Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Fils travolge Tsitsipas a Miami: “È la miglior partita della mia vita”. Il greco furioso per la visibilità

23/03/2026 08:15 346 commenti
Stefanos Tsitsipas GRE - Foto Getty Images
Stefanos Tsitsipas GRE - Foto Getty Images

Il punteggio, visto così, è di quelli che fanno subito pensare a qualcosa di anomalo. Arthur Fils ha demolito Stefanos Tsitsipas al Miami Open 2026 con un clamoroso 6-0 6-1 in appena 55 minuti, firmando una delle prestazioni più impressionanti della sua giovane carriera.
Davanti a un risultato così netto, la prima domanda è inevitabile: cosa è successo davvero? Di sicuro, una parte della spiegazione sta nel livello altissimo espresso dal francese. Ma dall’altra parte c’è stato anche un Tsitsipas nervoso, disunito e molto polemico, soprattutto per le condizioni di visibilità in campo.

Tsitsipas sbotta: “Dovresti vergognarti”
Nel corso del match, il greco ha protestato a lungo con il giudice di sedia, lamentandosi per un’illuminazione troppo debole, che a suo dire non gli permetteva di vedere bene la palla.
La sua frustrazione è esplosa in una frase molto dura rivolta all’arbitro:
“Dovresti vergognarti. Mi hai mai visto servire e sbagliare un colpo di diritto per cinque ore di fila? Questo non succede. Non vedo la palla, non so come faccia lui a vederla”.
Uno sfogo pesante, che però non ha cambiato in alcun modo l’andamento della partita. Anzi, mentre Tsitsipas perdeva lucidità e cercava spiegazioni, Fils continuava a giocare un tennis praticamente perfetto, togliendogli ritmo, tempo e fiducia in ogni zona del campo.

Fils dominante dall’inizio alla fine
Il francese ha preso in mano il match fin dai primi scambi, imponendo subito una superiorità netta. Tsitsipas non è mai riuscito davvero a entrare in partita, schiacciato dalla qualità, dalla spinta e dalla continuità del suo avversario.
Il 6-1 6-0 finale racconta una superiorità totale, una vera e propria lezione tennistica che lascia pochi appigli a qualsiasi altra lettura. Al di là delle proteste del greco, la sensazione è stata quella di una partita in cui Fils ha semplicemente giocato a un livello troppo alto per essere contenuto.

“La miglior partita della mia vita”
Nel dopo partita, lo stesso Fils non ha avuto dubbi nel definire questa come la sua prestazione migliore in assoluto.
“Questa è la miglior partita che abbia mai giocato, la miglior partita che abbia giocato in tutta la mia vita”.
Una dichiarazione forte, ma assolutamente coerente con quanto visto in campo. Il 21enne francese ha poi spiegato di aver già disputato ottime partite in passato, ma di non aver mai toccato un livello del genere.
“Avevo già giocato grandi partite in passato, ma il livello che ho mostrato oggi è qualcosa di assurdo. Non so nemmeno bene cosa dire”.
Poi la chiusura, tra soddisfazione e ambizione: “Sono molto felice della prestazione che ho offerto, spero di riuscire a mantenere questo livello per il resto della settimana”.

Tsitsipas sempre più fragile
Se da una parte il match conferma la crescita di Fils e il suo enorme potenziale, dall’altra lascia segnali preoccupanti per Tsitsipas. Il greco è apparso più vulnerabile che mai, incapace di trovare contromisure tecniche e anche di gestire emotivamente una partita che gli è subito scivolata via.
Le polemiche sulla luce possono aver influito sul suo disagio, ma da sole non bastano a spiegare una sconfitta di queste proporzioni. Il vero dato resta il campo: Tsitsipas non ha trovato né continuità né soluzioni, mentre Fils ha prodotto uno dei match più dominanti dell’intero torneo.

