Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Fils travolge Tsitsipas a Miami: “È la miglior partita della mia vita”. Il greco furioso per la visibilità

Il punteggio, visto così, è di quelli che fanno subito pensare a qualcosa di anomalo. Arthur Fils ha demolito Stefanos Tsitsipas al Miami Open 2026 con un clamoroso 6-0 6-1 in appena 55 minuti, firmando una delle prestazioni più impressionanti della sua giovane carriera.

Davanti a un risultato così netto, la prima domanda è inevitabile: cosa è successo davvero? Di sicuro, una parte della spiegazione sta nel livello altissimo espresso dal francese. Ma dall’altra parte c’è stato anche un Tsitsipas nervoso, disunito e molto polemico, soprattutto per le condizioni di visibilità in campo.

Tsitsipas sbotta: “Dovresti vergognarti”

Nel corso del match, il greco ha protestato a lungo con il giudice di sedia, lamentandosi per un’illuminazione troppo debole, che a suo dire non gli permetteva di vedere bene la palla.

La sua frustrazione è esplosa in una frase molto dura rivolta all’arbitro:

“Dovresti vergognarti. Mi hai mai visto servire e sbagliare un colpo di diritto per cinque ore di fila? Questo non succede. Non vedo la palla, non so come faccia lui a vederla”.

Uno sfogo pesante, che però non ha cambiato in alcun modo l’andamento della partita. Anzi, mentre Tsitsipas perdeva lucidità e cercava spiegazioni, Fils continuava a giocare un tennis praticamente perfetto, togliendogli ritmo, tempo e fiducia in ogni zona del campo.

Fils dominante dall’inizio alla fine

Il francese ha preso in mano il match fin dai primi scambi, imponendo subito una superiorità netta. Tsitsipas non è mai riuscito davvero a entrare in partita, schiacciato dalla qualità, dalla spinta e dalla continuità del suo avversario.

Il 6-1 6-0 finale racconta una superiorità totale, una vera e propria lezione tennistica che lascia pochi appigli a qualsiasi altra lettura. Al di là delle proteste del greco, la sensazione è stata quella di una partita in cui Fils ha semplicemente giocato a un livello troppo alto per essere contenuto.

“La miglior partita della mia vita”

Nel dopo partita, lo stesso Fils non ha avuto dubbi nel definire questa come la sua prestazione migliore in assoluto.

“Questa è la miglior partita che abbia mai giocato, la miglior partita che abbia giocato in tutta la mia vita”.

Una dichiarazione forte, ma assolutamente coerente con quanto visto in campo. Il 21enne francese ha poi spiegato di aver già disputato ottime partite in passato, ma di non aver mai toccato un livello del genere.

“Avevo già giocato grandi partite in passato, ma il livello che ho mostrato oggi è qualcosa di assurdo. Non so nemmeno bene cosa dire”.

Poi la chiusura, tra soddisfazione e ambizione: “Sono molto felice della prestazione che ho offerto, spero di riuscire a mantenere questo livello per il resto della settimana”.

Tsitsipas sempre più fragile

Se da una parte il match conferma la crescita di Fils e il suo enorme potenziale, dall’altra lascia segnali preoccupanti per Tsitsipas. Il greco è apparso più vulnerabile che mai, incapace di trovare contromisure tecniche e anche di gestire emotivamente una partita che gli è subito scivolata via.

Le polemiche sulla luce possono aver influito sul suo disagio, ma da sole non bastano a spiegare una sconfitta di queste proporzioni. Il vero dato resta il campo: Tsitsipas non ha trovato né continuità né soluzioni, mentre Fils ha prodotto uno dei match più dominanti dell’intero torneo.

Un segnale fortissimo per il torneo

Per Arthur Fils, questa vittoria è molto più di un semplice passaggio del turno. È una dichiarazione di forza, una prova di maturità e forse anche un messaggio al resto del tabellone. Quando un giocatore di 21 anni arriva a dire di aver giocato la miglior partita della sua vita, dopo aver lasciato appena un game a un nome come Tsitsipas, significa che qualcosa di importante sta prendendo forma.

A Miami, intanto, il segnale è arrivato chiarissimo: Arthur Fils è in uno stato di grazia. E dopo una prestazione così, ignorarlo diventa impossibile.



















