3 Butch Buchholz – ore 16:00 (25) Jelena Ostapenko vs (7) Jasmine Paolini Inizio 16:00
WTA Miami
Jelena Ostapenko [25]
5
6
7
Jasmine Paolini [7]
7
2
5
Vincitore: Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Jelena Ostapenko
4-3 → 5-3
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Jelena Ostapenko
3-0 → 4-0
Jelena Ostapenko
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Jasmine Paolini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Jelena Ostapenko
3-0 → 3-1
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Jelena Ostapenko
2-5 → 3-5
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Jelena Ostapenko
2-3 → 2-4
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Rafael Jodar
vs Tomas Martin Etcheverry
ATP Miami
Rafael Jodar
5
4
Tomas Martin Etcheverry [29]
7
6
Vincitore: Etcheverry
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Martin Etcheverry
4-5 → 4-6
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-5 → 4-5
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 3-5
R. Jodar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
T. Martin Etcheverry
2-3 → 2-4
R. Jodar
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
T. Martin Etcheverry
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Martin Etcheverry
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
R. Jodar
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
R. Jodar
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
4-4 → 5-4
T. Martin Etcheverry
0-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-3 → 4-4
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
R. Jodar
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
T. Martin Etcheverry
2-1 → 2-2
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Martin Etcheverry
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
Tommy Paul
vs Raphael Collignon
ATP Miami
Tommy Paul [22]
6
3
7
Raphael Collignon
2
6
6
Vincitore: Paul
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
R. Collignon
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
df
6-5 → 6-6
T. Paul
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
ace
5-5 → 6-5
R. Collignon
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 5-5
R. Collignon
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
R. Collignon
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
R. Collignon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
T. Paul
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
R. Collignon
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Collignon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
R. Collignon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Collignon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
T. Paul
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Collignon
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
df
2-0 → 3-0
T. Paul
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
R. Collignon
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Martin Landaluce
vs Karen Khachanov (Non prima 21:00)
ATP Miami
Martin Landaluce
6
7
Karen Khachanov [14]
3
6
Vincitore: Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
K. Khachanov
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
ace
A-40
2-4 → 3-4
K. Khachanov
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-3 → 2-4
M. Landaluce
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
K. Khachanov
15-0
15-30
30-30
30-40
df
1-2 → 2-2
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Khachanov
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
M. Landaluce
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
K. Khachanov
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
0-0 → 0-1
Leylah Fernandez
/ Venus Williams vs (6) Asia Muhammad / (6) Erin Routliffe
WTA Miami
Leylah Fernandez / Venus Williams
6
3
11
Asia Muhammad / Erin Routliffe [6]
3
6
13
Vincitore: Muhammad / Routliffe
Servizio
Svolgimento
Set 3
Asia Muhammad / Erin Routliffe
0-1
0-2
1-2
1-3
1-4
2-4
3-4
3-5
3-6
4-6
4-7
4-8
4-9
5-9
6-9
7-9
8-9
9-9
10-9
10-10
10-11
11-11
12-11
Servizio
Svolgimento
Set 2
Asia Muhammad / Erin Routliffe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Leylah Fernandez / Venus Williams
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Asia Muhammad / Erin Routliffe
3-3 → 3-4
Leylah Fernandez / Venus Williams
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Asia Muhammad / Erin Routliffe
2-2 → 2-3
Leylah Fernandez / Venus Williams
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Asia Muhammad / Erin Routliffe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Leylah Fernandez / Venus Williams
1-0 → 2-0
Asia Muhammad / Erin Routliffe
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leylah Fernandez / Venus Williams
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-3 → 6-3
Asia Muhammad / Erin Routliffe
5-2 → 5-3
Leylah Fernandez / Venus Williams
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Asia Muhammad / Erin Routliffe
4-1 → 4-2
Leylah Fernandez / Venus Williams
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Asia Muhammad / Erin Routliffe
2-1 → 3-1
Leylah Fernandez / Venus Williams
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Asia Muhammad / Erin Routliffe
1-0 → 1-1
Leylah Fernandez / Venus Williams
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0 Court 1 – ore 16:00 (11) Ekaterina Alexandrova vs (34) Jaqueline Cristian Inizio 16:00
WTA Miami
Ekaterina Alexandrova [11]
3
6
6
Jaqueline Cristian [34]