Un segnale fortissimo per il torneo
Per Arthur Fils, questa vittoria è molto più di un semplice passaggio del turno. È una dichiarazione di forza, una prova di maturità e forse anche un messaggio al resto del tabellone. Quando un giocatore di 21 anni arriva a dire di aver giocato la miglior partita della sua vita, dopo aver lasciato appena un game a un nome come Tsitsipas, significa che qualcosa di importante sta prendendo forma.
A Miami, intanto, il segnale è arrivato chiarissimo: Arthur Fils è in uno stato di grazia. E dopo una prestazione così, ignorarlo diventa impossibile.










★★★★★
★★★★
★★★★★
Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida

Meteo

17°
Soleggiato
Turno

🎾
Round of 32
Superficie

Hard
Cemento

●  Sole · 0% pioggia
●  3° Turno
●  Hardcourt

Stadium – ore 17:00
Leylah Fernandez CAN vs Jessica Pegula USA

WTA Miami
Leylah Fernandez [26]
0
2
2
0
Jessica Pegula [5]
0
6
6
0
Vincitore: Pegula
Mostra dettagli

Reilly Opelka USA vs Taylor Fritz USA (Non prima 19:00)

ATP Miami
Reilly Opelka
3
4
Taylor Fritz [6]
6
6
Vincitore: Fritz
Mostra dettagli

Carlos Alcaraz ESP vs Sebastian Korda USA

ATP Miami
Carlos Alcaraz [1]
3
7
4
Sebastian Korda [32]
6
5
6
Vincitore: Korda
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(1) Aryna Sabalenka BLR vs Caty McNally USA Non prima 00:00

WTA Miami
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Caty McNally
0
4
2
0
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli

Arthur Fils FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 01:30)

ATP Miami
Arthur Fils [28]
6
6
Stefanos Tsitsipas
0
1
Vincitore: Fils
Mostra dettagli



Grandstand – ore 17:00
Ethan Quinn USA vs Jiri Lehecka CZE

ATP Miami
Ethan Quinn
3
6
Jiri Lehecka [21]
6
7
Vincitore: Lehecka
Mostra dettagli

(9) Elina Svitolina UKR vs Hailey Baptiste USA Non prima 18:30

WTA Miami
Elina Svitolina [9]
0
3
5
0
Hailey Baptiste
0
6
7
0
Vincitore: Baptiste
Mostra dettagli

(3) Elena Rybakina KAZ vs (27) Marta Kostyuk UKR

WTA Miami
Elena Rybakina [3]
0
6
6
0
Marta Kostyuk [27]
0
3
4
0
Vincitore: Rybakina
Mostra dettagli

(23) Qinwen Zheng CHN vs (15) Madison Keys USA

WTA Miami
Qinwen Zheng [23]
4
6
6
Madison Keys [15]
6
2
4
Vincitore: Zheng
Mostra dettagli

Matteo Berrettini ITA vs Valentin Vacherot MON (Non prima 00:00)

ATP Miami
Matteo Berrettini
6
4
Valentin Vacherot [24]
7
6
Vincitore: Vacherot
Mostra dettagli



Butch Buchholz – ore 16:00
(25) Jelena Ostapenko LAT vs (7) Jasmine Paolini ITA Inizio 16:00

WTA Miami
Jelena Ostapenko [25]
5
6
7
Jasmine Paolini [7]
7
2
5
Vincitore: Ostapenko
Mostra dettagli

Rafael Jodar ESP vs Tomas Martin Etcheverry ARG

ATP Miami
Rafael Jodar
5
4
Tomas Martin Etcheverry [29]
7
6
Vincitore: Etcheverry
Mostra dettagli

Tommy Paul USA vs Raphael Collignon BEL

ATP Miami
Tommy Paul [22]
6
3
7
Raphael Collignon
2
6
6
Vincitore: Paul
Mostra dettagli

Martin Landaluce ESP vs Karen Khachanov RUS (Non prima 21:00)

ATP Miami
Martin Landaluce
6
7
Karen Khachanov [14]
3
6
Vincitore: Landaluce
Mostra dettagli

Leylah Fernandez CAN / Venus Williams USA vs (6) Asia Muhammad USA / (6) Erin Routliffe NZL

WTA Miami
Leylah Fernandez / Venus Williams
6
3
11
Asia Muhammad / Erin Routliffe [6]
3
6
13
Vincitore: Muhammad / Routliffe
Mostra dettagli



