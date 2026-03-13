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Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 13 Marzo 2026
13/03/2026 22:03 Nessun commento
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
|
🇪🇬
M15 Sharm ElSheikh
$15.000
Quarter-final
|[8]
|
🇮🇹 S. V. Ruggeri
[3] 🇸🇰 M. Krajci
|
3
6
|
2
6
|[4]
|
🇷🇺 S. Pankin
🇮🇹 F. Mazzola
|
6
2
|
6
4
|[7]
|
🇮🇹 A. Pecci
🇺🇦 N. Bilozertsev
|
6
1
|
6
4
|[1]
|
🇮🇹 F. Bondioli
🇸🇳 S. Andre
|
7
6
|
6
1
|
🇭🇷
M15 Porec
$15.000
Quarter-final
|[4]
|
🇮🇹 T. Compagnucci
🇮🇹 I. Miletich
|
6
2
|
6
1
|
🇮🇹 L. Berto
[2] 🇺🇦 V. Bielinskyi
|
3
6
|
3
6
|
🇬🇷
M15 Heraklion
$15.000
Quarter-final
|
🇮🇱 A. Vales
🇮🇹 G. Perego
|
6
2
|
6
2
|
🇬🇷
W50 Heraklion
$40.000
Quarter-final
|[8]
|
🇸🇪 K. Rinaldo Persson
[13] 🇮🇹 J. Ruggeri
|
2
6
|
2
6
|
🇲🇽
W35 Huamantla
$30.000
Quarter-final
|[3]
|
🇮🇹 M. Tona
[8] 🇻🇪 S.E. Cabezas Dom.
|
6
2
|
6
4
|
🇺🇸 M. Malkin
[4] 🇮🇹 D. Cherubini
|
0
6
|
4
6
|
🇹🇳
W35 Monastir
$30.000
Quarter-final
|[3]
|
🇺🇸 C. Ansari
🇮🇹 A. Zucchini
|
4
6
|
6
3
|
6
2
|
🇪🇬
W15 Sharm ElSheikh
$15.000
Quarter-final
|
🇨🇿 D. Zoldakova
[6] 🇮🇹 F. Sacco
|
6
4
|
2
6
|
6
4
|
🇷🇺 E. Tupitsyna
[2] 🇮🇹 C. Zanolini
|
7
6
|
6
2
|
🇫🇷
W15 Gonesse
$15.000
Quarter-final
|
🇨🇦 F. Abanda
[8] 🇮🇹 E. Chiesa
|
6
4
|
6
4
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