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Combined Miami Open Miami Gardens, Florida Meteo ☀ 17° Soleggiato Turno 🎾 3° Round of 32 Superficie Hard Cemento ● Sole · 0% pioggia

● 3° Turno

● Hardcourt

Stadium – ore 17:00

Leylah Fernandez vs Jessica Pegula



WTA Miami Leylah Fernandez [26] Leylah Fernandez [26] 0 2 2 0 Jessica Pegula [5] • Jessica Pegula [5] 0 6 6 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jessica Pegula 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 2-3 → 2-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Reilly Opelka vs Taylor Fritz (Non prima 19:00)



ATP Miami Reilly Opelka Reilly Opelka 3 4 Taylor Fritz [6] Taylor Fritz [6] 6 6 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 4-5 → 4-6 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-15 3-4 → 3-5 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Opelka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Opelka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 R. Opelka 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Opelka 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 R. Opelka 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Carlos Alcaraz vs Sebastian Korda



ATP Miami Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 3 7 4 Sebastian Korda [32] Sebastian Korda [32] 6 5 6 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 C. Alcaraz 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 3-5 → 4-5 S. Korda 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Korda 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Korda 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Korda 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Korda 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Korda 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Korda 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

(1) Aryna Sabalenka vs Caty McNally Non prima 00:00



WTA Miami Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Caty McNally Caty McNally 0 4 2 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Caty McNally 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Arthur Fils vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 01:30)



ATP Miami Arthur Fils [28] Arthur Fils [28] 6 6 Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 0 1 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Tsitsipas 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 5-1 → 6-1 A. Fils 15-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 A. Fils 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-40 0-0 → 1-0

Grandstand – ore 17:00

Ethan Quinn vs Jiri Lehecka



ATP Miami Ethan Quinn Ethan Quinn 3 6 Jiri Lehecka [21] Jiri Lehecka [21] 6 7 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* ace 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 E. Quinn 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 5-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 E. Quinn 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 E. Quinn 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 E. Quinn 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Quinn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Quinn 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

(9) Elina Svitolina vs Hailey Baptiste Non prima 18:30



WTA Miami Elina Svitolina [9] Elina Svitolina [9] 0 3 5 0 Hailey Baptiste • Hailey Baptiste 0 6 7 0 Vincitore: Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hailey Baptiste 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Hailey Baptiste 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(3) Elena Rybakina vs (27) Marta Kostyuk



WTA Miami Elena Rybakina [3] • Elena Rybakina [3] 0 6 6 0 Marta Kostyuk [27] Marta Kostyuk [27] 0 3 4 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elena Rybakina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Elena Rybakina 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(23) Qinwen Zheng vs (15) Madison Keys



WTA Miami Qinwen Zheng [23] Qinwen Zheng [23] 4 6 6 Madison Keys [15] Madison Keys [15] 6 2 4 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 3-1 → 3-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Qinwen Zheng 40-0 3-4 → 4-4 Madison Keys 1-2 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Matteo Berrettini vs Valentin Vacherot (Non prima 00:00)



ATP Miami Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 4 Valentin Vacherot [24] Valentin Vacherot [24] 7 6 Vincitore: Vacherot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-5 → 4-5 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Vacherot 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* df 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Berrettini 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Butch Buchholz – ore 16:00

(25) Jelena Ostapenko vs (7) Jasmine Paolini Inizio 16:00



WTA Miami Jelena Ostapenko [25] Jelena Ostapenko [25] 5 6 7 Jasmine Paolini [7] Jasmine Paolini [7] 7 2 5 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Rafael Jodar vs Tomas Martin Etcheverry



ATP Miami Rafael Jodar Rafael Jodar 5 4 Tomas Martin Etcheverry [29] Tomas Martin Etcheverry [29] 7 6 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Jodar 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 T. Martin Etcheverry 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Jodar 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Tommy Paul vs Raphael Collignon



ATP Miami Tommy Paul [22] Tommy Paul [22] 6 3 7 Raphael Collignon Raphael Collignon 2 6 6 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 R. Collignon 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 5-5 → 6-5 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 1-0 → 1-1 T. Paul 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Collignon 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace 15-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 R. Collignon 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Martin Landaluce vs Karen Khachanov (Non prima 21:00)



ATP Miami Martin Landaluce Martin Landaluce 6 7 Karen Khachanov [14] Karen Khachanov [14] 3 6 Vincitore: Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 2-4 → 3-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 M. Landaluce 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Khachanov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Landaluce 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

Leylah Fernandez / Venus Williams vs (6) Asia Muhammad / (6) Erin Routliffe



WTA Miami Leylah Fernandez / Venus Williams Leylah Fernandez / Venus Williams 6 3 11 Asia Muhammad / Erin Routliffe [6] Asia Muhammad / Erin Routliffe [6] 3 6 13 Vincitore: Muhammad / Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-13 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 4-8 4-9 5-9 6-9 7-9 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 12-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Leylah Fernandez / Venus Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Leylah Fernandez / Venus Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Leylah Fernandez / Venus Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Leylah Fernandez / Venus Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Leylah Fernandez / Venus Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Leylah Fernandez / Venus Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Leylah Fernandez / Venus Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Asia Muhammad / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez / Venus Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Asia Muhammad / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez / Venus Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 16:00

