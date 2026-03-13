Indian Wells 2026, Sinner sogna il titolo che lo porterebbe accanto a Federer e Djokovic. Ma Zverev arriva con un tennis nuovo. Altro capitolo di Alcaraz-Medvedev: vale la finale

Jannik Sinner si presenta alle semifinali di Indian Wells 2026 con un obiettivo chiarissimo: vincere il torneo e diventare appena il terzo giocatore nella storia capace di conquistare tutti e sei i Masters 1000 sul cemento, entrando in un club che oggi comprende soltanto Roger Federer e Novak Djokovic. Il traguardo avrebbe un peso enorme per l’azzurro, che ha già conquistato grandi titoli sul duro a Miami, Toronto, Australian Open, US Open e ATP Finals, mentre Indian Wells resta l’ultimo grande tassello ancora mancante su questa superficie.

Il cemento, del resto, è da sempre il terreno dove Sinner riesce a esprimere con maggiore continuità il meglio del suo tennis. A Indian Wells il numero 2 del mondo è arrivato in semifinale senza perdere nemmeno un set, confermando una solidità altissima anche in una fase del torneo che spesso, per condizioni e avversari, mette tutti sotto pressione. Ora però il livello si alza ancora: dall’altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev.

Il tedesco arriva a questo appuntamento con una novità molto evidente nel suo modo di stare in campo. Storicamente giocatore capace di dominare soprattutto con la qualità da fondo e la tenuta difensiva, in questa stagione Zverev sta cercando con maggiore convinzione un tennis più aggressivo, basato sul prendere il controllo degli scambi invece che sull’attendere l’errore dell’avversario. A Indian Wells questa trasformazione si è vista chiaramente: nei suoi primi quattro match ha totalizzato 102 vincenti, secondo dato tra i semifinalisti dietro ai 113 di Carlos Alcaraz; Sinner è a 95, Medvedev a 88.

Lo stesso Zverev ha spiegato più volte in California di sentirsi diverso rispetto al passato, sottolineando la soddisfazione di essere lui a comandare gli scambi. Questo cambio di approccio lo ha aiutato anche a raggiungere un traguardo importante: con la semifinale nel deserto è diventato il quinto giocatore di sempre a centrare almeno una semifinale in tutti e nove i Masters 1000, raggiungendo Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray.

Se però vuole arrivare alla sua prima finale a Indian Wells, Zverev dovrà interrompere una striscia molto pesante. Sinner è avanti 6-4 nei precedenti e ha vinto gli ultimi cinque confronti diretti. Anche per questo l’azzurro parte con un vantaggio psicologico, oltre che tecnico, in una sfida che mette di fronte due dei giocatori più forti e continui dell’ultimo periodo.

Sinner, dal canto suo, sa bene che il confronto con Zverev richiederà grande attenzione. Alla vigilia ha parlato di una partita durissima, spiegando che i due si conoscono molto bene e che proprio per questo i dettagli conteranno ancora di più. L’italiano si aspetta alcune variazioni tattiche da parte del tedesco e sa che sarà necessario rispondere con la massima continuità.

Dall’altra parte del tabellone, intanto, l’altra semifinale promette spettacolo puro: Carlos Alcaraz contro Daniil Medvedev. Lo spagnolo arriva al match imbattuto nel 2026, con 16 vittorie consecutive, e si presenta come il riferimento assoluto del torneo. Ma Medvedev, reduce dal titolo a Dubai, è in una fase eccellente: non ha perso nemmeno un set a Indian Wells ed è insieme a Sinner l’unico semifinalista ad aver attraversato il torneo fin qui senza cedere un parziale.

Tra Alcaraz e Medvedev c’è anche un sottotesto molto interessante: le ultime due finali di Indian Wells, nel 2023 e nel 2024, sono state vinte proprio dallo spagnolo contro il russo. Stavolta però Medvedev ritiene che alcune condizioni, tra velocità del campo e palline, possano offrirgli chance migliori rispetto al passato. Resta comunque una sfida durissima, come ha ammesso lo stesso russo, che continua a considerare Alcaraz e Sinner i due avversari più difficili del circuito in questo momento.

Per Medvedev la semifinale vale anche molto in ottica classifica stagionale: dopo un 2025 complicato, in cui non era riuscito a qualificarsi per le ATP Finals per la prima volta in sette anni, il russo ha già vinto Brisbane e Dubai e, con un successo su Alcaraz, scavalcherebbe Novak Djokovic portandosi al secondo posto della Live Race to Turin. Il suo momento è certificato anche da una striscia di 16 set consecutivi vinti.





Francesco Paolo Villarico