6
4
7
Vincitore: Cristian
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
1*-2
2-2*
2-3*
3*-3
4*-3
4-4*
4-5*
5*-5
5*-6
6-6 → 6-7
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Ekaterina Alexandrova
4-5 → 5-5
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Jaqueline Cristian
4-2 → 4-3
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Ekaterina Alexandrova
1-2 → 2-2
Jaqueline Cristian
1-1 → 1-2
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Jaqueline Cristian
4-4 → 5-4
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Jaqueline Cristian
3-3 → 3-4
Ekaterina Alexandrova
3-2 → 3-3
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Ekaterina Alexandrova
2-1 → 3-1
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Jaqueline Cristian
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Ekaterina Alexandrova
2-4 → 3-4
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(18) Iva Jovic
vs Talia Gibson
WTA Miami
Iva Jovic [18]
0
2
2
0
Talia Gibson
•
0
6
6
0
Vincitore: Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Iva Jovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Iva Jovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Santiago Gonzalez
/ David Pel vs Luciano Darderi / Fernando Romboli
ATP Miami
Santiago Gonzalez / David Pel
6
6
10
Luciano Darderi / Fernando Romboli
7
2
8
Vincitore: Gonzalez / Pel
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Gonzalez / Pel
0-1
0-2
1-2
2-2
2-3
3-3
4-3
4-4
4-5
5-5
6-5
7-5
7-6
7-7
8-7
8-8
9-8
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Gonzalez / Pel
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-2 → 6-2
L. Darderi / Romboli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 5-2
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
L. Darderi / Romboli
3-1 → 3-2
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
L. Darderi / Romboli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
S. Gonzalez / Pel
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
0-1 → 1-1
L. Darderi / Romboli
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
ace
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
L. Darderi / Romboli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-6 → 6-6
S. Gonzalez / Pel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
L. Darderi / Romboli
5-4 → 5-5
S. Gonzalez / Pel
4-4 → 5-4
L. Darderi / Romboli
4-3 → 4-4
S. Gonzalez / Pel
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
L. Darderi / Romboli
3-2 → 3-3
S. Gonzalez / Pel
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
L. Darderi / Romboli
2-1 → 2-2
S. Gonzalez / Pel
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-1 → 2-1
L. Darderi / Romboli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
S. Gonzalez / Pel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Marcelo Melo
/ Alexander Zverev vs Evan King / John Peers (Non prima 20:00)
ATP Miami
Marcelo Melo / Alexander Zverev
6
6
4
Evan King / John Peers
4
7
10
Vincitore: King / Peers
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. King / Peers
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
4-2
5-3
5-4
6-4
7-4
8-4
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
ace
5*-4
5-6*
6-6 → 6-7
M. Melo / Zverev
5-6 → 6-6
E. King / Peers
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
M. Melo / Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
E. King / Peers
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-4 → 4-5
M. Melo / Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
E. King / Peers
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Melo / Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
M. Melo / Zverev
2-1 → 3-1
E. King / Peers
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Melo / Zverev
0-1 → 1-1
E. King / Peers
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Melo / Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
M. Melo / Zverev
4-3 → 5-3
M. Melo / Zverev
3-2 → 4-2
E. King / Peers
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
M. Melo / Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Melo / Zverev
1-0 → 2-0
E. King / Peers
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Alex de Minaur
/ Rinky Hijikata vs Christian Harrison / Neal Skupski
ATP Miami
Alex de Minaur / Rinky Hijikata
2
3
Christian Harrison / Neal Skupski [3]
6
6
Vincitore: Harrison / Skupski
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Harrison / Skupski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. de Minaur / Hijikata
3-4 → 3-5
C. Harrison / Skupski
3-3 → 3-4
A. de Minaur / Hijikata
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
2-3 → 3-3
C. Harrison / Skupski
2-2 → 2-3
A. de Minaur / Hijikata
1-2 → 2-2
C. Harrison / Skupski
1-1 → 1-2
A. de Minaur / Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
0-1 → 1-1
C. Harrison / Skupski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur / Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
C. Harrison / Skupski
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
A. de Minaur / Hijikata
1-4 → 2-4
C. Harrison / Skupski
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
1-3 → 1-4
A. de Minaur / Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
C. Harrison / Skupski
1-1 → 1-2
A. de Minaur / Hijikata
0-1 → 1-1
C. Harrison / Skupski
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 0-1 Court 7 – ore 16:00 Marie Bouzkova / Tereza Valentova vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk Inizio 16:00
WTA Miami