(11) Ekaterina Alexandrova vs (34) Jaqueline Cristian Inizio 16:00



WTA Miami Ekaterina Alexandrova [11] Ekaterina Alexandrova [11] 3 6 6 Jaqueline Cristian [34] Jaqueline Cristian [34] 6 4 7 Vincitore: Cristian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(18) Iva Jovic vs Talia Gibson



WTA Miami Iva Jovic [18] Iva Jovic [18] 0 2 2 0 Talia Gibson • Talia Gibson 0 6 6 0 Vincitore: Gibson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Talia Gibson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Santiago Gonzalez / David Pel vs Luciano Darderi / Fernando Romboli



ATP Miami Santiago Gonzalez / David Pel Santiago Gonzalez / David Pel 6 6 10 Luciano Darderi / Fernando Romboli Luciano Darderi / Fernando Romboli 7 2 8 Vincitore: Gonzalez / Pel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 L. Darderi / Romboli 1-0 S. Gonzalez / Pel 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Gonzalez / Pel 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 6-2 L. Darderi / Romboli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Darderi / Romboli 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 S. Gonzalez / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Darderi / Romboli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Pel 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-1 → 1-1 L. Darderi / Romboli 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 L. Darderi / Romboli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 S. Gonzalez / Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 L. Darderi / Romboli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 L. Darderi / Romboli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / Pel 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Darderi / Romboli 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / Pel 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Darderi / Romboli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / Pel 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 L. Darderi / Romboli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Evan King / John Peers (Non prima 20:00)



ATP Miami Marcelo Melo / Alexander Zverev Marcelo Melo / Alexander Zverev 6 6 4 Evan King / John Peers Evan King / John Peers 4 7 10 Vincitore: King / Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 E. King / Peers 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* ace 5*-4 5-6* 6-6 → 6-7 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 E. King / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 E. King / Peers 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 E. King / Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 E. King / Peers 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. King / Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. King / Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 E. King / Peers 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 E. King / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 E. King / Peers 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 E. King / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Melo / Zverev 15-0 ace 30-0 ace 1-0 → 2-0 E. King / Peers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

Alex de Minaur / Rinky Hijikata vs Christian Harrison / Neal Skupski



ATP Miami Alex de Minaur / Rinky Hijikata Alex de Minaur / Rinky Hijikata 2 3 Christian Harrison / Neal Skupski [3] Christian Harrison / Neal Skupski [3] 6 6 Vincitore: Harrison / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Harrison / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. de Minaur / Hijikata 0-15 0-30 df 0-40 3-4 → 3-5 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. de Minaur / Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 2-3 → 3-3 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. de Minaur / Hijikata 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Harrison / Skupski 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. de Minaur / Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 0-1 → 1-1 C. Harrison / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. de Minaur / Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 C. Harrison / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. de Minaur / Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-3 → 1-4 A. de Minaur / Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. de Minaur / Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 7 – ore 16:00

Marie Bouzkova / Tereza Valentova vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk Inizio 16:00



WTA Miami Marie Bouzkova / Tereza Valentova Marie Bouzkova / Tereza Valentova 5 7 10 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 7 6 5 Vincitore: Bouzkova / Valentova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 10-5 1-0 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 7-5 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 4*-1 5-1* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Marie Bouzkova / Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Mirra Andreeva / Victoria Mboko vs (8) Ellen Perez / (8) Demi Schuurs



WTA Miami Mirra Andreeva / Victoria Mboko Mirra Andreeva / Victoria Mboko 0 7 6 0 Ellen Perez / Demi Schuurs [8] • Ellen Perez / Demi Schuurs [8] 0 6 3 0 Vincitore: Andreeva / Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Mirra Andreeva / Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Mirra Andreeva / Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Mirra Andreeva / Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva / Victoria Mboko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 2*-3 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 6-5* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 6-6 → 7-6 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Mirra Andreeva / Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Mirra Andreeva / Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Mirra Andreeva / Victoria Mboko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 1-5 Mirra Andreeva / Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-4 → 0-5 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Mirra Andreeva / Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Mirra Andreeva / Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Alycia Parks / Sloane Stephens vs Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar



WTA Miami Alycia Parks / Sloane Stephens Alycia Parks / Sloane Stephens 0 2 2 0 Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar • Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar 0 6 6 0 Vincitore: Alexandrova / Stollar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Alycia Parks / Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Alycia Parks / Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 1-5 → 2-5 Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Alycia Parks / Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Alycia Parks / Sloane Stephens 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Ekaterina Alexandrova / Fanny Stollar 15-0 30-15 0-1 → 0-2 Alycia Parks / Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Storm Hunter / Jessica Pegula vs Ann Li / Magda Linette



