Miami 1000 | Hard | $9415725 livescore
Classifica ATP Italiani: Flavio Cobolli al n.14 del mondo. Luciano Darderi al n.18. +17 per Mattia Bellucci
16/03/2026 09:11 3 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (16-03-2026)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11400
Punti
19
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4365
Punti
22
Tornei
14
Best: 14
▲
1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2520
Punti
29
Tornei
18
Best: 18
▲
3
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2084
Punti
34
Tornei
62
Best: 35
▼
-1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
840
Punti
25
Tornei
68
Best: 6
▼
-2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
800
Punti
20
Tornei
77
Best: 63
▲
17
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
720
Punti
27
Tornei
101
Best: 29
▼
-16
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
625
Punti
22
Tornei
112
Best: 108
▲
2
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
577
Punti
30
Tornei
128
Best: 125
▼
-3
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
510
Punti
21
Tornei
139
Best: 67
▼
-4
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
444
Punti
21
Tornei
143
Best: 118
▼
-3
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
27
Tornei
160
Best: 151
▼
-7
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
374
Punti
23
Tornei
161
Best: 60
▲
5
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
373
Punti
29
Tornei
193
Best: 125
▼
-22
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
310
Punti
15
Tornei
199
Best: 16
▲
26
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
306
Punti
24
Tornei
202
Best: 127
▲
2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
300
Punti
36
Tornei
203
Best: 183
▼
-20
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
299
Punti
25
Tornei
276
Best: 108
▼
-7
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
191
Punti
26
Tornei
299
Best: 121
▲
123
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
173
Punti
20
Tornei
300
Best: 298
▼
-2
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
173
Punti
26
Tornei
304
Best: 298
▼
-2
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
169
Punti
23
Tornei
309
Best: 288
▼
-10
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
164
Punti
21
Tornei
356
Best: 341
▲
1
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
135
Punti
23
Tornei
378
Best: 378
▲
163
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
124
Punti
23
Tornei
379
Best: 183
▲
6
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
124
Punti
25
Tornei
380
Best: 332
▼
-32
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
124
Punti
27
Tornei
389
Best: 389
▲
24
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
121
Punti
30
Tornei
399
Best: 389
▼
-10
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
118
Punti
21
Tornei
401
Best: 357
▼
-4
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
117
Punti
19
Tornei
409
Best: 409
▲
9
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
115
Punti
20
Tornei
426
Best: 357
▼
-1
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
108
Punti
28
Tornei
430
Best: 426
▲
2
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
107
Punti
24
Tornei
437
Best: 382
▲
3
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
106
Punti
32
Tornei
453
Best: 453
▲
11
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
100
Punti
25
Tornei
468
Best: 368
▼
-8
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
97
Punti
26
Tornei
469
Best: 387
▼
-1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
97
Punti
27
Tornei
475
Best: 315
▲
17
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
94
Punti
18
Tornei
483
Best: 415
▼
-44
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
93
Punti
28
Tornei
488
Best: 470
▼
-4
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
89
Punti
14
Tornei
494
Best: 494
▲
6
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
88
Punti
28
Tornei
515
Best: 372
▼
-12
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
80
Punti
19
Tornei
554
Best: 550
▼
-4
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
71
Punti
13
Tornei
574
Best: 509
--
0
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
67
Punti
18
Tornei
577
Best: 577
--
0
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
29
Tornei
600
Best: 599
▼
-1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
62
Punti
18
Tornei
606
Best: 606
▲
31
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
61
Punti
22
Tornei
607
Best: 443
▲
44
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
61
Punti
27
Tornei
611
Best: 128
▲
5
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
4
Tornei
614
Best: 285
▼
-83
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
19
Tornei
631
Best: 631
--
0
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
57
Punti
24
Tornei
633
Best: 617
▲
2
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
56
Punti
18
Tornei
646
Best: 540
▲
6
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
54
Punti
29
Tornei
672
Best: 575
▲
12
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