Court 1 – ore 16:00
(11) Ekaterina Alexandrova RUS vs (34) Jaqueline Cristian ROU Inizio 16:00

WTA Miami
Ekaterina Alexandrova [11]
3
6
6
Jaqueline Cristian [34]
6
4
7
Vincitore: Cristian
Mostra dettagli

(18) Iva Jovic USA vs Talia Gibson AUS

WTA Miami
Iva Jovic [18]
0
2
2
0
Talia Gibson
0
6
6
0
Vincitore: Gibson
Mostra dettagli

Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Luciano Darderi ITA / Fernando Romboli BRA

ATP Miami
Santiago Gonzalez / David Pel
6
6
10
Luciano Darderi / Fernando Romboli
7
2
8
Vincitore: Gonzalez / Pel
Mostra dettagli

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Evan King USA / John Peers AUS (Non prima 20:00)

ATP Miami
Marcelo Melo / Alexander Zverev
6
6
4
Evan King / John Peers
4
7
10
Vincitore: King / Peers
Mostra dettagli

Alex de Minaur AUS / Rinky Hijikata AUS vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

ATP Miami
Alex de Minaur / Rinky Hijikata
2
3
Christian Harrison / Neal Skupski [3]
6
6
Vincitore: Harrison / Skupski
Mostra dettagli



Court 7 – ore 16:00
Marie Bouzkova CZE / Tereza Valentova CZE vs Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA Inizio 16:00

WTA Miami
Marie Bouzkova / Tereza Valentova
5
7
10
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
7
6
5
Vincitore: Bouzkova / Valentova
Mostra dettagli

Mirra Andreeva RUS / Victoria Mboko CAN vs (8) Ellen Perez AUS / (8) Demi Schuurs NED

WTA Miami
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
0
7
6
0
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
0
6
3
0
Vincitore: Andreeva / Mboko
Mostra dettagli

Alycia Parks USA / Sloane Stephens USA vs Ekaterina Alexandrova RUS / Fanny Stollar HUN

WTA Miami
Alycia Parks / Sloane Stephens
0
2
2
0
Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar
0
6
6
0
Vincitore: Alexandrova / Stollar
Mostra dettagli

Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA vs Ann Li USA / Magda Linette POL

WTA Miami
Storm Hunter / Jessica Pegula
0
6
6
0
Ann Li / Magda Linette
0
2
2
0
Vincitore: Hunter / Pegula
Mostra dettagli

Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE vs (2) Katerina Siniakova CZE / (2) Taylor Townsend USA

WTA Miami
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0
3
0
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
6
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Mostra dettagli



Court 5 – ore 16:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

ATP Miami
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
5
10
Francisco Cabral / Lucas Miedler
4
7
5
Vincitore: Granollers / Zeballos
Mostra dettagli

Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Miami
Luke Johnson / Jan Zielinski
4
6
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
7
Vincitore: Arribage / Olivetti
Mostra dettagli

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Andre Goransson SWE / Alex Michelsen USA

ATP Miami
Harri Heliovaara / Henry Patten [4]
6
6
Andre Goransson / Alex Michelsen
3
2
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli

Martin Damm USA / Marcelo Demoliner BRA vs Tomas Martin Etcheverry ARG / Alejandro Tabilo CHI (Non prima 21:00)

ATP Miami
Martin Damm / Marcelo Demoliner
6
3
6
Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo
3
6
10
Vincitore: Etcheverry / Tabilo
Mostra dettagli

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Romain Arneodo MON / Rajeev Ram USA

ATP Miami
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
5
7
13
Romain Arneodo / Rajeev Ram
7
6
11
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Mostra dettagli



Court 3 – ore 16:00
(7) Cristina Bucsa ESP / (7) Nicole Melichar-Martinez USA vs Sofia Kenin USA / Liudmila Samsonova RUS Inizio 16:00

WTA Miami
Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic
0
1
3
0
Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
0
6
6
0
Vincitore: Kenin / Samsonova
Mostra dettagli

