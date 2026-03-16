Miami Open 2026, Analisi del sorteggio: Alcaraz e Sinner sognano la finale, ma il tabellone nasconde molte trappole

C’è qualcosa di speciale nel Miami Open. Forse l’atmosfera, forse il momento della stagione, forse il fatto che questo torneo arrivi quando i valori iniziano davvero a delinearsi. Sta di fatto che il Miami Open 2026, secondo Masters 1000 dell’anno, si presenta ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi del calendario. E il tabellone maschile, appena sorteggiato, promette spettacolo vero.

Da mercoledì 18 marzo a domenica 29 marzo, in Florida ci aspettano undici giorni di tennis ad altissimo livello, con tanti temi da seguire e diverse domande ancora senza risposta. I due nomi che inevitabilmente si prendono la scena sono quelli di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i grandi favoriti del torneo, inseriti in due metà opposte del draw e quindi potenzialmente destinati a incrociarsi soltanto in finale.

Sulla carta è lo scenario che tutti vorrebbero vedere. Personalmente, è anche la sensazione più forte che lascia questo sorteggio: il tabellone sembra costruito per accompagnare il pubblico verso un possibile atto conclusivo tra i due giocatori che oggi, per continuità, carisma e livello espresso, rappresentano il vertice del tennis maschile. Ma guai a pensare che sarà semplice. Perché Miami, come spesso accade, offre grandi occasioni ma anche molti tranelli.

Primo quarto: Alcaraz parte davanti, ma il debutto può già essere una scossa

I possibili avversari di Carlos Alcaraz

R1: Bye

R2: Marozsan / Fonseca

R3: Korda / Perricard

R4: Khachanov / Darderi

QF: Fritz / Draper / Ruud / Lehecka

SF: De Minaur / Musetti

F: Sinner / Zverev / Medvedev

I possibili avversari di Taylor Fritz

R1: Bye

R2: Shapovalov / Botic

R3: Draper / Opelka

R4: Ruud / Lehecka

QF: Alcaraz / Khachanov

SF: De Minaur / Musetti

F: Sinner / Zverev / Medvedev

Il primo pensiero, guardando il cammino di Carlos Alcaraz, va subito a un possibile esordio contro Joao Fonseca. E sinceramente, se c’era un nome che il murciano avrebbe probabilmente voluto evitare subito, è proprio questo. Fonseca ha quell’energia e quella sfrontatezza che possono rendere pericolosissimo un secondo turno, soprattutto in un torneo in cui entrare bene è fondamentale.

È chiaro che Alcaraz resti favorito contro chiunque in questo settore, ma il suo non è un percorso banale. Korda è uno di quei giocatori che, quando trova fluidità, può mettere in difficoltà anche i migliori. Khachanov garantisce solidità e peso di palla, mentre Darderi potrebbe rappresentare un test molto più duro di quanto il ranking lasci pensare. Nei quarti, poi, il nome che personalmente mi incuriosisce di più è quello di Jack Draper: per crescita, intensità e qualità del tennis, oggi è forse uno degli avversari più fastidiosi da incrociare.

La sensazione è che Alcaraz abbia sì evitato alcuni pesi massimi come Zverev e Medvedev fino all’eventuale finale, ma non abbia ricevuto in regalo un tabellone morbido. Anzi: dovrà essere acceso fin da subito.

Nel medesimo settore c’è anche Taylor Fritz, ma l’impressione è che l’americano arrivi con meno certezze rispetto ad altri momenti della sua carriera. Il fattore campo può aiutarlo, ma tra Ruud, Lehecka e soprattutto Draper, la strada verso i quarti non è affatto comoda. Oggi, onestamente, mi sembra più facile immaginare un outsider emergere da questo spicchio di tabellone che non vedere tutto filare secondo il seeding.

