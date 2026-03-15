WTA 1000 Miami: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini al secondo turno. Una qualificata per Elisabetta Cocciaretto

15/03/2026 22:52 2 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
USA WTA 1000 Miami – Tabellone Principale – parte alta
(1) Aryna Sabalenka BLR vs Bye
Ann Li USA vs Qualifier
Caty McNally USA vs Qualifier
Bye vs (29) Xinyu Wang CHN

(23) Qinwen Zheng CHN vs Bye
(WC) Jennifer Brady USA vs (WC) Sloane Stephens USA
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Antonia Ruzic CRO
Bye vs (15) Madison Keys USA

(9) Elina Svitolina UKR vs Bye
(WC) Emerson Jones AUS vs Qualifier
Hailey Baptiste USA vs Tatjana Maria GER
Bye vs (19) Liudmila Samsonova RUS

(25) Jelena Ostapenko LAT vs Bye
Dayana Yastremska UKR vs (WC) Ashlyn Krueger USA
Qualifier vs (WC) Taylor Townsend USA
Bye vs (7) Jasmine Paolini ITA

(3) Elena Rybakina KAZ vs Bye
Janice Tjen INA vs Yulia Putintseva KAZ
Solana Sierra ARG vs Jaqueline Cristian ROU
Bye vs (27) Marta Kostyuk UKR

(18) Iva Jovic USA vs Bye
Paula Badosa ESP vs Qualifier
Sara Bejlek CZE vs Qualifier
Bye vs (16) Naomi Osaka JPN

(11) Ekaterina Alexandrova RUS vs Bye
(WC) Lilli Tagger AUT vs Qualifier
Sonay Kartal GBR vs Peyton Stearns USA
Bye vs (24) Emma Raducanu GBR

(26) Leylah Fernandez CAN vs Bye
Emiliana Arango COL vs Oksana Selekhmeteva RUS
Francesca Jones GBR vs (WC) Venus Williams USA
Bye vs (5) Jessica Pegula USA

USA WTA 1000 Miami – Tabellone Principale – parte bassa
(6) Amanda Anisimova USA vs Bye
Simona Waltert SUI vs Ajla Tomljanovic AUS
Eva Lys GER vs Qualifier
Bye vs (30) Cristina Bucsa ESP

(20) Diana Shnaider RUS vs Bye
Tereza Valentova CZE vs Qualifier
Zeynep Sonmez TUR vs Beatriz Haddad Maia BRA
Bye vs (12) Belinda Bencic SUI

(14) Linda Noskova CZE vs Bye
Shuai Zhang CHN vs Sorana Cirstea ROU
Julia Grabher AUT vs Maria Sakkari GRE
Bye vs (21) Elise Mertens BEL

(28) Maya Joint AUS vs Bye
Alycia Parks USA vs Qualifier
Qualifier vs Elisabetta Cocciaretto ITA
Bye vs (4) Coco Gauff USA

(8) Mirra Andreeva RUS vs Bye
McCartney Kessler USA vs Magdalena Frech POL
(WC) Darja Vidmanova CZE vs Elsa Jacquemot FRA
Bye vs (32) Marie Bouzkova CZE

(22) Anna Kalinskaya RUS vs Bye
Qualifier vs Anna Bondar HUN
Sofia Kenin USA vs Anna Blinkova RUS
Bye vs (10) Victoria Mboko CAN

(13) Karolina Muchova CZE vs Bye
Katerina Siniakova CZE vs Camila Osorio COL
Katie Boulter GBR vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Bye vs (17) Clara Tauson DEN

(31) Alexandra Eala PHI vs Bye
Laura Siegemund GER vs Petra Marcinko CRO
Magda Linette POL vs Varvara Gracheva FRA
Bye vs (2) Iga Swiatek POL

2 commenti

Tasso73 15-03-2026 23:56

RYBAKINA

MBOKO

SABALENKA
NOSKOVA

SVITOLINA
PEGULA
BENCIC
MUCHOVA

KEYS
YASTREMSKA
JOVIC
KARTAL
ANISIMOVA
GAUFF
ANDREEVA
SWIATEK

miky85 15-03-2026 23:10

Mboko

Rybakina

Sabalenka
Gauff

Svitolina
Pegula
Anisimova
Swiatek

Keys
Paolini
Jovic
Raducanu
Q
Noskova
Andreeva
Tauson