Linda Noskova CZE / Diana Shnaider RUS vs (3) Gabriela Dabrowski CAN / (3) Luisa Stefani BRA

WTA Miami
Linda Noskova / Diana Shnaider
0
3
1
0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3]
0
6
6
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
Mostra dettagli

(4) Elise Mertens BEL / (4) Shuai Zhang CHN vs Hao-Ching Chan TPE / Janice Tjen INA

WTA Miami
Elise Mertens / Shuai Zhang [4]
0
6
6
0
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
0
3
4
0
Vincitore: Mertens / Zhang
Mostra dettagli

Sorana Cirstea ROU / Jaqueline Cristian ROU vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

WTA Miami
Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian
0
1
5
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
6
7
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Mostra dettagli

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« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Silvio (Guest) 23-03-2026 11:25

Scritto da zedarioz
Che svolta è stata Shanghai per Vacherot. Gioca con una sicurezza mai vista. Comunque per Berrettini si iniziano a vedere segni importanti di crescita. Intanto Fils sta demolendo Tsitsipas.

Evidentemente valeva più della classifica che aveva. A quel livello i punti portano punti. E’ vero che scadono dopo un anno, ma nel frattempo ha giocato da tds, quasi subito “pesante”, nei main draw dei tornei che danno più punti ATP. Prima doveva fare le qualificazioni e magari beccare un top 10 al primo turno, è normale che la sua programmazione volasse più in basso.

 346
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Silvy__89 (Guest) 23-03-2026 10:57

Scritto da JOA20

Scritto da PeteBondurant

Scritto da JOA20

Scritto da piper
@ Seneca (#4578670)
Se Jannik dovesse vincere (o comunque arrivare in finale) a Miami non andrà a Monte Carlo.

Improbabile, non è iscritto a nessun ATP500 prima di Madrid. Non ce lo vedo a staccare per 25 giorni, magari gioca a Monte-Carlo senza pretese ma lo fa.

Salta Madrid Imho

Più probabile che salti Madrid invece di Monte-Carlo, sì.

Anche per me, faccio fatica a pensare che non participi al torneo dove abita.

 345
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Neytiri (Guest) 23-03-2026 10:29

Scritto da Di Sdetta !
Adesso basta ! Questo è troppo ! Metto su per vedere Matteo Berrettini e sul 203 e 204 di sky cosa c’è ? Un doppio che stanno pure perdendo Bolelli e Vavassori contro Arneodo ( chiiiiiii ? ) e Rayel Ram.
E io pago !
Via … propongo una dis detta di massa ! Vogliono farci fallire noi, svuotandoci i nostri portafogli ? E noi invece faremo fallire loro !

Da inizio anno sono passata da NOW a Tennistv.com, così posso vedere tutte le partite ATP senza pubblicità, senza sentir starnazzare la Però, quando voglio.

 344
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Vae victis (Guest) 23-03-2026 10:23

Povero greco, che brutta fine…a malapena riesce a vincere con i comprimari, appena trova uno scoglio più grande ci si sfracella completamente e comincia a fare il sofista da 4 soldi, inventandosi scuse inverosimili per coprire goffamente la sia inettitudine. Che pena…al si salvi chi può …

 343
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+1: Gilgamesh
JOA20 (Guest) 23-03-2026 10:14

Scritto da PeteBondurant

Scritto da JOA20

Scritto da piper
@ Seneca (#4578670)
Se Jannik dovesse vincere (o comunque arrivare in finale) a Miami non andrà a Monte Carlo.

Improbabile, non è iscritto a nessun ATP500 prima di Madrid. Non ce lo vedo a staccare per 25 giorni, magari gioca a Monte-Carlo senza pretese ma lo fa.

Salta Madrid Imho

Più probabile che salti Madrid invece di Monte-Carlo, sì.

 342
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+1: Gilgamesh
JannikUberAlles 23-03-2026 09:59

Tsitsipas non è stato avvertito dal suo angolo che…

…stava giocando con gli occhiali da sole!

