Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

13/03/2026 09:09 2 commenti
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – Quarti di Finale, cemento

ESTADIO CAP CANA – ore 19:00
Alexander Blockx BEL vs Coleman Wong HKG
Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci ITA vs Raphael Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic SRB vs Adam Walton AUS (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare




GRANDSTAND – ore 19:00
Romain Arneodo MON / Marcelo Demoliner BRA vs Tomas Barrios Vera CHI / Roman Andres Burruchaga ARG
Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Valentin Royer FRA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo BRA / Jean-Julien Rojer NED vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 1 – ore 19:00
Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Daniel Cukierman ISR / Trey Hilderbrand USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) – Quarti di Finale, cemento

Center Court – ore 20:00
Billy Harris GBR vs Adrian Mannarino FRA
Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn USA vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Nikoloz Basilashvili GEO (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Marcos Giron USA (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

Marc Polmans AUS / Ryan Seggerman USA vs Mac Kiger USA / Reese Stalder USA

Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – Quarti di Finale, cemento

Center – ore 09:30
Stefan Dostanic USA vs Kimmer Coppejans BEL
ATP Hersonissos
Stefan Dostanic
6
6
Kimmer Coppejans [4]
3
4
Vincitore: Dostanic
Mostra dettagli

Lorenzo Giustino ITA vs Paul Jubb GBR

ATP Hersonissos
Lorenzo Giustino [1]
0
2
Paul Jubb
0
5
Mostra dettagli

Michael Geerts BEL / Tiago Pereira POR vs Stefan Dostanic USA / Ioannis Xilas GRE (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – ore 09:30
Petr Nesterov BUL vs Maxim Mrva CZE

ATP Hersonissos
Petr Nesterov
3
3
Maxim Mrva
6
6
Vincitore: Mrva
Mostra dettagli

Robin Bertrand FRA vs Toby Samuel GBR

ATP Hersonissos
Robin Bertrand [8]
30
4
1
Toby Samuel [2]
40
6
1
Mostra dettagli

Petr Nesterov BUL / Oleksandr Ovcharenko UKR vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Philip Henning RSA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Jean Jaures – ore 11:00
Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE
ATP Cherbourg
Cleeve Harper / David Stevenson [1]
4
5
6
0
Erik Grevelius / Adam Heinonen
6
7
3
0
Mostra dettagli

Karol Drzewiecki POL / Szymon Walkow POL vs Jelle Sels NED / Keegan Smith USA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Murphy Cassone USA vs Pavel Kotov RUS

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI vs Borna Gojo CRO (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Filippo Romano ITA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov AUT vs Gauthier Onclin BEL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – Quarti di Finale, terra battuta

CENTER – ore 09:30
Marco Cecchinato ITA vs Andrej Martin SVK
ATP Kigali
Marco Cecchinato [8]
7
6
Andrej Martin
6
3
Vincitore: Cecchinato
Mostra dettagli

Stefano Napolitano ITA vs Arthur Gea FRA

ATP Kigali
Stefano Napolitano
40
3
2
Arthur Gea [2]
A
6
1
Mostra dettagli

Jay Clarke GBR / Max Houkes NED vs Stefan Latinovic SRB / Luka Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare




COURT 1 – ore 09:30
Marco Trungelliti ARG vs Max Houkes NED
ATP Kigali
Marco Trungelliti [1]
0
6
7
1
Max Houkes
0
7
6
0
Mostra dettagli




COURT 2 – ore 09:30
Filip Cristian Jianu ROU vs Zdenek Kolar CZE
ATP Kigali
Filip Cristian Jianu
6
6
Zdenek Kolar [5]
7
7
Vincitore: Kolar
Mostra dettagli

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND

ATP Kigali
Siddhant Banthia / Alexander Donski [1]
0
6
1
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
0
3
0
Mostra dettagli





CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – Quarti di Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 15:00
Pedro Boscardin Dias BRA vs Gonzalo Bueno PER
Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Moreno De Alboran USA vs Genaro Alberto Olivieri ARG

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Thiago Monteiro BRA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 16:00
Gianluca Cadenasso ITA / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Ignacio Antonio Becerra Otarola CHI / Daniel Antonio Nunez CHI

Il match deve ancora iniziare

Miguel Reyes-Varela MEX / Federico Zeballos BOL vs Boris Arias BOL / Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

TAG:

2 commenti

Henry (Guest) 13-03-2026 10:59

A very good Ceck 😉

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 13-03-2026 09:46

Purtroppo nel torneo domenicano non vedo il giovane Samurai SHINTARO, che dopo una bella vittoria al primo turno e’ uscito per mano di Navone.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!