Secondo quarto: Musetti e De Minaur cercano fiducia, settore apertissimo

I possibili avversari di Lorenzo Musetti

R1: Bye

R2: Qualifier

R3: Etcheverry / Brooksby / Bergs

R4: Cobolli / Paul

QF: De Minaur / Bublik

SF: Alcaraz / Fritz

F: Sinner / Zverev / Medvedev

I possibili avversari di Alex De Minaur

R1: Bye

R2: Tsitsipas / Qualifier

R3: Fils / Struff

R4: Bublik / Vacherot

QF: Musetti / Cobolli

SF: Alcaraz / Fritz

F: Sinner / Zverev / Medvedev

Questo, probabilmente, è il quartp più incerto del tabellone. E forse anche quello più interessante da seguire proprio perché manca un vero dominatore annunciato. Lorenzo Musetti e Alex De Minaur sono le due teste di serie di riferimento, ma arrivano entrambi con più di una perplessità.

Musetti ha bisogno di ritrovare ritmo partita, fiducia nei colpi e quella continuità che spesso fa la differenza nei Masters 1000. Il tabellone non è impossibile nelle prime battute, e questo è già un elemento positivo. Se dovesse entrare bene nel torneo, potrebbe sfruttare la situazione per prendere fiducia strada facendo. Però dagli ottavi in poi il livello si alzerebbe sensibilmente, e un eventuale incrocio con Cobolli o Tommy Paul avrebbe un peso specifico notevole.

Personalmente, credo che questo spicchio possa dire molto sul momento di Musetti. Se dovesse arrivare in fondo a questa sezione, significherebbe aver ritrovato non solo risultati, ma anche certezze. Ed è proprio questo il punto: più che il nome degli avversari, conta la risposta che Lorenzo saprà dare sul piano mentale e tecnico.

Per De Minaur il discorso è simile, forse persino più delicato. Il suo potenziale cammino è pieno di partite scomode: Tsitsipas, Fils, Bublik. Nessuno di questi nomi ti concede davvero una partita tranquilla. Se l’australiano non alzerà rapidamente il proprio livello, rischia di andare in difficoltà molto presto.

In generale, questa è una zona che sa di occasione per tanti. E in questi casi, spesso, il torneo regala una sorpresa. Non escluderei affatto che possa venir fuori un nome non immediatamente previsto.

Terzo quarto: Zverev, Shelton e la mina vagante Medvedev

I possibili avversari di Ben Shelton

R1: Bye

R2: Arnaldi / Shevchenko

R3: Humbert / Diallo

R4: Medvedev / Cerúndolo

QF: Zverev / Davidovich / Tien

SF: Sinner / Auger-Aliassime / Mensik

F: Alcaraz / Musetti / Fritz

I possibili avversari di Alexander Zverev

R1: Bye

R2: Damm / Fearnley

R3: Nakashima / Cilic / Popyrin

R4: Davidovich / Tien

QF: Shelton / Medvedev

SF: Sinner / Auger-Aliassime / Mensik

F: Alcaraz / Musetti / Fritz

Qui, a mio avviso, c’è la parte più esplosiva del tabellone. Sulla carta i favoriti sono Ben Shelton e Alexander Zverev, ma è uno di quegli spot in cui basta poco per cambiare completamente scenario.

La presenza di Daniil Medvedev altera tutti gli equilibri. Se arriva con fiducia da California, il russo diventa immediatamente un fattore enorme. E attenzione anche a Francisco Cerúndolo, che a Miami ha spesso mostrato un feeling particolare con le condizioni di gioco. Un eventuale incrocio tra loro potrebbe essere uno dei match più intriganti delle prime fasi avanzate del torneo.

Shelton resta un giocatore capace di entusiasmare e spaccare le partite con il suo tennis aggressivo, ma non ho la sensazione che il suo cammino sia così lineare. Humbert è pericoloso, Diallo può accendersi, e in generale questo settore sembra fatto apposta per produrre sorprese. Anche Zverev, pur essendo uno dei nomi più pesanti del seeding, non può permettersi distrazioni: Davidovich Fokina e Learner Tien sono avversari che possono sporcare il match e trascinarlo su territori complicati.