WTA Miami Storm Hunter / Jessica Pegula • Storm Hunter / Jessica Pegula 0 6 6 0 Ann Li / Magda Linette Ann Li / Magda Linette 0 2 2 0 Vincitore: Hunter / Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Storm Hunter / Jessica Pegula 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Ann Li / Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Ann Li / Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ann Li / Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ann Li / Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Ann Li / Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Ann Li / Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Storm Hunter / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Ann Li / Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Storm Hunter / Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Ann Li / Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend



WTA Miami Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0 3 0 0 Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] • Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] 0 6 6 0 Vincitore: Siniakova / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Tiebreak 0-0

Court 5 – ore 16:00

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Francisco Cabral / Lucas Miedler



ATP Miami Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 5 10 Francisco Cabral / Lucas Miedler Francisco Cabral / Lucas Miedler 4 7 5 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 F. Cabral / Miedler 1-0 M. Granollers / Zeballos 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 ace 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-4 → 6-4 F. Cabral / Miedler 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

Luke Johnson / Jan Zielinski vs Theo Arribage / Albano Olivetti



ATP Miami Luke Johnson / Jan Zielinski Luke Johnson / Jan Zielinski 4 6 Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 6 7 Vincitore: Arribage / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 T. Arribage / Olivetti 0-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 L. Johnson / Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 T. Arribage / Olivetti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 df 1-0 → 2-0 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-5 → 3-5 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 L. Johnson / Zielinski 15-0 ace 40-0 ace 0-4 → 1-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-3 → 0-4 L. Johnson / Zielinski 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 0-1 → 0-2 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Andre Goransson / Alex Michelsen



ATP Miami Harri Heliovaara / Henry Patten [4] Harri Heliovaara / Henry Patten [4] 6 6 Andre Goransson / Alex Michelsen Andre Goransson / Alex Michelsen 3 2 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Goransson / Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 H. Heliovaara / Patten 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Goransson / Michelsen 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 4-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Goransson / Michelsen 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Goransson / Michelsen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Goransson / Michelsen 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-2 → 5-3 A. Goransson / Michelsen 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Goransson / Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 3-1 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Goransson / Michelsen 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-0 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Goransson / Michelsen 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Martin Damm / Marcelo Demoliner vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo (Non prima 21:00)



ATP Miami Martin Damm / Marcelo Demoliner Martin Damm / Marcelo Demoliner 6 3 6 Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo 3 6 10 Vincitore: Etcheverry / Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 M. Damm / Demoliner 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 ace 6-3 ace 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Martin Etcheverry / Tabilo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 M. Damm / Demoliner 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 T. Martin Etcheverry / Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Damm / Demoliner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 T. Martin Etcheverry / Tabilo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Damm / Demoliner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry / Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 M. Damm / Demoliner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry / Tabilo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Damm / Demoliner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 T. Martin Etcheverry / Tabilo 40-0 5-2 → 5-3 M. Damm / Demoliner 0-15 15-15 30-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 T. Martin Etcheverry / Tabilo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-2 → 4-2 M. Damm / Demoliner 0-15 15-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry / Tabilo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Damm / Demoliner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry / Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Damm / Demoliner 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Romain Arneodo / Rajeev Ram



ATP Miami Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] 5 7 13 Romain Arneodo / Rajeev Ram Romain Arneodo / Rajeev Ram 7 6 11 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 R. Arneodo / Ram 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 df 4-5 4-6 5-6 df 5-7 6-7 6-8 7-8 8-8 9-8 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 11-12 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 R. Arneodo / Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-5 → 6-5 R. Arneodo / Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 R. Arneodo / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 4-3 R. Arneodo / Ram 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 ace 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Arneodo / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 R. Arneodo / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Arneodo / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Arneodo / Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Ram 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 3 – ore 16:00

(7) Cristina Bucsa / (7) Nicole Melichar-Martinez vs Sofia Kenin / Liudmila Samsonova Inizio 16:00



WTA Miami Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic • Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic 0 1 3 0 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0 6 6 0 Vincitore: Kenin / Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto / Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sofia Kenin / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Linda Noskova / Diana Shnaider vs (3) Gabriela Dabrowski / (3) Luisa Stefani



WTA Miami Linda Noskova / Diana Shnaider Linda Noskova / Diana Shnaider 0 3 1 0 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3] • Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3] 0 6 6 0 Vincitore: Dabrowski / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Linda Noskova / Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-5 → 1-5 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Linda Noskova / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Linda Noskova / Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Linda Noskova / Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Linda Noskova / Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Linda Noskova / Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Linda Noskova / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Linda Noskova / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

(4) Elise Mertens / (4) Shuai Zhang vs Hao-Ching Chan / Janice Tjen



WTA Miami Elise Mertens / Shuai Zhang [4] Elise Mertens / Shuai Zhang [4] 0 6 6 0 Hao-Ching Chan / Janice Tjen • Hao-Ching Chan / Janice Tjen 0 3 4 0 Vincitore: Mertens / Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls