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
5
7
10
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
7
6
5
Vincitore: Bouzkova / Valentova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
0-1
0-2
0-3
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
5-4
5-5
6-5
7-5
8-5
9-5
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
3*-1
4*-1
5-1*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
6-5 → 6-6
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
5-5 → 6-5
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
2-4 → 3-4
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
2-3 → 2-4
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
1-1 → 1-2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
1-0 → 1-1
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
5-6 → 5-7
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
5-5 → 5-6
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
3-4 → 3-5
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
3-3 → 3-4
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
3-2 → 3-3
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
2-2 → 3-2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
2-1 → 2-2
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
1-1 → 2-1
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Mirra Andreeva
/ Victoria Mboko vs (8) Ellen Perez / (8) Demi Schuurs
WTA Miami
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
0
7
6
0
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
•
0
6
3
0
Vincitore: Andreeva / Mboko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ellen Perez / Demi Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ellen Perez / Demi Schuurs
5-3 → 6-3
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
4-3 → 5-3
Ellen Perez / Demi Schuurs
4-2 → 4-3
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
3-2 → 4-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
2-2 → 3-2
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
1-2 → 2-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
1-1 → 1-2
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
2*-2
2*-3
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
5-5*
6-5*
6*-6
7*-6
7-7*
8-7*
6-6 → 7-6
Ellen Perez / Demi Schuurs
6-5 → 6-6
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
5-5 → 6-5
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 4-5
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-5 → 2-5
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-5 → 1-5
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-4 → 0-5
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-3 → 0-4
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-1 → 0-2
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Alycia Parks
/ Sloane Stephens vs Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
WTA Miami
Alycia Parks / Sloane Stephens
0
2
2
0
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
•
0
6
6
0
Vincitore: Alexandrova / Stollar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-5 → 2-6
Alycia Parks / Sloane Stephens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
2-3 → 2-4
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Alycia Parks / Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
1-5 → 2-5
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Alycia Parks / Sloane Stephens
0-4 → 1-4
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
0-3 → 0-4
Alycia Parks / Sloane Stephens
0-2 → 0-3
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
0-1 → 0-2
Alycia Parks / Sloane Stephens
0-0 → 0-1
Storm Hunter
/ Jessica Pegula vs Ann Li / Magda Linette
WTA Miami
Storm Hunter / Jessica Pegula
•
0
6
6
0
Ann Li / Magda Linette
0
2
2
0
Vincitore: Hunter / Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 3
Storm Hunter / Jessica Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 2
Storm Hunter / Jessica Pegula
5-2 → 6-2
Ann Li / Magda Linette
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Storm Hunter / Jessica Pegula
4-1 → 5-1
Ann Li / Magda Linette
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 4-1
Storm Hunter / Jessica Pegula
2-1 → 3-1
Ann Li / Magda Linette
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Storm Hunter / Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ann Li / Magda Linette
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Storm Hunter / Jessica Pegula
5-2 → 6-2
Ann Li / Magda Linette
5-1 → 5-2
Storm Hunter / Jessica Pegula
4-1 → 5-1
Ann Li / Magda Linette
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-1 → 4-1
Storm Hunter / Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Ann Li / Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Storm Hunter / Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Ann Li / Magda Linette
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Eri Hozumi
/ Fang-Hsien Wu vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend
WTA Miami
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0
3
0
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
•
0
6
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-5 → 0-6
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-3 → 0-4
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-1 → 0-2
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-5 → 3-6
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
2-4 → 2-5
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4 Court 5 – ore 16:00 Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
ATP Miami
