Miami Open 2026, già fissati i debutti di Alcaraz e Sinner: lo spagnolo in campo venerdì, l’azzurro sabato

Cominciano a delinearsi i primi punti fermi del Miami Open 2026, e per gli appassionati c’è già una certezza importante: Carlos Alcaraz debutterà venerdì, mentre Jannik Sinner scenderà in campo sabato per il suo primo match nel torneo della Florida.

In attesa di conoscere con precisione i rispettivi avversari, è dunque già stata definita la distribuzione delle due parti del tabellone, un’informazione molto attesa da tifosi e addetti ai lavori. Il dato principale, infatti, è proprio questo: il lato di Alcaraz inizierà a muoversi venerdì, mentre quello di Sinner partirà il giorno successivo.

C’è poi grande curiosità attorno a una possibile sfida tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, uno degli incroci più affascinanti emersi dal sorteggio. Nel caso in cui il brasiliano riuscisse a superare il suo primo ostacolo e il match dovesse effettivamente concretizzarsi, il tanto atteso Alcaraz-Fonseca andrebbe in scena proprio venerdì, nel secondo turno del Masters 1000 di Miami.

Per il momento, quindi, il quadro si fa più chiaro sul piano del calendario: venerdì toccherà ad Alcaraz, sabato sarà il turno di Sinner. E già questo basta per accendere ulteriormente l’attesa attorno a uno dei tornei più seguiti della stagione.





Marco Rossi