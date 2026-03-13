Lorenzo Sonego riparte da Torino: “Il polso migliora, spero di tornare a Marrakesh”

Lorenzo Sonego è tornato ad allenarsi, ma dovrà rinunciare anche al Masters 1000 di Miami. Il torinese ha aggiornato sulle proprie condizioni in collegamento con SuperTennis dal Circolo della Stampa-Sporting di Torino, dove sta lavorando insieme a Vincenzo Santopadre, spiegando che il problema al polso sta migliorando ma non è ancora completamente risolto.

“Il problema al polso sta migliorando, sono sulla buona strada”, ha raccontato Sonego, che guarda con fiducia alle prossime settimane ma senza voler forzare i tempi. L’obiettivo, adesso, è provare a rientrare per l’inizio della stagione sulla terra battuta. “Purtroppo ho dovuto fermarmi per un po’ di tempo, ora ho ripreso ad allenarmi: spero di tornare per Marrakesh”, ha aggiunto.

L’azzurro non gioca una partita ufficiale dalla sconfitta al secondo turno degli Australian Open contro Lorenzo Musetti, con cui aveva poco prima conquistato il titolo di doppio a Hong Kong. Proprio in quel periodo, però, era iniziato il problema fisico che lo ha costretto a fermarsi più a lungo del previsto.

Sonego ha ammesso che l’idea iniziale fosse quella di rientrare molto prima. “Pensavo di tornare già a Rio”, ha spiegato il torinese, che aveva messo nel mirino anche i due Masters 1000 di Indian Wells e Miami, tornei ai quali invece ha dovuto alzare bandiera bianca.

Il numero uno piemontese ha poi raccontato come questa volta il fastidio al polso si sia rivelato più serio rispetto al passato. “Le altre volte mi era già successo di avere qualche problemino al polso, ma mi era durato sempre una settimana. Questa volta è qualcosa di un po’ più grave”, ha detto.

Il problema, come spiegato da Sonego, è nato proprio durante la trasferta asiatica: “Il problema è cominciato a Hong Kong, ci ho giocato sopra poi due settimane per giocare l’Australian Open e poi è stato più difficile recuperare.”

Anche adesso il recupero non è ancora completo. “Adesso ho ancora un po’ di fastidio, non sono al 100%: spero di riuscire a guarire e di tornare sulla terra”, ha concluso.

Per Sonego, dunque, il focus resta tutto sul recupero totale e sulla possibilità di rientrare in condizioni adeguate per la stagione europea sul rosso. Il ritorno in campo è rimandato, ma i segnali che arrivano da Torino sembrano comunque incoraggianti.





Marco Rossi