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
5
10
Francisco Cabral / Lucas Miedler
4
7
5
Vincitore: Granollers / Zeballos
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Granollers / Zeballos
1-0
1-1
2-1
3-1
3-2
3-3
4-3
ace
5-3
5-4
6-4
7-4
7-5
8-5
9-5
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Granollers / Zeballos
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-6 → 5-7
F. Cabral / Miedler
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
M. Granollers / Zeballos
4-5 → 5-5
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 3-4
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Granollers / Zeballos
1-2 → 2-2
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
M. Granollers / Zeballos
0-1 → 1-1
F. Cabral / Miedler
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
5-4 → 6-4
F. Cabral / Miedler
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-3 → 5-4
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
4-3 → 5-3
F. Cabral / Miedler
4-2 → 4-3
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
M. Granollers / Zeballos
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
F. Cabral / Miedler
1-1 → 1-2
M. Granollers / Zeballos
0-1 → 1-1
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 0-1
Luke Johnson
/ Jan Zielinski vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Miami
Luke Johnson / Jan Zielinski
4
6
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
7
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
T. Arribage / Olivetti
6-5 → 6-6
L. Johnson / Zielinski
5-5 → 6-5
T. Arribage / Olivetti
5-4 → 5-5
L. Johnson / Zielinski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-3 → 4-4
L. Johnson / Zielinski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
T. Arribage / Olivetti
3-2 → 3-3
L. Johnson / Zielinski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
T. Arribage / Olivetti
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
40-40
df
1-0 → 2-0
L. Johnson / Zielinski
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / Olivetti
4-5 → 4-6
L. Johnson / Zielinski
3-5 → 4-5
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
2-5 → 3-5
L. Johnson / Zielinski
1-5 → 2-5
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
L. Johnson / Zielinski
0-4 → 1-4
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
0-3 → 0-4
L. Johnson / Zielinski
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-2 → 0-3
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
0-1 → 0-2
L. Johnson / Zielinski
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Harri Heliovaara
/ Henry Patten vs Andre Goransson / Alex Michelsen
ATP Miami
Harri Heliovaara / Henry Patten [4]
6
6
Andre Goransson / Alex Michelsen
3
2
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Goransson / Michelsen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
H. Heliovaara / Patten
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
A. Goransson / Michelsen
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
30-40
3-2 → 4-2
H. Heliovaara / Patten
2-2 → 3-2
A. Goransson / Michelsen
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / Patten
1-1 → 2-1
A. Goransson / Michelsen
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Goransson / Michelsen
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
5-3 → 6-3
H. Heliovaara / Patten
5-2 → 5-3
A. Goransson / Michelsen
4-2 → 5-2
H. Heliovaara / Patten
3-2 → 4-2
A. Goransson / Michelsen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
3-1 → 3-2
H. Heliovaara / Patten
2-1 → 3-1
A. Goransson / Michelsen
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
40-40
2-0 → 2-1
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
A. Goransson / Michelsen
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Martin Damm
/ Marcelo Demoliner vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo (Non prima 21:00)
ATP Miami
Martin Damm / Marcelo Demoliner
6
3
6
Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo
3
6
10
Vincitore: Etcheverry / Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Damm / Demoliner
0-1
0-2
1-2
2-2
3-2
4-2
4-3
5-3
ace
6-3
ace
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Martin Etcheverry / Tabilo
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-5 → 3-6
M. Damm / Demoliner
2-5 → 3-5
T. Martin Etcheverry / Tabilo
2-4 → 2-5
M. Damm / Demoliner
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-3 → 2-4
T. Martin Etcheverry / Tabilo
2-2 → 2-3
M. Damm / Demoliner
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-2 → 2-2
T. Martin Etcheverry / Tabilo
1-1 → 1-2
M. Damm / Demoliner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
T. Martin Etcheverry / Tabilo
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Damm / Demoliner
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-3 → 6-3
T. Martin Etcheverry / Tabilo
5-2 → 5-3
M. Damm / Demoliner
0-15
15-15
30-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 5-2
T. Martin Etcheverry / Tabilo
3-2 → 4-2
M. Damm / Demoliner
2-2 → 3-2
T. Martin Etcheverry / Tabilo
2-1 → 2-2
M. Damm / Demoliner
1-1 → 2-1
T. Martin Etcheverry / Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Damm / Demoliner
0-0 → 1-0
Simone Bolelli
/ Andrea Vavassori vs Romain Arneodo / Rajeev Ram
ATP Miami
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
5
7
13
Romain Arneodo / Rajeev Ram
7
6
11
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Arneodo / Ram
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
3-5
df
4-5
4-6
5-6
df