Ahahahah 😀

 341
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+1: Gilgamesh
PeteBondurant 23-03-2026 09:56

Scritto da JOA20

Scritto da piper
@ Seneca (#4578670)
Se Jannik dovesse vincere (o comunque arrivare in finale) a Miami non andrà a Monte Carlo.

Improbabile, non è iscritto a nessun ATP500 prima di Madrid. Non ce lo vedo a staccare per 25 giorni, magari gioca a Monte-Carlo senza pretese ma lo fa.

Salta Madrid Imho

 340
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+1: Gilgamesh
JOA20 (Guest) 23-03-2026 09:04

Scritto da piper
@ Seneca (#4578670)
Se Jannik dovesse vincere (o comunque arrivare in finale) a Miami non andrà a Monte Carlo.

Improbabile, non è iscritto a nessun ATP500 prima di Madrid. Non ce lo vedo a staccare per 25 giorni, magari gioca a Monte-Carlo senza pretese ma lo fa.

 339
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+1: Marco M.
Aquila. 23-03-2026 08:49

Per esperienza personale, trovo ridicolo che non abbia capito che non era una questione si luce ma un calo vistoso dei riflessi, è la situazione peggiore che può capitare a un tennista, succede di rado ma se succede non riesci più a giocare, nel caso Tsitsipas ieri poteva perdere benissimo anche contro un giocatore di bassa classifica.

 338
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Vittorio carlito (Guest) 23-03-2026 08:27

Scritto da Detuqueridapresencia
Sintesi di prima settimana Miami
Dietro Landaluce il vuoto

La luce si spegnera’ gia’al prossimo turno

 337
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+1: Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 23-03-2026 07:28

Scritto da piper
@ Seneca (#4578670)
Se Jannik dovesse vincere (o comunque arrivare in finale) a Miami non andrà a Monte Carlo.

Magari potrebbe anche non giocare (ne dubito visto che con questo Alcaraz potrebbe già lí riprendersi il numero 1), ma a Montecarlo ci va sicuramente visto che vi vive

 336
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Detuqueridapresencia 23-03-2026 07:05

Sintesi di prima settimana Miami

Dietro Landaluce il vuoto

 335
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+1: Inox, Marco M.
Tonino (Guest) 23-03-2026 05:53

Salvate il soldato Tsitsipas, aiutooo…

 334
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+1: Taxi Driver, Gilgamesh
Nicox (Guest) 23-03-2026 04:56

Scritto da Annie3
@ Rainwet (#4578605)
Beh, dire “cattiverie” su Korda credo sia la cosa meno attendibile e più assurda che si possa concepire: è il ragazzo più “riservato” del circuito, il più corretto in campo e, quanto al suo tennis, uno dei più completi e piacevoli a vedersi in circolazione…sinceramente, non so cosa possa disturbare di questo ragazzo, che amo da quando, sconosciuto se non per il cognome, l’ho visto battere Isner, alla sua prima affermazione di un certo rilievo: eppure ho letto commenti davvero insulsi, sgradevoli, che qualificano il commentatore e non toccano le qualità e la correttezza del commentato, anzi, ne aumentano l’indubbio valore…e di “braccini” illustri se ne ricordano tanti nel tennis, di passati e recenti, fanno parte dell’aspetto “umano” di questo sport che come tale va preso e mai denigrato: anche perché un momento di sfiducia può capitare ma quando si padroneggia e si supera come ha fatto oggi Seba rende la vittoria ancora più memorabile, soprattutto quando l’avversario è il n.1 del mondo, anche lui comunque non esente in particolari circostanze, come ho detto più volte nel sito, da dubbi e da “umane” sensazioni negative che riducono l’efficacia anche di un repertorio vario e solitamente vincente

Non c’è nulla che disturbi in questo ragazzo, tranne il fatto che, con quel tennis, al nr.36 del ranking non ci fa niente. Anche oggi ha dimostrato che le partite le deve vincere due volte, ed è un bell’handicap. Spiace vedere un giocatore così talentuoso ottenere molto meno di quanto potrebbe.

