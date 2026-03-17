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Miami Open 2026, già fissati i debutti di Alcaraz e Sinner: lo spagnolo in campo venerdì, l’azzurro sabato

17/03/2026 20:43 4 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Cominciano a delinearsi i primi punti fermi del Miami Open 2026, e per gli appassionati c’è già una certezza importante: Carlos Alcaraz debutterà venerdì, mentre Jannik Sinner scenderà in campo sabato per il suo primo match nel torneo della Florida.

In attesa di conoscere con precisione i rispettivi avversari, è dunque già stata definita la distribuzione delle due parti del tabellone, un’informazione molto attesa da tifosi e addetti ai lavori. Il dato principale, infatti, è proprio questo: il lato di Alcaraz inizierà a muoversi venerdì, mentre quello di Sinner partirà il giorno successivo.

C’è poi grande curiosità attorno a una possibile sfida tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, uno degli incroci più affascinanti emersi dal sorteggio. Nel caso in cui il brasiliano riuscisse a superare il suo primo ostacolo e il match dovesse effettivamente concretizzarsi, il tanto atteso Alcaraz-Fonseca andrebbe in scena proprio venerdì, nel secondo turno del Masters 1000 di Miami.
Per il momento, quindi, il quadro si fa più chiaro sul piano del calendario: venerdì toccherà ad Alcaraz, sabato sarà il turno di Sinner. E già questo basta per accendere ulteriormente l’attesa attorno a uno dei tornei più seguiti della stagione.


Marco Rossi

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4 commenti

piper 17-03-2026 22:10

@ Onurb (#4576304)

Dopo le fatiche di IW, il giorno di riposo in più ce l’ha tra i 2 tornei.

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MAURO (Guest) 17-03-2026 22:06

Articolo impeccabile di un grande giornalista.

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Onurb (Guest) 17-03-2026 22:04

Sarebbe sempre meglio partire prima per avere un giorno di riposo in più…..amen

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piper 17-03-2026 20:55

(Solo) ad IW gli hanno voluto bene (ma la scelta di Miami non è per forza un male).
PS. Sig. Rossi ho dovuto leggere tutto l’articolo fino in fondo per capire.

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