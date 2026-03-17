Piccola disavventura per Medvedev: è sbarcato a Miami ma… non i suoi bagagli (racchette incluse)

Viaggi a dir poco travagliati per Daniil Medvedev nelle ultime settimane. Il moscovita infatti prima è rimasto bloccato a Dubai subito dopo aver vinto l’ATP 500 per l’improvviso scoppio delle ostilità tra USA e Israele contro l’Iran, costretto quindi ad una lunga attesa e incertezze per scappare dall’area e arrivare in tempo a Indian Wells. Arrivato all’ultimo tuffo, Daniil ha comunque disputato un gran bel torneo in California, giocando una splendida finale, seppur persa, contro Jannik Sinner dopo aver estromesso Alcaraz. Nemmeno l’arrivo a Miami per il successivo Masters 1000 si è rivelato un viaggio tranquillo per Medvedev: tutto ok il volo, ma niente bagagli. Nemmeno le sue racchette, indispensabili per iniziare gli allenamenti in vista del prossimo appuntamento, che per lui scatterà al secondo turno. La situazione l’ha spinto a scrivere un post social a United Airlines, il vettore che l’ha portato dalla California in Florida e ha smarrito i suoi bagagli.

“Hey United, avrei bisogno di un po’ di aiuto” scrive il russo nel post. “Ho volato da Palm Springs in Florida ieri e nessuno dei miei bagagli è arrivato. Avrei bisogno delle mie cose per giocare il Miami Open. Potete aiutarmi?”.

Hi @united…need a little help. Flew from PSP to Florida yesterday and none of my bags arrived. Kind of need them to play in the @MiamiOpen 😉….can you help? — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) March 17, 2026

Non si è fatta attendere la risposta su X della compagnia aerea, ma la successiva risposta di Daniil non manca della sua ironia, nonostante il momento non facilissimo da gestire: “La quantità di aiuto fornito dall’IA è stata travolgente…”. Auguriamo che Medvedev torni il prima possibile in possesso dei suoi effetti personali e materiali di gioco, in modo che possa continuare il suo eccellente momento di forma mostrato a Indian Wells, dove è tornato al livello che gli compete dopo mesi e mesi di grigiore, e troppe sconfitte.

Mario Cecchi