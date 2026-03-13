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Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 13 Marzo 2026

13/03/2026 22:03 Nessun commento
Federico Bondioli nella foto - Foto Francesco Peluso
Federico Bondioli nella foto - Foto Francesco Peluso

🇪🇬
M15 Sharm ElSheikh
$15.000
Quarter-final

[8]
🇮🇹 S. V. Ruggeri
[3] 🇸🇰 M. Krajci
3
6
2
6

[4]
🇷🇺 S. Pankin
🇮🇹 F. Mazzola
6
2
6
4

[7]
🇮🇹 A. Pecci
🇺🇦 N. Bilozertsev
6
1
6
4

[1]
🇮🇹 F. Bondioli
🇸🇳 S. Andre
7
6
6
1

🇭🇷
M15 Porec
$15.000
Quarter-final

[4]
🇮🇹 T. Compagnucci
🇮🇹 I. Miletich
6
2
6
1

🇮🇹 L. Berto
[2] 🇺🇦 V. Bielinskyi
3
6
3
6

🇬🇷
M15 Heraklion
$15.000
Quarter-final

🇮🇱 A. Vales
🇮🇹 G. Perego
6
2
6
2

🇬🇷
W50 Heraklion
$40.000
Quarter-final

[8]
🇸🇪 K. Rinaldo Persson
[13] 🇮🇹 J. Ruggeri
2
6
2
6

🇲🇽
W35 Huamantla
$30.000
Quarter-final

[3]
🇮🇹 M. Tona
[8] 🇻🇪 S.E. Cabezas Dom.
6
2
6
4

🇺🇸 M. Malkin
[4] 🇮🇹 D. Cherubini
0
6
4
6

🇹🇳
W35 Monastir
$30.000
Quarter-final

[3]
🇺🇸 C. Ansari
🇮🇹 A. Zucchini
4
6
6
3
6
2

🇪🇬
W15 Sharm ElSheikh
$15.000
Quarter-final

🇨🇿 D. Zoldakova
[6] 🇮🇹 F. Sacco
6
4
2
6
6
4

🇷🇺 E. Tupitsyna
[2] 🇮🇹 C. Zanolini
7
6
6
2

🇫🇷
W15 Gonesse
$15.000
Quarter-final

🇨🇦 F. Abanda
[8] 🇮🇹 E. Chiesa
6
4
6
4
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