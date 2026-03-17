Miami Open 2026, già fissati i debutti di Alcaraz e Sinner: lo spagnolo in campo venerdì, l’azzurro sabato
Cominciano a delinearsi i primi punti fermi del Miami Open 2026, e per gli appassionati c’è già una certezza importante: Carlos Alcaraz debutterà venerdì, mentre Jannik Sinner scenderà in campo sabato per il suo primo match nel torneo della Florida.
In attesa di conoscere con precisione i rispettivi avversari, è dunque già stata definita la distribuzione delle due parti del tabellone, un’informazione molto attesa da tifosi e addetti ai lavori. Il dato principale, infatti, è proprio questo: il lato di Alcaraz inizierà a muoversi venerdì, mentre quello di Sinner partirà il giorno successivo.
C’è poi grande curiosità attorno a una possibile sfida tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, uno degli incroci più affascinanti emersi dal sorteggio. Nel caso in cui il brasiliano riuscisse a superare il suo primo ostacolo e il match dovesse effettivamente concretizzarsi, il tanto atteso Alcaraz-Fonseca andrebbe in scena proprio venerdì, nel secondo turno del Masters 1000 di Miami.
Per il momento, quindi, il quadro si fa più chiaro sul piano del calendario: venerdì toccherà ad Alcaraz, sabato sarà il turno di Sinner. E già questo basta per accendere ulteriormente l’attesa attorno a uno dei tornei più seguiti della stagione.
Marco Rossi
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026
4 commenti
@ Onurb (#4576304)
Dopo le fatiche di IW, il giorno di riposo in più ce l’ha tra i 2 tornei.
Articolo impeccabile di un grande giornalista.
Sarebbe sempre meglio partire prima per avere un giorno di riposo in più…..amen
(Solo) ad IW gli hanno voluto bene (ma la scelta di Miami non è per forza un male).
PS. Sig. Rossi ho dovuto leggere tutto l’articolo fino in fondo per capire.