50
Punti
26
Tornei
677
Best: 677
▲
1
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
13
Tornei
679
Best: 523
▼
-14
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
49
Punti
17
Tornei
688
Best: 605
▲
61
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
48
Punti
30
Tornei
702
Best: 402
▼
-89
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
46
Punti
21
Tornei
712
Best: 456
▼
-19
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
45
Punti
17
Tornei
724
Best: 724
▲
15
Matteo Covato
ITA, 0
44
Punti
26
Tornei
745
Best: 439
▼
-2
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
14
Tornei
784
Best: 403
▼
-12
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
36
Punti
21
Tornei
791
Best: 709
▲
5
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
24
Tornei
792
Best: 792
▲
149
Lorenzo Angelini
ITA, 0
35
Punti
24
Tornei
832
Best: 733
▲
4
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
31
Punti
23
Tornei
851
Best: 599
▲
12
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
29
Punti
17
Tornei
877
Best: 666
▼
-52
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
27
Punti
26
Tornei
879
Best: 878
▲
6
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
27
Punti
29
Tornei
886
Best: 738
▼
-4
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
26
Punti
16
Tornei
891
Best: 858
▼
-3
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
5
Tornei
897
Best: 784
▼
-2
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
25
Punti
20
Tornei
930
Best: 912
▲
25
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
22
Punti
24
Tornei
941
Best: 929
▼
-2
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
21
Punti
22
Tornei
950
Best: 949
▼
-1
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
20
Punti
17
Tornei
959
Best: 959
▲
4
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
16
Tornei
967
Best: 967
▲
1
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
19
Punti
23
Tornei
990
Best: 951
--
0
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
18
Punti
27
Tornei
998
Best: 902
▲
14
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
17
Punti
9
Tornei
1007
Best: 1007
▲
199
Andrea De Marchi
ITA, 0
17
Punti
19
Tornei
1025
Best: 827
▲
21
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
16
Punti
22
Tornei
1098
Best: 377
▼
-119
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
12
Punti
13
Tornei
1113
Best: 1048
▼
-51
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
12
Punti
22
Tornei
1114
Best: 812
▲
30
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
12
Punti
24
Tornei
1127
Best: 1127
--
0
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
11
Punti
13
Tornei
1128
Best: 1069
--
0
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
13
Tornei
1141
Best: 906
▲
2
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
11
Punti
21
Tornei
1144
Best: 910
▲
2
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1158
Best: 938
--
0
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
10
Punti
11
Tornei
1161
Best: 1161
▲
106
Michele Mecarelli
ITA, 0
10
Punti
12
Tornei
1164
Best: 942
▼
-35
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
10
Punti
14
Tornei
1170
Best: 1170
▼
-1
Maximilian Figl
ITA, 0
10
Punti
20
Tornei
1178
Best: 62
--
0
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
9
Punti
2
Tornei
1185
Best: 1185
▲
1
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1191
Best: 1191
▼
-1
Leonardo Primucci
ITA, 0
9
Punti
10
Tornei
1206
Best: 1206
▼
-2
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
9
Punti
16
Tornei
1224
Best: 1214
▼
-2
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
8
Punti
9
Tornei
1227
Best: 1227
▲
2
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
11
Tornei
1230
Best: 1230
▼
-2
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
8
Punti
13
Tornei
1237
Best: 1231
▼
-1
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
8
Punti
15
Tornei
1240
Best: 1240
▲
45
Nicolo Toffanin
ITA, 0
8
Punti
17
Tornei
1246
Best: 1246
▼
-4
Samuele Seghetti
ITA, 0
8
Punti
21
Tornei
1265
Best: 873
▼
-3
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
9
Tornei
1267
Best: 1267
▼
-4
Gilberto Ravasio
ITA, 0
7
Punti
9
Tornei
1271
Best: 1154
▼
-3
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
10
Tornei
1276
Best: 1276
▼
-50
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
7
Punti
11
Tornei
1277
Best: 1277
▲
54
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
11
Tornei
1334
Best: 1334
▲
47
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
6
Punti
8
Tornei
1349
Best: 1349
▼
-71
Filippo Alberti
ITA, 0
6
Punti
12
Tornei
1353
Best: 1353
▲
72
Alessandro Battiston
ITA, 0
6
Punti
13
Tornei
1355
Best: 1355
▼
-68
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
6
Punti
13
Tornei
1372
Best: 1372
▼
-6
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1386
Best: 1386
▲
1
William Mirarchi
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1415
Best: 1415
▼
-16
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1429
Best: 1429
▼
-7
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1433
