Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Nella notte le semifinali femminili. Anche la semifinale del doppio misto con Errani-Vavassori (LIVE)

13/03/2026 15:24
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – Semifinali – hard

Stadium 1 – ore 19:00
Arthur Rinderknech FRA / Valentin Vacherot MON vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE
Il match deve ancora iniziare

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka BLR vs Linda Noskova CZE (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Elena Rybakina KAZ vs Elina Svitolina UKR (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Stadium 3 – ore 19:00
Gabriela Dabrowski CAN / Lloyd Glasspool GBR vs Maria Sakkari GRE / Stefanos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare

Sara Errani ITA / Andrea Vavassori ITA vs Belinda Bencic SUI / Flavio Cobolli ITA (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

pablito 13-03-2026 16:13

Redazione.

Titolo.

“…con Errani-Vavassori vs. Cobolli-Bencic. 😉

mattia saracino 13-03-2026 15:45

Brava Elena sei la nuova numero 2 del mondo.