Se devo dare un’impressione personale netta, è questa: da questo quarto potrebbe uscire non necessariamente il giocatore più atteso, ma quello arrivato meglio fisicamente e mentalmente al momento giusto. È una sezione che mi sembra molto più aperta di quanto dicano i numeri.

Quarto ed ultimo quarto: Sinner vede il Sunshine Double, ma Mensik e Auger-Aliassime meritano rispetto

I possibili avversari di Félix Auger-Aliassime

R1: Bye

R2: Fucsovics / Qualifier

R3: Rinderknech / Atmane / Altmaier

R4: Mensik / Tiafoe

QF: Sinner / Rublev

SF: Zverev / Medvedev / Shelton

F: Alcaraz / Musetti / Fritz

I possibili avversari di Jannik Sinner

R1: Bye

R2: Dzumhur / Qualifier

R3: Moutet / Machac

R4: Rublev / Norrie

QF: Auger-Aliassime / Mensik

SF: Zverev / Shelton / Medvedev

F: Alcaraz / Musetti / Fritz

Il tabellone di Jannik Sinner sembra, almeno in avvio, abbastanza gestibile. Il debutto dovrebbe essere morbido, ma già al terzo turno potrebbe spuntare una partita meno semplice del previsto. Moutet è sempre un giocatore fastidioso per caratteristiche, mentre Machac, sebbene arrivi con poco ritmo per via dei recenti problemi fisici, ha un tennis che può togliere tempo e mettere pressione.

Detto questo, la mia impressione è che Sinner abbia un tabellone sì insidioso, ma molto leggibile. E quando il percorso è leggibile, un giocatore del suo livello tende a far valere in modo ancora più netto la propria superiorità. Rublev o Norrie negli ottavi sono ostacoli rispettabili, ma non sembrano oggi abbastanza continui da far pensare a un vero ribaltone.

Il discorso cambia eventualmente nei quarti, dove potrebbero emergere Félix Auger-Aliassime o Jakub Mensik. Ecco, se c’è un nome che guarderei con grande attenzione è proprio quello di Mensik. Difendere il titolo non è mai semplice, ma il ceco ha qualità e personalità per essere un problema serio per chiunque. Auger-Aliassime, invece, dovrà alzare il proprio livello in modo sensibile: il talento non si discute, ma in un tabellone del genere serve molto di più della sola brillantezza a sprazzi.

Sinner, in ogni caso, resta il giocatore che trasmette più solidità. E personalmente è proprio questo l’aspetto che più colpisce: la sensazione che, anche quando il tabellone propone ostacoli credibili, lui entri in campo con una chiarezza e una tenuta che oggi pochi altri possiedono.

La sensazione generale: tutti aspettano Alcaraz-Sinner, ma Miami raramente segue un copione perfetto

Il sorteggio del Miami Open 2026 lascia in eredità una convinzione e un dubbio. La convinzione è che Alcaraz e Sinner siano, ancora una volta, i due uomini da battere. Il dubbio è se il torneo permetterà davvero di arrivare alla finale che tutti immaginano.

Per quello che si vede oggi, il percorso di Sinner sembra leggermente più controllabile, mentre quello di Alcaraz appare più esposto a possibili scossoni nelle prime fasi. Ma è proprio questo il bello di Miami: sulla carta alcune gerarchie sembrano chiare, poi in campo emergono condizioni, fiducia, incroci e momenti della stagione che possono riscrivere tutto.

La mia impressione finale è che questo tabellone abbia un grande pregio: non toglie fascino ai favoriti, ma nemmeno chiude la porta alle sorprese. Ed è esattamente ciò che si chiede a un Masters 1000. C’è il sogno di una finale tra i due protagonisti più attesi, ma ci sono anche abbastanza trappole da rendere ogni turno potenzialmente decisivo.

Insomma, il Miami Open 2026 è pronto a entrare nel vivo. E il tabellone maschile, già adesso, promette molto più di una semplice successione di partite: promette storie, tensione e match che possono lasciare il segno.





Francesco Paolo Villarico