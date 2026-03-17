Il grande tennis torna in Sardegna: Tanti top player tra gli attesi protagonisti della 3° edizione dell’ATPChallenger 175 Sardegna Open

Storia, tradizione, un nuovo look e una passione infinita per questo sport. Cagliari e il grande tennis internazionale rinnovano il loro feeling speciale e, dopo un anno di pausa, tornano insieme per la terza edizione dell’ATP Challenger175 “SardegnaOpen”.

Da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio 2026, i campi in terra rossa del Tennis Club Cagliari – dove il torneo è stato presentato stamane alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, del Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna Franco Cuccureddu, dell’Assessora alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, Ilaria Portas, dell’Assessore allo Sport, Tempo Libero e Impiantistica Sportiva del Comune di Cagliari Giuseppe Macciotta e il Direttore del Torneo Martin Vassallo-Arguello – torneranno a essere il palcoscenico di uno degli appuntamenti più attesi del calendario professionistico maschile.

Top player, giovani emergenti del panorama internazionale e numerosi azzurri saranno a caccia di punti preziosi per il ranking mondiale e della migliore condizione possibile in vista degli Internazionali BNL d’Italia, in programma al Foro Italico di Roma la settimana successiva. Dopo gli appuntamenti ATP 250 delle edizioni 2020 e 2021, dal 2023 Cagliari è diventata una delle principali tappe del calendario ATP Challenger 175, categoria “premium” del circuito nata proprio con la riforma del Challenger Touravvenuta inquellastagione.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Il Sardegna Open torna con un campo centrale completamente rinnovato e più accogliente: un intervento importante che rafforza una tradizione tennistica radicata e consolida la presenza di questa manifestazione nel calendario internazionale. La collocazione del torneo tra Madrid e Roma rappresenta una straordinaria opportunità per gli atleti. In questa fase della stagione i migliori giocatori del circuito si confrontano sulla terra battuta europea e, già nelle passate edizioni, abbiamo visto sfidarsi in Sardegna giocatori come Musetti, Fritz e Shelton, poi inseritisi stabilmente tra i protagonisti del tennis mondiale. Ospitare un evento di questo livello significa accendere i riflettori sulla forte vocazione sportiva e turistica dell’isola. Un sincero ringraziamento va dunque all’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, che ha saputo cogliere questa occasione sostenendo la Federazione nella realizzazione di questo appuntamento internazionale”.

NUOVO LOOK PER UN IMPIANTO STORICO

Ad accogliere i migliori tennisti del mondo sarà ancora una volta lo splendido impianto del Tennis Club Cagliari, uno dei club più prestigiosi d’Italia. Fondato nel 1954, dal 1965 il circolo è immerso nella suggestiva oasi verde del colle di Monte Urpinu. Dotato di 13 campi da tennis (dieci in terra battuta, due in cemento e uno in erba sintetica) e tre da padel, in oltre settant’anni di attività il club sardo ha ospitato eventi di grande rilievo internazionale, tra cui sei sfide di Coppa Davis – memorabile l’impresa contro la Svezia nel 1990, firmata da Paolo Canè contro Mats Wilander – e una finale di Billie Jean King Cup (all’epoca ancora Fed Cup), vinta nel 2013 dall’Italia di Roberta Vinci, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Sara ErranieKarinKnappcontrolaRussia.

Proiettato nel futuro, in una costante spinta verso il rinnovamento, il TC Cagliari è stato interessato negli ultimi da un importante intervento di ammodernamento e, in occasione del torneo, inaugurerà un Campo Centrale rinnovato e ancora più innovativo, progettato per garantire una migliore visuale sia agli spettatori presentisugli spaltisiaalpubblicotelevisivo.

L’ULTIMA VOLTA A CAGLIARI

Nell’ultima edizione del ‘Sardegna Open’, disputata nel 2024, è stato Mariano Navone a conquistare il titolo superando in finale Lorenzo Musetti. Il pubblico cagliaritano, che aveva riempito ilCampo Centrale sostenendo con grande entusiasmo il tennista toscano, ha dovuto però assistere al successo dell’argentino che – dopo 1 ora e 47minuti di gioco –sièimpostoconilpunteggiodi7561.

BIGLIETTERIA E COPERTURA TV

È possibile acquistare biglietti e abbonamenti per la manifestazione al seguente link: https://tickets.sardegnaopen.com/

Come sempre, ai tesserati Federazione Italiana Tennis e Padel (Atleti, Soci, Gold ed eSport) saranno riservate scontistiche dedicate. Sui biglietti è prevista una riduzione del 20% per Atleti agonisti e non agonisti e Gold, e del 10% per i tesserati Soci ed eSport. Sugli abbonamenti, invece, la scontistica sarà del 5% per tutte le categorie ditesserati.

Tutti i match più importanti del ‘Sardegna Open’ saranno trasmessi in diretta da SuperTennis, la TV della Federazione Italiana Tennis e Padel.