5-7
6-7
6-8
7-8
8-8
9-8
9-9
10-9
10-10
10-11
11-11
11-12
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
R. Arneodo / Ram
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
5-5 → 6-5
R. Arneodo / Ram
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
S. Bolelli / Vavassori
4-4 → 5-4
R. Arneodo / Ram
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
S. Bolelli / Vavassori
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
ace
3-3 → 4-3
R. Arneodo / Ram
3-2 → 3-3
S. Bolelli / Vavassori
2-2 → 3-2
R. Arneodo / Ram
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
S. Bolelli / Vavassori
1-1 → 2-1
R. Arneodo / Ram
1-0 → 1-1
S. Bolelli / Vavassori
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Arneodo / Ram
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
R. Arneodo / Ram
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
S. Bolelli / Vavassori
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
4-4 → 5-4
R. Arneodo / Ram
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
S. Bolelli / Vavassori
3-3 → 4-3
R. Arneodo / Ram
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
S. Bolelli / Vavassori
2-2 → 3-2
R. Arneodo / Ram
2-1 → 2-2
S. Bolelli / Vavassori
1-1 → 2-1
R. Arneodo / Ram
1-0 → 1-1
S. Bolelli / Vavassori
0-0 → 1-0 Court 3 – ore 16:00 (7) Cristina Bucsa / (7) Nicole Melichar-Martinez vs Sofia Kenin / Liudmila Samsonova Inizio 16:00
WTA Miami
Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic
•
0
1
3
0
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0
6
6
0
Vincitore: Kenin / Samsonova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic
3-5 → 3-6
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
2-5 → 3-5
Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
1-2 → 1-3
Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
1-0 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
1-5 → 1-6
Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-4 → 1-5
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 1-4
Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic
1-2 → 1-3
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
1-1 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic
0-1 → 1-1
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Linda Noskova
/ Diana Shnaider vs (3) Gabriela Dabrowski / (3) Luisa Stefani
WTA Miami
Linda Noskova / Diana Shnaider
0
3
1
0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3]
•
0
6
6
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
1-5 → 1-6
Linda Noskova / Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-5 → 1-5
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-4 → 0-5
Linda Noskova / Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-2 → 0-3
Linda Noskova / Diana Shnaider
0-1 → 0-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Noskova / Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
3-4 → 3-5
Linda Noskova / Diana Shnaider
3-3 → 3-4
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Linda Noskova / Diana Shnaider
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
3-0 → 3-1
Linda Noskova / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-0 → 3-0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
1-0 → 2-0
Linda Noskova / Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
(4) Elise Mertens
/ (4) Shuai Zhang vs Hao-Ching Chan / Janice Tjen
WTA Miami
Elise Mertens / Shuai Zhang [4]
0
6
6
0
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
•
0
3
4
0
Vincitore: Mertens / Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
5-4 → 6-4
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
3-4 → 4-4
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
0-1 → 0-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Elise Mertens / Shuai Zhang
4-3 → 5-3
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Elise Mertens / Shuai Zhang
3-2 → 4-2
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
3-0 → 3-1
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
2-0 → 3-0
Elise Mertens / Shuai Zhang
1-0 → 2-0
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Sorana Cirstea
/ Jaqueline Cristian vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
WTA Miami
Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian
0
1
5
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
6
7
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian
5-5 → 5-6
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
5-4 → 5-5
Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-4 → 4-4
Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-2 → 3-3
Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian
3-1 → 3-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian
2-0 → 3-0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-5 → 1-6
Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian
0-5 → 1-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-4 → 0-5
Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-3 → 0-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-2 → 0-3
Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian
0-1 → 0-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-0 → 0-1
Evidentemente valeva più della classifica che aveva. A quel livello i punti portano punti. E’ vero che scadono dopo un anno, ma nel frattempo ha giocato da tds, quasi subito “pesante”, nei main draw dei tornei che danno più punti ATP. Prima doveva fare le qualificazioni e magari beccare un top 10 al primo turno, è normale che la sua programmazione volasse più in basso.
