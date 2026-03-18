Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo due azzurri (LIVE)
Combined Miami – 1° Turno – hard
Grandstand – ore 17:00
Jennifer Brady vs Sloane Stephens
Raphael Collignon vs Grigor Dimitrov (Non prima 18:00)
Ethan Quinn vs Hubert Hurkacz
Francesca Jones vs Venus Williams (Non prima 00:00)
Alexandre Muller vs Matteo Berrettini (Non prima 01:30)
Butch Buchholz – ore 16:00
Denis Shapovalov vs Botic van de Zandschulp
Hailey Baptiste vs Tatjana Maria
Paula Badosa vs Aliaksandra Sasnovich Non prima 19:00
Lulu Sun vs Taylor Townsend
Stefanos Tsitsipas vs Arthur Fery (Non prima 00:00)
Court 1 – ore 16:00
Dayana Yastremska vs Ashlyn Krueger Inizio 16:00
Reilly Opelka vs Nuno Borges
Eva Lys vs Yuliia Starodubtseva
Marcos Giron vs Martin Landaluce (Non prima 21:00)
Darwin Blanch vs Jan-Lennard Struff (Non prima 23:00)
Court 7 – ore 16:00
Emiliana Arango vs Oksana Selekhmeteva Inizio 16:00
Alycia Parks vs Sinja Kraus
Zizou Bergs vs Jenson Brooksby
Lilli Tagger vs Ella Seidel
Viktorija Golubic vs Peyton Stearns
Court 5 – ore 16:00
Janice Tjen vs Yulia Putintseva Inizio 16:00
Dalma Galfi vs Elvina Kalieva
Ann Li vs Kimberly Birrell
Caty McNally vs Rebeka Masarova
Sara Bejlek vs Talia Gibson
Court 2 – ore 16:00
Giovanni Mpetshi Perricard vs Camilo Ugo Carabelli
Darja Semenistaja vs Elisabetta Cocciaretto
James Duckworth vs Roberto Bautista Agut
Nikoloz Basilashvili vs Mariano Navone
Court 3 – ore 16:00
Zhizhen Zhang vs Adrian Mannarino
Anastasia Zakharova vs Anna Bondar
Solana Sierra vs Kamilla Rakhimova
Rafael Jodar vs Yannick Hanfmann
Court 6 – ore 16:00
Elena-Gabriela Ruse vs Antonia Ruzic Inizio 16:00
Tereza Valentova vs Katie Volynets
Emerson Jones vs Linda Fruhvirtova
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
5 commenti
@ Gaz (#4576553)
Dopo 2 minuti e 32 di solida concentrazione, che ha richiesto anche i suoi inestricabili sforzi,ho deciso di mettere la Talia sul mio personalissimo taccuino.
Ovviamente è sottinteso che chi sogna un pieno di benzina deve fare l’opposto.
Quindi staremo sul campo con la nostra truope a partire dalle 02:43
@ Taxi Driver (#4576501)
A me questa foto piace: trovo che di Elisabetta restituisca sia la carica agonistica che la bellezza
Ok che Cocciaretto non è Miss Universo, ma questa foto l’ ammazza proprio.
Interessante questo match che in piena notte italiana vedrà confrontarsi la tennista più calda del momento contro una Bejlek che viene anch’essa da 8 vittorie consecutive,tra cui 5 contro pronostico, Kessler, Ostapenko, Kartal, Tauson e Alexandrova,non gioca però da un mese,da quando non si presentò in campo contro la Bencic a ……
Quindi si è interrotta sul più bello,dopo un mese non è facile se si è dovuto lavorare per recuperare,qui i bookmakers,per non sapere né leggere, né scrivere, né vivisezionare,le danno alla pari.
Sicuramente ci sarà tra noi qualcuno che sappia fare almeno una di queste tre cose, per poter fare un pronostico più inequivocabile.
Sono mesi che la redazione mette sta foto della Cocciaretto….ma io dico, è una ragazza bellina, non se ne potrebbe scegliere un altra? Cè ne sono a miliardi in rete dove sorride e non sta stravolta