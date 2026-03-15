WTA 1000 Miami: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini al secondo turno. Una qualificata per Elisabetta Cocciaretto
WTA 1000 Miami – Tabellone Principale – parte alta
(1) Aryna Sabalenka vs Bye
Ann Li vs Qualifier
Caty McNally vs Qualifier
Bye vs (29) Xinyu Wang
(23) Qinwen Zheng vs Bye
(WC) Jennifer Brady vs (WC) Sloane Stephens
Elena-Gabriela Ruse vs Antonia Ruzic
Bye vs (15) Madison Keys
(9) Elina Svitolina vs Bye
(WC) Emerson Jones vs Qualifier
Hailey Baptiste vs Tatjana Maria
Bye vs (19) Liudmila Samsonova
(25) Jelena Ostapenko vs Bye
Dayana Yastremska vs (WC) Ashlyn Krueger
Qualifier vs (WC) Taylor Townsend
Bye vs (7) Jasmine Paolini
(3) Elena Rybakina vs Bye
Janice Tjen vs Yulia Putintseva
Solana Sierra vs Jaqueline Cristian
Bye vs (27) Marta Kostyuk
(18) Iva Jovic vs Bye
Paula Badosa vs Qualifier
Sara Bejlek vs Qualifier
Bye vs (16) Naomi Osaka
(11) Ekaterina Alexandrova vs Bye
(WC) Lilli Tagger vs Qualifier
Sonay Kartal vs Peyton Stearns
Bye vs (24) Emma Raducanu
(26) Leylah Fernandez vs Bye
Emiliana Arango vs Oksana Selekhmeteva
Francesca Jones vs (WC) Venus Williams
Bye vs (5) Jessica Pegula
WTA 1000 Miami – Tabellone Principale – parte bassa
(6) Amanda Anisimova vs Bye
Simona Waltert vs Ajla Tomljanovic
Eva Lys vs Qualifier
Bye vs (30) Cristina Bucsa
(20) Diana Shnaider vs Bye
Tereza Valentova vs Qualifier
Zeynep Sonmez vs Beatriz Haddad Maia
Bye vs (12) Belinda Bencic
(14) Linda Noskova vs Bye
Shuai Zhang vs Sorana Cirstea
Julia Grabher vs Maria Sakkari
Bye vs (21) Elise Mertens
(28) Maya Joint vs Bye
Alycia Parks vs Qualifier
Qualifier vs Elisabetta Cocciaretto
Bye vs (4) Coco Gauff
(8) Mirra Andreeva vs Bye
McCartney Kessler vs Magdalena Frech
(WC) Darja Vidmanova vs Elsa Jacquemot
Bye vs (32) Marie Bouzkova
(22) Anna Kalinskaya vs Bye
Qualifier vs Anna Bondar
Sofia Kenin vs Anna Blinkova
Bye vs (10) Victoria Mboko
(13) Karolina Muchova vs Bye
Katerina Siniakova vs Camila Osorio
Katie Boulter vs Jessica Bouzas Maneiro
Bye vs (17) Clara Tauson
(31) Alexandra Eala vs Bye
Laura Siegemund vs Petra Marcinko
Magda Linette vs Varvara Gracheva
Bye vs (2) Iga Swiatek
TAG: WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
2 commenti