Anche per me, faccio fatica a pensare che non participi al torneo dove abita.
Da inizio anno sono passata da NOW a Tennistv.com, così posso vedere tutte le partite ATP senza pubblicità, senza sentir starnazzare la Però, quando voglio.
Povero greco, che brutta fine…a malapena riesce a vincere con i comprimari, appena trova uno scoglio più grande ci si sfracella completamente e comincia a fare il sofista da 4 soldi, inventandosi scuse inverosimili per coprire goffamente la sia inettitudine. Che pena…al si salvi chi può …
Più probabile che salti Madrid invece di Monte-Carlo, sì.
Tsitsipas non è stato avvertito dal suo angolo che…
…stava giocando con gli occhiali da sole!
Ahahahah 😀
Salta Madrid Imho
Improbabile, non è iscritto a nessun ATP500 prima di Madrid. Non ce lo vedo a staccare per 25 giorni, magari gioca a Monte-Carlo senza pretese ma lo fa.
Per esperienza personale, trovo ridicolo che non abbia capito che non era una questione si luce ma un calo vistoso dei riflessi, è la situazione peggiore che può capitare a un tennista, succede di rado ma se succede non riesci più a giocare, nel caso Tsitsipas ieri poteva perdere benissimo anche contro un giocatore di bassa classifica.
La luce si spegnera’ gia’al prossimo turno
Magari potrebbe anche non giocare (ne dubito visto che con questo Alcaraz potrebbe già lí riprendersi il numero 1), ma a Montecarlo ci va sicuramente visto che vi vive
Sintesi di prima settimana Miami
Dietro Landaluce il vuoto
Salvate il soldato Tsitsipas, aiutooo…
Non c’è nulla che disturbi in questo ragazzo, tranne il fatto che, con quel tennis, al nr.36 del ranking non ci fa niente. Anche oggi ha dimostrato che le partite le deve vincere due volte, ed è un bell’handicap. Spiace vedere un giocatore così talentuoso ottenere molto meno di quanto potrebbe.
Landaluce ha giocato la sua migliore partita della carriera però ormai io vedo Kachanov malissimo: i suoi colpi non fanno più male
La parte alta del Tabellone sembra uno 500 :
KORDA 32 (al posto di ALCARAZ)LANDALUCE Q
FRITZ 6 LEHECKA 21
PAUL 22 ETCHEVERRY 29
VACHEROT 24 FILS 31
Come gioca Fils!
Ma soprattutto…
…CHE LEGNATA TSITSIPAS!
Devi avere anche la tecnica, non basta la svolta.
evidentemente non era stato un bluff, perchè da allora sta ancora avanzando in classifica, entrando tra i primi 25 al mondo.
