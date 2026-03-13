Nardi K.O.: frattura dell’ulna del braccio sinistro

Brutte notizie per Luca Nardi: il pesarese ha subito un serio infortunio al braccio sinistro, una frattura dell’ulna, cadendo a terra nel match di qualificazioni ad Indian Wells. L’ha comunicato lo stesso giocatore italiano attraverso un breve post social, con tanto di foto che mostra il braccio sinistro bloccato con una fasciatura rigida.

“Purtroppo durante la mia partita a Indian Wells ho avuto una brutta caduta. Solo dopo alcuni accertamenti fatti negli ultimi giorni abbiamo scoperto che si tratta di una frattura dell’ulna. Sono molto dispiaciuto, ma ora è il momento di fermarmi, recuperare bene e lavorare per tornare il prima possibile. Farò di tutto per ripartire al meglio. Grazie a tutti per il supporto”, scrive Nardi nel post, che riportiamo.

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La caduta è avvenuta nel match contro Svajda. Si ipotizzava una forte contusione, ma un controllo più approfondito, visto il dolore, ha dato una diagnosi negativa, che costringerà il pesarese a uno stop piuttosto lungo. È presto per stilare una tempistica precisa per i tempi di recupero e rientro alle competizioni, anche perché la zona interessata dalla frattura è decisamente delicata in uno sport come il tennis. Seguendo le principali indicazioni cliniche, e sperando che non ci siano complicazioni, lo stop dovrebbe aggirarsi da diverse settimane a qualche mese. Tuttavia, qualora la riabilitazione diventasse più complessa, Nardi potrebbe restare fuori dalle competizioni anche più a lungo. Davvero una disdetta per Luca, che attraversava un periodo tutt’altro che positivo come dimostra la discesa nel ranking all’attuale n.135, dopo aver stazionato tra fine 2025 e inizio 2026 intorno alla centesima posizione. Un grande in bocca al lupo a Nardi, sperando di ritrovarlo prima possibile – e in perfetta salute – di nuovo in campo.

Marco Mazzoni