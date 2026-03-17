L’Atkinsons Monza Open 26 cala i suoi assi: entry list con sette top-100

Sette dei primi 100 giocatori del ranking mondiale ATP, fra i quali il campione in carica Raphael Collignon, più un cut-off fissato alla posizione numero 128 della classifica. L’Atkinsons Monza Open 26 cala gli assi, con una entry list magnifica che impreziosisce ancora di più le già ricche premesse in vista del torneo ATP Challenger 125, di ritorno sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis da domenica 5 a domenica 12 aprile.A guidare la pattuglia dei volti noti, che regaleranno agli appassionati un’autentica festa del tennis, c’è il francese Valentin Royer, numero 69 del mondo, seguito dal belga Raphael Collignon che tornerà a Monza per il bis, dopo una prima edizione da assoluto protagonista. Fra le stelle pronte a dare spettacolo c’è anche il 24enne varesino Mattia Bellucci, numero 77 ATP e primo dei tre azzurri già certi di un posto nel tabellone principale, insieme al pisano Francesco Maestrelli e al pugliese Andrea Pellegrino, entrambi mai così in alto in classifica. Fra i top-100 attesi a Monza anche l’austriaco Sebastian Ofner, il francese Alexandre Muller, l’olandese Jesper De Jong e il ceco Dalibor Svrcina, semifinalista dodici mesi fa. Presente nella lista dei pretendenti al trono reale anche un altro semifinalista dello scorso anno, il francese Luca Van Assche che nei primi mesi del 2026 ha già vinto due tornei ATP Challenger di categoria 125, a Quimper e Lille. Di ritorno a Monza anche il talento spagnolo Martin Landaluce, ammesso in tabellone – da numero 151 – grazie al Next Gen Accelerator, il programma ATP che supporta la crescita dei migliori giovani del mondo.

Fra gli iscritti persino Dusan Lajovic, giocatore che vanta una finale nel Masters 1000 di Monte-Carlo, nell’anno dello storico successo azzurro di Fabio Fognini (2019). Ma di nomi celebri agli amanti della racchetta ce ne sono anche tanti altri, sparsi in un elenco lunghissimo: chi non troverà spazio nel tabellone principale avrà la possibilità delle qualificazioni, che nelle prime due giornate offriranno gli ultimi sei posti. Un obbligo che al momento toccherebbe persino al finalista del 2025 Vitaliy Sachko, a ulteriore testimonianza del livello di tennis che attende gli appassionati. “L’upgrade alla categoria 125 ha pagato – dice Giorgio Tarantola, direttore del torneo –, come dimostra una entry list di livello molto alto. Personalmente non mi era mai capitato, in anni e anni di organizzazione di tornei Challenger, di partire con una base simile. C’è grande soddisfazione. Se consideriamo che ai tornei del Grande Slam partecipano i migliori 128 giocatori al mondo, e che il nostro cut-off (il ranking dell’ultimo ammesso di diritto al main draw, ndr) è attualmente proprio al numero 128, significa che molti giocatori abituati agli Slam saranno sui nostri campi. È la miglior prova del valore dei partecipanti. Il livello sarà altissimo già nelle qualificazioni, fra Pasqua e Pasquetta: partiremo subito forte e ci aspettiamo tanto pubblico sin dai primi incontri”. A Monza il tennis di alta qualità sarà in regalo per tutti, grazie all’ingresso gratuito fino alla giornata dei quarti di finale. Per sabato e domenica, invece, i tagliandi sono in vendita sulla piattaforma Vivaticket, al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/atp-challenger-125-monza/296984.

ATKINSONS MONZA OPEN 26 – L’ENTRY LIST COMPLETA

Valentin Royer (Fra, 69), Raphael Collignon (Bel, 72), Mattia Bellucci (Ita, 77), Sebastian Ofner (Aut, 86), Alexandre Muller (Fra, 90), Jesper De Jong (Ned, 91), Dalibor Svrcina (Cze, 100), Vilius Gaubas (Ltu, 105), Luca Van Assche (Fra, 106), Hugo Gaston (Fra, 107), Dino Prizmic (Cro, 108), Francesco Maestrelli (Ita, 112), Pedro Martinez (Esp, 113), Marco Trungelliti (Arg, 116), Elmer Moller (Den, 122), Jan Choinski (Gbr, 123), Titouan Droguet (Fra, 124), Otto Virtanen (Fin, 126), Dusan Lajovic (Srb, 127), Andrea Pellegrino (Ita, 128), Martin Landaluce (Esp, 151, NG).

L’ATKINSONS MONZA OPEN 26 DAL VIVO – L’ingresso ai campi del Villa Reale Tennis sarà gratuito da domenica 5 a venerdì 10 aprile compreso, mentre i biglietti per assistere alle ultime due giornate del torneo (sabato 11 e domenica 12 aprile) sono in vendita sulla piattaforma Vivaticket, fino a esaurimento posti, al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/atp-challenger-125-monza/296984. Per ulteriori informazioni contattare segreteria@villarealetennis.it o il numero 039.2310584.

L’ATKINSONS MONZA OPEN 26 IN TV E ONLINE – Gli incontri delle ultime tre giornate dell’Atkinsons Monza Open 26 saranno trasmessi in diretta da Sky Sport. La programmazione precisa verrà ufficializzata prossimamente. Inoltre, tutti gli incontri dei tabelloni principali dell’Atkinsons Monza Open 26 saranno trasmessi in diretta streaming dalla piattaforma Challenger TV, gratuita sul sito Atptour.com. Ulteriori informazioni e contenuti sull’evento sono disponibili sul sito web monzaopentennis.villarealetennis.it e sulle pagine Instagram (@monzaopen) e Facebook (Monza Open 26).

COSA È UN CHALLENGER – I Challenger sono tornei del calendario ATP sparsi in tutto il mondo, validi per il ranking mondiale. Nel 2025 gli appuntamenti sono stati 217, da gennaio a dicembre, distribuendo complessivamente oltre 28 milioni di dollari di montepremi. La categoria prevede cinque fasce di tornei, a seconda di punti in palio e prize money, denominate 175, 125, 100, 75 e 50. Per i Challenger di categoria 125 come l’Atkinsons Monza Open 26 il montepremi complessivo è di 203.900 euro. 32 i giocatori al via del tabellone principale, preceduto dalle qualificazioni, con 24 partecipanti in gara per contendersi gli ultimi 6 posti disponibili per il main draw. In programma anche un tabellone di doppio, con 16 coppie.