Se togliamo quei 1020 punti di Shanghai, oggi avrebbe 761 punti, 11 più di Mattia Bellucci, fuori dai primi 70 al mondo, ma non 220 come era prima di Shanghai, insomma. Quando scadranno i punti di Shanghai avrà una classifica più consona alle sue qualità, ora è gonfiata comunque da Shanghai, ma secondo me dentro i primi 40-50 al mondo rimarrà lo stesso, entrando prima però nei top 20, come dovrebbe riuscire a fare. Un po’ alla Popyrin diciamo.
A Monte-Carlo non andrà in ogni caso, perchè è già li. A parte questo, dipende da come si sente se parteciperà o no. Se dovesse vincere anche Miami, ridurrebbe il divario a 1190 punti, solo che sarebbe difficile che vinca a Monte-Carlo ma se dovesse farcela andrebbe a 13400 punti con Alcaraz che non potrebbe restare a 13590, quindi ci sarebbe il sorpasso in ogni caso vincendo ” in casa ” a Monte-Carlo.
Se proprio non ce la facesse a Monte-Carlo ci sarebbe Madrid come torneo di riserva ma li si va a casa di Alcaraz dove sarebbe sicuramente il favorito del torneo.
Questo in condizioni fisiche accettabili, se uno dei due o tutti e due saltano in aria fisicamente ogni discorso cambia.
Comunque Alcafaz stava andando ad un ruolino di marcia impressionante da Monte-Carlo 2025 in poi, era quasi impossibile che sarebbe riuscito a rimanere in forma ancora anche a Indian Wells e miami, era già un’impresona quello che stava facendo come rendimento. Infatti è saltato in aria nel sunshine double, probabilmente costretto per questioni di preparazione alla stagione primaverile sul rosso europeo.
E’ così : questo tennis moderno potente ultrafisico non è sostenibile da nessun essere umano.
Che svolta è stata Shanghai per Vacherot. Gioca con una sicurezza mai vista. Comunque per Berrettini si iniziano a vedere segni importanti di crescita. Intanto Fils sta demolendo Tsitsipas.
Brutta discesa nel ranking. In questo periodo l’anno scorso avevamo ritrovato un Berrettini invece che risaliva in classifica e rientrava nei top 20, poi è saltato tutto in aria con il nuovo infortunio a Roma, al quale si aggiunge quello di quest’anno. Provvisoriamente n.87 al mondo, almeno rimane in tabellone al Roland Garros, wild card a Monte-Carlo e Roma, dovrà forse fare le quali a Miami. Senza wild card, è costretto alle quali in numerosi ATP 500, quella zona di classifica con il sistema attuale è una zona dove si è costretti a giocare qualificazioni ATP o challenger. Tradotto : per fare punti pesanti occorre giocare più partite rispetto ad essere top 50, non l’ideale per chi è soggetto ad infortuni come Matteo Berrettini.
Infatti, se non avesse battuto Bublik, c’era da aspettarsi, ora che ha 30 anni, ormai, ad un annuncio di ritiro, non credo che Matteo Berrettini scenda a giocare i tornei challenger con classifiche fuori dai primi 70 al mondo, a 30 anni, dopo quello che ha già messo insieme in carriera, ed oltretutto tartassato dagli infortuni.
Andata, Berrettini ha perso. Direi che il 70-80% di errori sono di rovescio, davvero pessimo oggi. Peccato che non sia riuscito a migliorarlo col passare degli anni. Oggi pero’ e’ stato peggio del solito. Vacherot ha fatto la sua partita, tatticamente ineccepibile.
@ Annie3 (#4578882)
E anche il “bistrattato” Landaluce, che invece mi è piaciuto molto nel turno precedente e mi ha piacevolmente colpita non avendolo mai visto prima, ha confermato di essere davvero bravo: a sorpresa è toccato a lui oggi il merito di salvare l’onor di patria battendo un Kachanov che non è l’ultimo arrivato e che, sorpreso a sua volta da questo ragazzo sbocciato in questo torneo, è entrato a far parte della tanto vituperata e “famigerata” banda dei “distruttori di racchette”
Niente da fare per Berrettini. Peccato !
