WTA 125 Antalya 3 e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)
WTA 125 Antalya 3 – Quarti di Finale – terra
Center Court – ore 09:00
Katarzyna Kawa vs Carole Monnet Inizio 09:00
Tamara Zidansek vs Polina Kudermetova
Court 3 – ore 09:00
(5) Veronika Erjavec vs Nuria Brancaccio Inizio 09:00
(1) Mariia Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Irina Khromacheva / Ksenia Zaytseva
Court 5 – ore 09:00
Anhelina Kalinina vs Alina Charaeva Inizio 09:00
Maja Chwalinska / Jesika Maleckova vs Maria Lourdes Carle / Yvonne Cavalle-Reimers
WTA 125 Austin – Semifinali – terra
Center Court – ore 21:00
Lanlana Tararudee vs (6) Kimberly Birrell Inizio 21:00
Paula Badosa vs Bianca Andreescu Non prima 22:30
Court 1 – ore 21:00
Eudice Chong / En-Shuo Liang vs (2) Hao-Ching Chan / (2) Miyu Kato Inizio 21:00
Isabelle Haverlag / Sabrina Santamaria vs Petra Marcinko / Aldila Sutjiadi
TAG: WTA 125 Antalya, WTA 125 Austin