Best: 1231
▼
-83
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
5
Punti
14
Tornei
1435
Best: 1037
▼
-6
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1440
Best: 1440
▲
91
Filippo Mazzola
ITA, 0
5
Punti
15
Tornei
1442
Best: 1405
▼
-8
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1452
Best: 1441
▼
-11
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
4
Punti
2
Tornei
1474
Best: 1474
▼
-9
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
5
Tornei
1477
Best: 811
▼
-10
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1512
Best: 1156
--
0
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
4
Punti
9
Tornei
1516
Best: 1170
▼
-9
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
9
Tornei
1540
Best: 800
▼
-4
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
1
Tornei
1596
Best: 1040
▼
-8
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1603
Best: 1551
▼
-6
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1612
Best: 1612
▼
-6
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1613
Best: 1613
▼
-6
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1627
Best: 1627
▼
-7
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1630
Best: 1630
▼
-8
Silvio Mencaglia
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1630
Best: 1630
▼
-33
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1644
Best: 756
▼
-3
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
3
Punti
9
Tornei
1661
Best: 906
▼
-12
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
14
Tornei
1695
Best: 1002
▼
-8
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
2
Tornei
1695
Best: 1695
▲
161
Simone Massellani
ITA, 01-01-1900
2
Punti
2
Tornei
1712
Best: 1712
▼
-8
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1721
Best: 1721
▼
-9
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1740
Best: 1740
▼
-11
Felipe Virgili
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1763
Best: 1499
▲
19
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
5
Tornei
1795
Best: 1795
▼
-5
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1795
Best: 1642
▼
-5
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1819
Best: 1722
▼
-2
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
7
Tornei
1836
Best: 1215
▲
340
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
8
Tornei
1843
Best: 1071
▼
-10
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
9
Tornei
1844
Best: 1844
▼
-10
Federico Valle
ITA, 0
2
Punti
9
Tornei
1852
Best: 739
▼
-9
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
2
Punti
11
Tornei
1865
Best: 1772
▼
-9
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1948
Best: 1948
▼
-8
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1948
Best: 1892
▼
-8
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1948
Best: 1811
▼
-8
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1948
Best: 1948
▼
-8
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1948
Best: 1846
▼
-8
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1948
Best: 1807
▼
-8
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2053
Best: 2053
▼
-3
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2053
Best: 1903
▼
-3
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2053
Best: 1119
▼
-3
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2053
Best: 2053
▼
-3
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2053
Best: 2053
▼
-3
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2113
Best: 1892
▼
-63
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2113
Best: 1163
▼
-8
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
4
Tornei
2113
Best: 2113
▼
-8
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2147
Best: 2147
▼
-2
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2147
Best: 2147
▼
-2
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2147
Best: 2147
--
0
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2180
Best: 2180
▼
-35
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2197
Best: 2197
▲
1
Lorenzo Ferri
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2228
Best: 1705
▼
-7
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
1
Punti
10
Tornei
2230
Best: 2230
▲
1
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
11
Tornei
Cobolli e Darderi hanno già guadagnato una posizione nella live dato che Mensik difende il titolo a Miami. In compenso Berrettini crolla ai margini della Top100, dovendo scartare i 200 punti dei quarti.
Intanto oggi al sorteggio di Miami, visto che Nole giustamente centellina le apparizioni, ci troviamo Musetti testa di serie 4 (con tutti i vantaggio che questo comporta).
Probabilmente a Miami ancora sarà un poco in difficoltà post infortunio, ma per me un Musetti che riesca ad entrare come numero 4 nei tornei su terra battuta sarebbe una mina vagante enorme e potrebbe centrare l’exploit.
Speriamo faccia un torneo abbastanza buono da consentirgli di tenere il vataggio su DeMinaur (circa 200 punti) e FAA/Shelton/Fritz (tutti a distanza che solo una loro finale o almeno semifinale potrebbe colmare.
Lorenzo Sonego: best ranking n 21.