 333
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Ging89 (Guest) 23-03-2026 03:17

Landaluce ha giocato la sua migliore partita della carriera però ormai io vedo Kachanov malissimo: i suoi colpi non fanno più male

 332
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Tennisforever 23-03-2026 03:02

La parte alta del Tabellone sembra uno 500 :
KORDA 32 (al posto di ALCARAZ)LANDALUCE Q
FRITZ 6 LEHECKA 21
PAUL 22 ETCHEVERRY 29
VACHEROT 24 FILS 31

 331
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+1: il capitano, Betafasan, JannikUberAlles
Brufen (Guest) 23-03-2026 02:54

Come gioca Fils!

Ma soprattutto…

…CHE LEGNATA TSITSIPAS!

 330
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+1: Gilgamesh
Di Sdetta ! (Guest) 23-03-2026 02:51

Scritto da zedarioz
Che svolta è stata Shanghai per Vacherot. Gioca con una sicurezza mai vista. Comunque per Berrettini si iniziano a vedere segni importanti di crescita. Intanto Fils sta demolendo Tsitsipas.

Devi avere anche la tecnica, non basta la svolta.
evidentemente non era stato un bluff, perchè da allora sta ancora avanzando in classifica, entrando tra i primi 25 al mondo.
Se togliamo quei 1020 punti di Shanghai, oggi avrebbe 761 punti, 11 più di Mattia Bellucci, fuori dai primi 70 al mondo, ma non 220 come era prima di Shanghai, insomma. Quando scadranno i punti di Shanghai avrà una classifica più consona alle sue qualità, ora è gonfiata comunque da Shanghai, ma secondo me dentro i primi 40-50 al mondo rimarrà lo stesso, entrando prima però nei top 20, come dovrebbe riuscire a fare. Un po’ alla Popyrin diciamo.

 329
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Di Sdetta ! (Guest) 23-03-2026 02:47

Scritto da piper
@ Seneca (#4578670)
Se Jannik dovesse vincere (o comunque arrivare in finale) a Miami non andrà a Monte Carlo.

A Monte-Carlo non andrà in ogni caso, perchè è già li. A parte questo, dipende da come si sente se parteciperà o no. Se dovesse vincere anche Miami, ridurrebbe il divario a 1190 punti, solo che sarebbe difficile che vinca a Monte-Carlo ma se dovesse farcela andrebbe a 13400 punti con Alcaraz che non potrebbe restare a 13590, quindi ci sarebbe il sorpasso in ogni caso vincendo ” in casa ” a Monte-Carlo.
Se proprio non ce la facesse a Monte-Carlo ci sarebbe Madrid come torneo di riserva ma li si va a casa di Alcaraz dove sarebbe sicuramente il favorito del torneo.
Questo in condizioni fisiche accettabili, se uno dei due o tutti e due saltano in aria fisicamente ogni discorso cambia.
Comunque Alcafaz stava andando ad un ruolino di marcia impressionante da Monte-Carlo 2025 in poi, era quasi impossibile che sarebbe riuscito a rimanere in forma ancora anche a Indian Wells e miami, era già un’impresona quello che stava facendo come rendimento. Infatti è saltato in aria nel sunshine double, probabilmente costretto per questioni di preparazione alla stagione primaverile sul rosso europeo.
E’ così : questo tennis moderno potente ultrafisico non è sostenibile da nessun essere umano.

 328
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zedarioz 23-03-2026 02:47

Che svolta è stata Shanghai per Vacherot. Gioca con una sicurezza mai vista. Comunque per Berrettini si iniziano a vedere segni importanti di crescita. Intanto Fils sta demolendo Tsitsipas.