Buona notte.
Bagel di Fils a Tsitsipaz nel primo set !
@ Rainwet (#4578605)
Beh, dire “cattiverie” su Korda credo sia la cosa meno attendibile e più assurda che si possa concepire: è il ragazzo più “riservato” del circuito, il più corretto in campo e, quanto al suo tennis, uno dei più completi e piacevoli a vedersi in circolazione…sinceramente, non so cosa possa disturbare di questo ragazzo, che amo da quando, sconosciuto se non per il cognome, l’ho visto battere Isner, alla sua prima affermazione di un certo rilievo: eppure ho letto commenti davvero insulsi, sgradevoli, che qualificano il commentatore e non toccano le qualità e la correttezza del commentato, anzi, ne aumentano l’indubbio valore…e di “braccini” illustri se ne ricordano tanti nel tennis, di passati e recenti, fanno parte dell’aspetto “umano” di questo sport che come tale va preso e mai denigrato: anche perché un momento di sfiducia può capitare ma quando si padroneggia e si supera come ha fatto oggi Seba rende la vittoria ancora più memorabile, soprattutto quando l’avversario è il n.1 del mondo, anche lui comunque non esente in particolari circostanze, come ho detto più volte nel sito, da dubbi e da “umane” sensazioni negative che riducono l’efficacia anche di un repertorio vario e solitamente vincente
Probabile, pero’ che peccato, giocherebbe a casa.
Compleanno, non anno di nascita, avevo 19 anni quando è nato Evgenì 😉
Berrettini punito dal suo rovescio come spesso succede. 68% di slice nel primo set la dice lunga.
Fateci caso, tutti quelli che Alcaraz ha sconfitto fra Doha ed IW stano prendendo delle grandi stese: Khachanov, Rublev, Ruud, Rinderknech, Dimitrov. È stato un mese in una bolla favorevole, ora i nodi giungono al pettine. Quando lo feci notare, prima del match perso contro Medvedev, qualcuno, non mi ricordo chi, fece dell’ironia….
@ Seneca (#4578670)
Se Jannik dovesse vincere (o comunque arrivare in finale) a Miami non andrà a Monte Carlo.
Senza poter vedere, ho paura che questo 6-7 nella prima partita sia troppo, che per recuperare nelle altre due ci vogliono super energie.
Ma bisogna sperarci.
Daje Matte’!
Da un ace mancato per un soffio di prima e il doppio fallo di seconda, poi l’ace lo subisci e poi va a finire che il tie break lo perdi … mannaggia !
Con tutta questa pubblicità ( ma non si pagavano le tv con gli abbonamenti ) subito dopo finito il set point non c’è più un commento tecnico riguardo quello che è successo.
Che poi è successo che Matteo Berrettini ha perso il set per un ace mancato trasformato in un doppio fallo, altrimenti anche il set point chiuso a rete da Vacherot non sarebbe stato un set point e saremmo ancora qui a vedere il primo set.
Pubblicità per cosa ? Per vedere Sinner 10 volte a set che mangia la pasta ! Dai …
Non bene Matteo al TB.
Siccome con Bublik sono andato a nanna dopo il primo ripeto l’operazione, chissà che al risveglio… 🙂
Bon nuit
Df per Matteo ace per Valentin.
@ Onurb (#4578639)
Si gira sul 3-3
Forza Matteo
Ops
Già, anche Khachanov saluta Miami … !
Anche Khachanov fuori, quante sorprese
AHAHAHAHAHAHAHAHAH
E bravo Martino.
Però le palle sono di serie. Recuperato il break, comincia a rispondere e nel penultimo colpo ha letteralmente strappato la racchetta di mano al monegasco con una martellata delle sue.
Bene! Matteo ha iniziato a giocare e soprattutto a rispondere e il monegasco dopo un quarto d’ora che tirava tutto e tutto stava dentro ha iniziato a essere più umano. Break recuperato!
Contro break.