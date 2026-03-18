Furlan nuovo coach di Luca Nardi? Così Renzo a Sky: “Potrebbe essere una bellissima sfida. Il primo periodo sarà mirato a conocersi”
Renzo Furlan potrebbe diventare il nuovo coach di Luca Nardi. Il possibile inizio di una nuova collaborazione tra l’ex top 20 veneto, a lungo allenatore di Jasmine Paolini, e il talento marchigiano classe 2003 è stato annunciato all’interno del programma Sky Tennis Club, condotto da Stefano Meloccaro. Furlan dopo l’interruzione della collaborazione con Paolini lo scorso anno è diventato uno dei “talent” di Sky Tennis, spesso ospite nelle trasmissioni della rete satellitare, e proprio nel corso della ultima puntata del programma Furlan ha confermato che ci sono “lavori in corso” per iniziare un percorso insieme a Luca.
“Si dice che inizierai a lavorare con Luca Nardi” chiede Meloccaro a Furlan, che risponde “Sì, ci sono dei lavori in corso, potrebbe essere una bellissima sfida”.
“È un giocatore che ha un potenziale enorme e quindi fa sempre piacere poter lavorare con un giovane dall’enorme potenziale. Credo che il primo periodo sarà proprio mirato a questo, a cercare di capire un po’ di più del ragazzo, conoscerci, creare l’alchimia giusta per provare a fare cose buone, cose all’altezza del suo talento”.
Il sorriso dei presenti in studio, tra cui Flavia Pennetta, e dello stesso Renzo, fanno pensare che la cautela di Furlan sia soltanto una precauzione visto che Luca è fase di riabilitazione dopo la frattura all’ulna del braccio sinistro rimediata in una sfortunata caduta a Indian Wells durante il suo incontro di qualificazioni, ma che in realtà l’accordo per iniziare una strada insieme già ci sia, o almeno provarci. In effetti nella seconda parte del suo discorso Furlan ha affermato chiaramente “il primo periodo sarà mirato a conoscerci”. Probabilmente per ufficializzare a tutti gli effetti questa nuova collaborazione i due attendono di provare un primo periodo di lavoro insieme, un contatto in campo per capire la situazione e se c’è affinità per proseguire. Ci vorrà del tempo, visto che il pesarese ne avrà di sicuro per alcune settimane visto che l’infortunio subito è di pochi giorni fa, ma forse in questo caso il periodo “off” potrebbe rivelarsi importantissimo per i due, per conoscersi a fondo, studiare la situazione tecnica, fisica e mentale di Luca e studiare un piano di lavoro ben strutturato per colmare le lacune e far decollare il suo tennis, fermo da un po’ di tempo in un limbo troppo scomodo per un ragazzo dotato di qualità così evidenti.
Sarebbe una svolta molto importante per Nardi affidarsi a un coach ormai esperto che ha ottenuto risultati a dir poco straordinari svoltando la carriera di Paolini, già consolidata da tempo, verso l’Olimpo del tennis femminile. Il talento di Luca è sotto gli occhi di tutti; finora gli è sempre mancata continuità, mentale e agonistica, per far valere la qualità dei colpi. Seguiremo questa notizia, sperando che sia confermata e che aiuti Nardi a sbocciare definitivamente.
Marco Mazzoni
TAG: Cambio di Coach, Luca Nardi, Marco Mazzoni, Renzo Furlan
Bella notizia, speriamo riesca a tirare fuori la convinzione, come ha fatto con Jasmine
Anche io mi sento San Tommaso, ma forse è la volta buona.. rischia di toccare il fondo….
Era ora! Sia lodato il signore
Ma finchè non vedo non credo
Veramente interessante e molto propositivo per Luca, Renzo è un grande allenatore
Finalmente un tecnico di livello internazionale per Nardi. Anche a me risultava che seguisse Tyra, ma non escluderei che potesse dividersi fra i due. In ogni caso, mi sembra che da Nardi non sia ancora uscito nulla e che Furlan sia molto prudente. Speriamo che le cosa si mettano bene.
Uno dei migliori in circolazione. Se Nardi non fa il salto nei prossimi due anni non lo fa più…..
Lui è un ottimo allenatore e una splendida persona, ma il problema è sempre lo stesso…bisogna vedere quanta determinazione e fame di arrivare ha il ragazzo.
Se rifacesse con lui quello che è riuscito a fare con Jasmine (in teoria avrebbe 3/4 anni di tempo per provarci) sarebbe l’uomo dei miracoli…ma io a miracoli ci credo sempre poco almeno fin quando non li vedo;)
contento per luca, ma dispiaciuto per il fatto che renzo non segua Tyra insieme a Matteo Donati.
Credo abbia avuto qualche piccolo infortunio e abbia deciso di prolungare la preparazione
Sarebbe davvero una bella notizia, speriamo innanzitutto recuperi presto Luca che se ha una frattura penso ne abbia almeno per un mese/due e poi che questa collaborazione possa durare per almeno un anno intero.
Ma ricordo male o magari mi sono perso qualcosa, ma Furlan non doveva seguire Tyra Grant insieme a Matteo Donati? E che fine ha fatto tra l’altro lei? E’ infortunata? Cioè in realtà vedo che nelle prossime due settimane è iscritta ai 35k di San Gregorio e Santa Margherita, ma ha avuto problemi fisici o semplicemente ha scelto di fare una preparazione più lunga? Ha giocato solo un 50k sul veloce indoor un mese fa e basta finora nel 2026
Ah però! Difficile prevedere cosa accadrà ma se Furlan riuscisse a concretizzare il potenziale di Nardi potremmo avere un altro giocatore da Top30
Furlan potrà farlo migliorare tennisticamente, però nulla potrà a riguardo il carattere del giocatore. enzo
Ecco. Questa potrebbe essere una bella idea per recuperare il giocatore Nardi
Finalmente potremo sapere due cose:
1) Quanto è motivato Nardi: se il rapporto con Furlan durerà come quello con Galimberti ci dirà che la volontà di sacrificio e l’ambizione sono alquanto basse.
2) Quali sono le effettive potenzialità di Nardi: se manterrà Furlan per almeno due anni, per confermare il suo talento, lo dovremo vedere almeno nei primi 30 entro il 2028.
Lo speravo dall’anno scorso… notizia fantastica per Luca e per il tennis italiano
Di sicuro è una persona che penso possa rapportarsi bene con Luca.
Non so cosa ne possa venire fuori, Furlan è troppo onesto per proseguire un rapporto se capisce che non c’è l’intenzione di impegnarsi al massimo.
Se riuscisse a circuire Luca e fargli trovare la voglia sarebbe un bel guadagno per lui e per il tennis italiano.