 327
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+1: Taxi Driver, Marco M.
-1: Gilgamesh
Di Sdetta ! (Guest) 23-03-2026 02:34

Brutta discesa nel ranking. In questo periodo l’anno scorso avevamo ritrovato un Berrettini invece che risaliva in classifica e rientrava nei top 20, poi è saltato tutto in aria con il nuovo infortunio a Roma, al quale si aggiunge quello di quest’anno. Provvisoriamente n.87 al mondo, almeno rimane in tabellone al Roland Garros, wild card a Monte-Carlo e Roma, dovrà forse fare le quali a Miami. Senza wild card, è costretto alle quali in numerosi ATP 500, quella zona di classifica con il sistema attuale è una zona dove si è costretti a giocare qualificazioni ATP o challenger. Tradotto : per fare punti pesanti occorre giocare più partite rispetto ad essere top 50, non l’ideale per chi è soggetto ad infortuni come Matteo Berrettini.
Infatti, se non avesse battuto Bublik, c’era da aspettarsi, ora che ha 30 anni, ormai, ad un annuncio di ritiro, non credo che Matteo Berrettini scenda a giocare i tornei challenger con classifiche fuori dai primi 70 al mondo, a 30 anni, dopo quello che ha già messo insieme in carriera, ed oltretutto tartassato dagli infortuni.

 326
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Pikario Furioso 23-03-2026 02:32

Andata, Berrettini ha perso. Direi che il 70-80% di errori sono di rovescio, davvero pessimo oggi. Peccato che non sia riuscito a migliorarlo col passare degli anni. Oggi pero’ e’ stato peggio del solito. Vacherot ha fatto la sua partita, tatticamente ineccepibile.

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+1: Gilgamesh
Annie3 23-03-2026 02:31

@ Annie3 (#4578882)

E anche il “bistrattato” Landaluce, che invece mi è piaciuto molto nel turno precedente e mi ha piacevolmente colpita non avendolo mai visto prima, ha confermato di essere davvero bravo: a sorpresa è toccato a lui oggi il merito di salvare l’onor di patria battendo un Kachanov che non è l’ultimo arrivato e che, sorpreso a sua volta da questo ragazzo sbocciato in questo torneo, è entrato a far parte della tanto vituperata e “famigerata” banda dei “distruttori di racchette”

 324
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antoniov 23-03-2026 02:30

Niente da fare per Berrettini. Peccato !

Buona notte.

 323
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+1: il capitano, Gilgamesh
antoniov 23-03-2026 02:26

Bagel di Fils a Tsitsipaz nel primo set !

 322
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+1: il capitano, Gilgamesh
Annie3 23-03-2026 02:17

@ Rainwet (#4578605)

Beh, dire “cattiverie” su Korda credo sia la cosa meno attendibile e più assurda che si possa concepire: è il ragazzo più “riservato” del circuito, il più corretto in campo e, quanto al suo tennis, uno dei più completi e piacevoli a vedersi in circolazione…sinceramente, non so cosa possa disturbare di questo ragazzo, che amo da quando, sconosciuto se non per il cognome, l’ho visto battere Isner, alla sua prima affermazione di un certo rilievo: eppure ho letto commenti davvero insulsi, sgradevoli, che qualificano il commentatore e non toccano le qualità e la correttezza del commentato, anzi, ne aumentano l’indubbio valore…e di “braccini” illustri se ne ricordano tanti nel tennis, di passati e recenti, fanno parte dell’aspetto “umano” di questo sport che come tale va preso e mai denigrato: anche perché un momento di sfiducia può capitare ma quando si padroneggia e si supera come ha fatto oggi Seba rende la vittoria ancora più memorabile, soprattutto quando l’avversario è il n.1 del mondo, anche lui comunque non esente in particolari circostanze, come ho detto più volte nel sito, da dubbi e da “umane” sensazioni negative che riducono l’efficacia anche di un repertorio vario e solitamente vincente

 321
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+1: Pikario Furioso, Bagel, zawix, Massi, marcusmin
Pikario Furioso 23-03-2026 02:03

Scritto da piper
@ Seneca (#4578670)
Se Jannik dovesse vincere (o comunque arrivare in finale) a Miami non andrà a Monte Carlo.

Probabile, pero’ che peccato, giocherebbe a casa.

 320
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etberit 23-03-2026 02:03

Scritto da Doppiopunto
@ etberit (#4578828)
Khachanov,naturalmente. Come età siamo li allora.

Compleanno, non anno di nascita, avevo 19 anni quando è nato Evgenì 😉

 319
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Pikario Furioso 23-03-2026 02:02

Berrettini punito dal suo rovescio come spesso succede. 68% di slice nel primo set la dice lunga.

