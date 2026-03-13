WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya 3 e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

13/03/2026 08:54 Nessun commento
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000

TUR WTA 125 Antalya 3 – Quarti di Finale – terra

Center Court – ore 09:00
Katarzyna Kawa POL vs Carole Monnet FRA Inizio 09:00
WTA Antalya 125 #3
Katarzyna Kawa
0
1
Carole Monnet
15
0
Mostra dettagli

Tamara Zidansek SLO vs Polina Kudermetova UZB

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 09:00
(5) Veronika Erjavec SLO vs Nuria Brancaccio ITA Inizio 09:00
WTA Antalya 125 #3
Veronika Erjavec [5]
40
1
Nuria Brancaccio
A
0
Mostra dettagli

(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Irina Khromacheva RUS / Ksenia Zaytseva RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 09:00
Anhelina Kalinina UKR vs Alina Charaeva RUS Inizio 09:00
WTA Antalya 125 #3
Anhelina Kalinina
0
1
Alina Charaeva
15
0
Mostra dettagli

Maja Chwalinska POL / Jesika Maleckova CZE vs Maria Lourdes Carle ARG / Yvonne Cavalle-Reimers ESP

Il match deve ancora iniziare










USA WTA 125 Austin – Semifinali – terra

Center Court – ore 21:00
Lanlana Tararudee THA vs (6) Kimberly Birrell AUS Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare

Paula Badosa ESP vs Bianca Andreescu CAN Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 21:00
Eudice Chong HKG / En-Shuo Liang TPE vs (2) Hao-Ching Chan TPE / (2) Miyu Kato JPN Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare

Isabelle Haverlag NED / Sabrina Santamaria USA vs Petra Marcinko CRO / Aldila Sutjiadi INA

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,