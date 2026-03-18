Furlan nuovo coach di Luca Nardi? Così Renzo a Sky: “Potrebbe essere una bellissima sfida. Il primo periodo sarà mirato a conocersi”

Renzo Furlan potrebbe diventare il nuovo coach di Luca Nardi. Il possibile inizio di una nuova collaborazione tra l’ex top 20 veneto, a lungo allenatore di Jasmine Paolini, e il talento marchigiano classe 2003 è stato annunciato all’interno del programma Sky Tennis Club, condotto da Stefano Meloccaro. Furlan dopo l’interruzione della collaborazione con Paolini lo scorso anno è diventato uno dei “talent” di Sky Tennis, spesso ospite nelle trasmissioni della rete satellitare, e proprio nel corso della ultima puntata del programma Furlan ha confermato che ci sono “lavori in corso” per iniziare un percorso insieme a Luca.

“Si dice che inizierai a lavorare con Luca Nardi” chiede Meloccaro a Furlan, che risponde “Sì, ci sono dei lavori in corso, potrebbe essere una bellissima sfida”.

“È un giocatore che ha un potenziale enorme e quindi fa sempre piacere poter lavorare con un giovane dall’enorme potenziale. Credo che il primo periodo sarà proprio mirato a questo, a cercare di capire un po’ di più del ragazzo, conoscerci, creare l’alchimia giusta per provare a fare cose buone, cose all’altezza del suo talento”.

Il sorriso dei presenti in studio, tra cui Flavia Pennetta, e dello stesso Renzo, fanno pensare che la cautela di Furlan sia soltanto una precauzione visto che Luca è fase di riabilitazione dopo la frattura all’ulna del braccio sinistro rimediata in una sfortunata caduta a Indian Wells durante il suo incontro di qualificazioni, ma che in realtà l’accordo per iniziare una strada insieme già ci sia, o almeno provarci. In effetti nella seconda parte del suo discorso Furlan ha affermato chiaramente “il primo periodo sarà mirato a conoscerci”. Probabilmente per ufficializzare a tutti gli effetti questa nuova collaborazione i due attendono di provare un primo periodo di lavoro insieme, un contatto in campo per capire la situazione e se c’è affinità per proseguire. Ci vorrà del tempo, visto che il pesarese ne avrà di sicuro per alcune settimane visto che l’infortunio subito è di pochi giorni fa, ma forse in questo caso il periodo “off” potrebbe rivelarsi importantissimo per i due, per conoscersi a fondo, studiare la situazione tecnica, fisica e mentale di Luca e studiare un piano di lavoro ben strutturato per colmare le lacune e far decollare il suo tennis, fermo da un po’ di tempo in un limbo troppo scomodo per un ragazzo dotato di qualità così evidenti.

Sarebbe una svolta molto importante per Nardi affidarsi a un coach ormai esperto che ha ottenuto risultati a dir poco straordinari svoltando la carriera di Paolini, già consolidata da tempo, verso l’Olimpo del tennis femminile. Il talento di Luca è sotto gli occhi di tutti; finora gli è sempre mancata continuità, mentale e agonistica, per far valere la qualità dei colpi. Seguiremo questa notizia, sperando che sia confermata e che aiuti Nardi a sbocciare definitivamente.

Marco Mazzoni