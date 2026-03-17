Challenger Assuncion, Cuernavaca, Murcia e Zadar: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
CHALLENGER Zadar (Croazia 🇭🇷) – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Josip Simundza vs Sergi Perez Contri
Laurent Lokoli vs Matej Dodig
Stefano Travaglia vs Mili Poljicak
Lukas Neumayer vs Sumit Nagal
Dimitar Kuzmanov vs Arthur Gea
Court 2 – ore 10:00
Max Alcala Gurri vs Matyas Cerny
Dusan Obradovic vs Duje Ajdukovic
Nerman Fatic vs Tiago Pereira
Henri Squire vs Stefan Palosi
Court 3 – ore 10:00
Martin Krumich vs John Sperle
Lorenzo Giustino vs Jonas Forejtek
Christian Langmo vs Alex Molcan
Samuele Pieri vs Daniel Michalski
CHALLENGER Murcia (Spagna 🇪🇸) – 1° Turno, terra battuta
Pista Central – ore 10:00
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Roberto Carballes Baena
Carlos Sanchez Jover vs Pablo Carreno Busta
Pablo Llamas Ruiz vs David Jorda Sanchis
Ivan Gakhov vs Christoph Negritu
Andrea Pellegrino vs Pol Martin Tiffon (Non prima 18:00)
Pista 2 – ore 10:00
Alejandro Moro Canas vs Vilius Gaubas
Jesper de Jong vs Benjamin Hassan
Gilles Arnaud Bailly vs Saba Purtseladze
Justin Engel vs Abdullah Shelbayh
Pista 3 – ore 10:00
Elmer Moller vs Kimmer Coppejans
Sebastian Ofner vs Frederico Ferreira Silva
Louis Wessels vs Max Houkes
Felix Gill vs Filip Pieczonka
CHALLENGER Morelos (Messico 🇲🇽) – 1° Turno, cemento
Estadio Morelos – ore 17:00
Aryan Shah vs Rodrigo Alujas
Robin Catry vs Alejandro Hayen
Stefan Kozlov vs Alan Magadan (Non prima 21:00)
Alex Hernandez vs Tibo Colson (Non prima 00:00)
Rodrigo Pacheco Mendez vs Alexis Galarneau (Non prima 02:00)
Cancha 1 – ore 17:00
Jake Delaney vs Taro Daniel
Miguel Tobon vs Juan Pablo Ficovich
Michael Mmoh vs Alan Fernando Rubio Fierros
Marc-Andrea Huesler vs Takeru Yuzuki
Cancha 2 – ore 17:00
Alafia Ayeni vs Keegan Smith
Tyler Zink vs Marc Polmans
Beibit Zhukayev vs Facundo Mena (Non prima 21:00)
Andres Andrade / Federico Agustin Gomez vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
CHALLENGER Asuncion (Paraguay 🇵🇾) – 1° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 18:00
Carlos Maria Zarate vs Boris Arias
Thiago Cigarran vs Valentin Basel
Guido Ivan Justo vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 22:00)
Murkel Dellien vs Alex Santino Nuñez Vera (Non prima 00:00)
Pedro Boscardin Dias / Joao Lucas Reis Da Silva vs Alex Barrena / Andrea Collarini
Cancha 9 – ore 18:00
Valerio Aboian vs Arklon Huertas Del Pino Cordova
Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Franco Ribero
Alex Barrena vs Cannon Kingsley (Non prima 22:00)
Gonzalo Bueno vs João Pedro Didoni Bonini
Guido Ivan Justo / Franco Roncadelli vs Cannon Kingsley / Santiago Rodriguez Taverna
Cancha 7 – ore 18:00
Joao Eduardo Schiessl vs Johannes Ingildsen
Conner Huertas del Pino vs Julian Cundom
Mariano Kestelboim vs Juan Pablo Varillas (Non prima 22:00)
Lautaro Midon vs Gonzalo Villanueva
Mac Kiger / Reese Stalder vs Valentin Basel / Franco Ribero
TAG: Circuito Challenger