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+1: Gilgamesh
Walden (Guest) 23-03-2026 01:59

Scritto da antoniov
Già, anche Khachanov saluta Miami … !

Fateci caso, tutti quelli che Alcaraz ha sconfitto fra Doha ed IW stano prendendo delle grandi stese: Khachanov, Rublev, Ruud, Rinderknech, Dimitrov. È stato un mese in una bolla favorevole, ora i nodi giungono al pettine. Quando lo feci notare, prima del match perso contro Medvedev, qualcuno, non mi ricordo chi, fece dell’ironia….

 317
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piper 23-03-2026 01:57

@ Seneca (#4578670)

Se Jannik dovesse vincere (o comunque arrivare in finale) a Miami non andrà a Monte Carlo.

 316
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tinapica 23-03-2026 01:54

Senza poter vedere, ho paura che questo 6-7 nella prima partita sia troppo, che per recuperare nelle altre due ci vogliono super energie.
Ma bisogna sperarci.
Daje Matte’!

 315
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antoniov 23-03-2026 01:53

Da un ace mancato per un soffio di prima e il doppio fallo di seconda, poi l’ace lo subisci e poi va a finire che il tie break lo perdi … mannaggia !

 314
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+1: il capitano
Di Sdetta ! (Guest) 23-03-2026 01:53

Con tutta questa pubblicità ( ma non si pagavano le tv con gli abbonamenti ) subito dopo finito il set point non c’è più un commento tecnico riguardo quello che è successo.
Che poi è successo che Matteo Berrettini ha perso il set per un ace mancato trasformato in un doppio fallo, altrimenti anche il set point chiuso a rete da Vacherot non sarebbe stato un set point e saremmo ancora qui a vedere il primo set.
Pubblicità per cosa ? Per vedere Sinner 10 volte a set che mangia la pasta ! Dai …

 313
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Marco M. 23-03-2026 01:52

Non bene Matteo al TB.
Siccome con Bublik sono andato a nanna dopo il primo ripeto l’operazione, chissà che al risveglio… 🙂
Bon nuit

 312
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+1: antoniov, piper
piper 23-03-2026 01:52

Df per Matteo ace per Valentin.

 311
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+1: Marco M.
Sono io (Guest) 23-03-2026 01:51

@ Onurb (#4578639)

 310
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Silvio (Guest) 23-03-2026 01:46

Si gira sul 3-3
Forza Matteo

 309
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MAURO (Guest) 23-03-2026 01:38

Scritto da Tifoso degli italiani
Molto bene.
Dopo Jodar e Alcaraz, ora speriamo che valga il classico “non c’è due senza tre”.

Ops

 308
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antoniov 23-03-2026 01:37

Già, anche Khachanov saluta Miami … !

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Silvy__89 (Guest) 23-03-2026 01:28

Anche Khachanov fuori, quante sorprese

 306
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+1: Marco M., antoniov
MAURO (Guest) 23-03-2026 01:25

Scritto da pablito
Dai,
Dei tre sbandierati rampolli iberici manca solo il faretto..
Forza Khacha !

AHAHAHAHAHAHAHAHAH

 305
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piper 23-03-2026 01:25

E bravo Martino.

 304
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Silvio (Guest) 23-03-2026 01:25

Scritto da Stefan Navratil
Per ora un Berrettini nullo in risposta e poco penetrante al servizio e in fatti e sotto di un break e investito da gioco dell’avversario.

Però le palle sono di serie. Recuperato il break, comincia a rispondere e nel penultimo colpo ha letteralmente strappato la racchetta di mano al monegasco con una martellata delle sue.

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+1: Marco M.
Stefan Navratil (Guest) 23-03-2026 01:24

Bene! Matteo ha iniziato a giocare e soprattutto a rispondere e il monegasco dopo un quarto d’ora che tirava tutto e tutto stava dentro ha iniziato a essere più umano. Break recuperato!

 302
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piper 23-03-2026 01:23

Contro break.

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+1: antoniov, Marco M.
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